Rahoituksen osaaja ja tiedeviestijä Mari K. Niemi aloittaa Vaasan yliopistossa ulkomaanvuosien jälkeen

Monipuolista yliopistouraa tehnyt Mari K. Niemi (43) on valittu Vaasan yliopiston uuden InnoLab-tutkimusalustan johtajaksi. Alusta on yhteisö, jossa tehdään tutkimusta, joka on askeleen perustutkimusta pidemmällä. Lue lisää