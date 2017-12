Vaasan lentoasemalta lennetään yhä useammin etelän lämpöön – ”Ensi vuoden tavoite on tehdä tilauslentojen ennätys”

Ensi vuonna Vaasan lentoasemalta nousee charter-lentoja joka viikko. Lentoaseman päällikön Petri Lammen mukaan niiden määrä on tämän vuoden aikana kasvanut noin 30 prosentilla. Hän lupailee kehityksen jatkuvan kevätkaudella, jonne on merkitty jo 100 tilauslentoa. Tänä vuonna niitä on hänen mukaansa tehty noin 130. Lampi kertoo, että ensi vuoden tarjontaan on lisätty myös uusia kohteita. Lue lisää