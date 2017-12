Kolumni: Kajo

”Vielä nyt me näemme vajavaisesti, kuin kuvastimesta. Mutta tulee päivä, jolloin näemme kirkkaasti.” Elämämme eri vaiheissa valo voi hiipua heikoksi tuikkeeksi. Vuoden pimeänä aikana voi olla hankalaa uskoa siihen, että valoisuus lisääntyy, päivä päivältä tästä eteen päin. Kaamosaika on monille vaikeaa ja uuvuttavaa aikaa pimeyden tähden. Pitkä syksy on väsyttänyt monet. Mutta me olemme toisillemme lyhdynkantajia, me voimme kirkastaa tietä lähimmäisillemme. Lue lisää