Teuvalle nousee EPV Tuulivoiman 23 myllyn tuulivoimapuisto, kaksi myllyistä on jo valmiina

TEUVA

EPV Energian konserniyhtiö EPV Tuulivoima Oy rakentaa Teuvan Paskoonharjulle 21 uutta tuulivoimalaa. Yhtiö tiedotti asiasta torstaina.

Hanke on markkinaehtoinen tuulivoimainvestointi, joka tehdään ilman yhteiskunnan tukea. EPV-konsernin viidennen teollisen mittakaavan tuulivoimapuiston on arvioitu valmistuvan vuonna 2022.

Teuvan tuulivoimapuiston toteutusvaihe alkoi jo vuonna 2017. Alueella on jo ennestään kaksi 3,2 megawatin voimalaa, jotka ovat olleet tuotannossa vuodesta 2018 lähtien. Nyt aloitetaan 21:n 5,6 megawatin voimalan rakentaminen. Valmistuessaan Teuvan Paskooharjun puistossa on kaikkiaan 23 tuulivoimalaa. Tuulipuiston vuotuinen tuotto on noin 400 000 megawattituntia sähköä.

Tuulivoimapuiston rakentamisesta vastaa EPV Energian tytäryhtiö EPV Tuulivoima Oy ja turbiinitoimittajaksi on valittu Vestas.

– Tämä hanke on erityisen merkittävä siksi, että toteutamme ensimmäistä kertaa teollisen kokoluokan tuulivoimainvestoinnin täysin ilman yhteiskunnan tukea. EPV:n tuulivoimakehitys on aina perustunut pitkäntähtäimen näkökulmaan ja markkinaehtoisuus on ollut tavoitteenamme alusta asti. Nyt tämä tavoite on saavutettu.

– Teuvan hankkeen valmistumisen myötä EPV Energia -konsernin tuulivoimayhtiöiden vuotuinen tuulivoimatuotanto tulee ylittämään jo merkittävän yhden terawattitunnin rajan, kertoo EPV Tuulivoiman toimitusjohtaja Frans Liski yhtiön tiedotteessa.

Tuulivoimateknologia on kehittynyt voimakkaasti viime vuosien aikana ja uusien tuulivoimapuistojen eliniäksi on arvioitu jo 30 vuotta.

– Tuulivoimateknologian vauhdikkaasta kehittymisestä kertoo esimerkiksi se, että Teuvan 23:n tuuliturbiinin vuotuinen tuotto on lähes sama kuin EPV:n 34:n turbiinin tuulivoimapuiston Metsälässä Kristiinankaupungissa.

Teuvan uusissa voimaloissa roottorin halkaisija on kasvanut 150 metriin ja konehuoneet sijaitsevat n. 155 metrin korkeudessa. Tämän lisäksi laitokset on suunniteltu vielä aiempaa pitkäikäisemmiksi, mikä lisää edelleen kustannustehokkuutta, Liski toteaa.

Paskoonharjun tuulivoimapuiston laajennuksen valmistelutyöt on jo aloitettu. Perustukset valetaan 2020 aikana ja voimaloiden nostot alkavat vuonna 2021.

EPV Tuulivoima Oy:n muut tuulivoimapuistot sijaitsevat Vaasassa, Ilmajoella ja Kristiinankaupungissa. Tytäryhtiö Rajakiiri Oy:llä on lisäksi tuulipuisto Torniossa. EPV Energia on täysin kotimainen, pääosin suomalaisten energiayhtiöiden omistama yritys.

EPV Energia on Suomessa teollisen mittakaavan tuulivoimatuotannon uranuurtaja. Tuulivoima on yhtiölle tärkeä energiantuotantomuoto. Vuonna 2018 jo noin 15 prosenttia EPV:n energiantuotannosta tuli tuulivoimasta.