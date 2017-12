Kolumni: Tulukohon uusi vuosi

Joulunpyhäkki on ny sitte lusittuna, on nukuttu kaikki pankkoväsyt pois notton melekeen känsä pääs. On se tervehellistä joskus ottaa levon kannalta ja mieli on hyvä ku kaikkia traritioota nouratettihin tänäki vuonna. Lue lisää