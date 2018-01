Susilauma askarruttaa Närvijoella, se on nähty arveluttavan lähellä asutusta

Susihavaintoja on tehty Närvijoen ja Järvenpään kylien alueilla viime vuosina taajaan. Havaintojen määrä on kasvanut merkittävästi viime syksyn ja nyt alkutalven aikana. Huolestuttavimmaksi on koettu suurimman susilauman muuttunut käytös.