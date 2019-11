Teuvan terveyskeskuksen kuntoutusosasto suljetaan – 16 osastopaikkaa häviää, painotusta siirretään kotihoitoon

KAUHAJOKI

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän (llky) johtokunta päätti maanantaina sulkea ensi vuoden helmikuussa Teuvan terveyskeskuksen yhteydessä olevan 16-paikkaisen kuntoutusosaston. Päätöksestä jätti eriävän mielipiteensä teuvalainen Tapani Laitamäki .

Samalla johtokunta päätti, että kuntoutuksen painopiste siirretään laitoskuntoutuksesta avo- ja kotikuntoutukseen sekä palveluasumisen kuntouttavaan intervallihoitoon. Tehostetun kotikuntoutuksen resursseja lisätään niin, että kuntoutusosaston 1,5 fysioterapeutin panos siirretään kotona asuville sekä Kauhajoella Sanssinkodin kuntouttavalla intervallijaksolla oleville asukkaille.

Johtokunta edellytti päätöksen yhteydessä, että Teuvan osaston tiloja käytetään jatkossa ensisijaisesti asumis- ja intervalliasumisen tarpeisiin.

Teuvalla on hoidettu pääasiassa lonkka- ja polviproteesipotilaiden leikkauksen jälkeisiä kuntoutuksia sekä aivohalvauspotilaiden kuntoutuksia. Näiden ryhmien lisäksi on hoidettu jonkin verran myös muita, pääosin teuvalaisia potilaita, joista osa on odottanut tehostetun palveluasumisen paikkaa.

Viime kesänä osaston kesäsulun aikana todettiin, että usealle osaston potilaalle voidaan kuntoutus turvata joko palveluasumisen, kuntouttavan intervallijakson, tehostetun kotikuntoutuksen tai avofysioterapian avulla.

Kuntoutusosastolla työskentelee vakinaisissa työsuhteissa osastonhoitaja ja vastaava sairaanhoitaja ja vakinaisissa toimissa 7 sairaanhoitajaa, 7 lähi- ja perushoitajaa ja neljä laitoshuoltajaa.

Toiminnan päättyessä vakinaiselle henkilöstölle tarjotaan vapautuvia virkoja ja toimia llky:n muista yksiköistä.

Tyhjeneviä tiloja voidaan aluksi käyttää Sanssinkodin remontin peruskorjauksen väistötiloina, mikäli remontti alkaa pian osaston sulkemisen jälkeen.