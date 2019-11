Tiede- ja kulttuuriministeri Kosonen halusi kuulla yleisöään Vaasan vierailulla

VAASA

Tiede- ja kulttuuriministeri Hanna Kosonen (kesk.) vastaa hallituksessa korkeakoulutuksesta. Kosonen vieraili maanantaina Vaasassa kertomassa hallituksen koulutuspoliittisista tavoitteista.

Paikkana oli Vaasan ammattikorkeakoulu ja kuuntelijoina oli paikallista opettajahenkilökuntaa ja opiskelijoita.

Edellinen hallitus linjasi korkeakoulujen ja tutkimuksen vision kaksi vuotta sitten. Nykyhallitus haluaa toki oman jalanjälkensä ohjaamaan tulevaisuutta, mutta selväksi kävi, että useita asioita valmistellaan parlamentaarisissa työryhmissä.

Kosonen on ministeri nuorimmasta päästä ja se näkyi otteessa.

– Vierailemme opetusministeri Li Anderssonin kanssa useilla paikkakunnilla ja haluamme kuulla, mitä teillä on kysyttävää. Täälläkin kaikki puheet kirjataan ylös ja otetaan huomioon, Kosonen kannusti varsin monipäistä yleisöä.

Kysymyksiä alkoikin sadella, mitä toki oli korkeakouluväeltä odotettavissa. Aluksi Kosonen kuitenkin pelkisti hallituksen linjan koulutuksesta.

– Selvä tavoite on nostaa korkeakoulutettujen määrän ikäluokissa 50 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä ja samalla saada kaikille toisen asteen tutkinto, hän linjasi.

Tällä hetkellä Suomessa tuo prosentti on 41 ja toisen asteen tutkinto aiotaan hankkia oppivelvollisuusiän nostolla. Toinen tavoite on tasa-arvoiset koulutusmahdollisuudet ja yhdenvertaisuus opetuksen saatavuudessa.

– Opetukseen pääseminen ei saa olla kiinni asunpaikkakunnasta tai vanhempien varallisuudesta, ministeri vakuutti.

Tasa-arvo on niin tärkeää, että hallitus on kirjannut osaamisen turvaamiseksi ikään kuin vaatimuksen lasten ja nuorten hyvinvoinnista huolehtimisen.

– On tunnistettu, että osalla nuorista on jaksamisessa tekemistä ja esiintyy pahoinvointia. Näin ei tietenkään saa olla, hän kertoi.

Viimeinen päämäärä, houkutteleva Suomi viittaa siihen, että kansalaisten ja maahanmuuttajien pitää viihtyä ja tuntea itsensä tarpeelliseksi. Haasteet ovat kovat.

– Väestörakenteen muutos on hurja. Väki muuttaa tietyille paikkakunnille ja syntyvyys on alhainen, lisäksi vanhuksia on entistä enemmän. Pitkässä juoksussa koulutus on se keino, jolla kohdataan tulevaisuus.

Suomi pistää koulutukseen 16 miljardia euroa vuodessa ja on OECD:n listassa kärkisijoilla. Hallituksen tavoite korkeakouluopetuksen lisäämistavoitteesta otettiin sinänsä myönteisesti vastaan.

Vaasan yliopiston vararehtorin Annukka Jokipiin mukaan yhtälö, jossa edellytetään jatkuvan oppimisen ja lisätutkintojen kasvattamista ilman lisärahoitusta ei oikein toimi, varsinkin jos vaaditaan laatua.

Ministeri myönsikin, että noin kuuden tuhannen aloituspaikan edellyttämää 120 miljoonaa euroa ei vielä ole olemassa. Hallitus on toki lisännyt korkeakoulujen rahoitusta ensi vuodelle 144 miljoonalla.

Opiskelijoita kiinnosti tulorajojen nosto ja lukukausimaksujen tulevaisuus.

– Haluamme pitää opiskelijat sosiaaliturvan piirissä, tulorajan nostossa syntyisi kannustinloukkuja. Hallitus ei ole puuttumassa lukukausimaksuihin. Suomalaisille niitä ei tule. EU- ja ETA-alueiden ulkopuolelta tulevilta perittävät maksut ovat saaneet erilaisen vastaanoton. Joidenkin korkeakoulujen mukaan niistä on syntynyt liiketoimintaa ja jotkut kertovat hakijamäärien vähentyneen, Kosonen kommentoi.

Lehtori Henrik Niemelä Vamkista ihmetteli, minne henkilökunta on uudistusten yhteydessä unohdettu.

– Opiskelijoiden palautetta kyllä kuunnellaan. Kohtelun pitäisi olla yhdenvertaista.

Rahoitus kiinnosti myös opiskelijoita.

– Eikö valtiovalta voisi pääomittaa korkeakouluja, hallintotieteilijä Anssi Juvela kysyi.

– Se olisi hyvä keino, tuolloin koulujen perusrahoitus vahvistuisi, ministeri myönteli.

Kaikki olivat tyytyväisiä tulossa olevaan verovähennykseen, jonka yritykset saavat toteuttaessaan tutkimus-, kehitys- ja innovaatiohankkeita korkeakoulujen kanssa.

Suomi käyttää nyt 2,7 prosenttia bruttokansantuotteesta tutkimukseen ja tuotekehittelyyn. Tarkoitus on nostaa se neljään prosenttiin.

– Tavoite ei toteudu ilman yritysten panostusta, ministeri Kosonen kertoi.