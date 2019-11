Tuleeko Black Fridaysta kivijalkakauppiaiden juhla? Näin vaasalaisissa liikkeissä varaudutaan ensi perjantaihin

Tämän viikon perjantai, Black Friday on monille yrityksille vilkkain myyntipäivä koko vuoden aikana.

Ylätorilla sijaitsevalle Laukkutalolle se toi viime vuonna koko vuoden parhaat myyntiluvut. Kauppias Mikko Nieminen odottaa samaa myyntitulosta myös tältä vuodelta. Hän veikkaa, että Postin lakko saattaa vaikuttaa hieman kivijalkakaupan suoramyyntiin tulevana perjantaina ja joulusesonkina.

– Voi olla, että ihmisiä on enemmän liikkeellä kuin normaalisti. Joulumyynnin sesonki alkaa kunnolla vasta joulukuussa, mutta Black Friday ja nykyään myös sitä edeltävälle viikolle levinnyt Blackweek on piristänyt hieman myyntiä ennen varsinaista sesonkia.

Monen muun kauppiaan tapaan Nieminen on laajentanut yhden alennuspäivän koko viikon mittaiseksi. Tietyt tuotteet tulevat kuitenkin alennusmyyntiin vasta perjantaina.

Lakon vuoksi osa alennustuotteista kateissa

Nieminen lähettää yrityksen verkkokaupan tuotteet asiakkaille Matkahuollon kautta, mutta hän on huomannut, että ihmiset eivät viime viikkoina ole uskaltaneet tilata verkkokaupasta tavaraa.

– Itsekään en tällä hetkellä luota, että tavara tulisi Postin kautta perille.

Kauppiaalla on ollut Vaasan pisteen tilaustuotteissa lakon aikana toimitusongelmia.

– Yksi myyntierä ei ole tullut. Se on ilmeisesti kateissa ja sitä etsitään juuri. Muiden kaupunkien liikkeisiin tilaamani tavara on tullut normaalisti.

Kadonneessa erässä oli myös tuotteita, jotka oli tarkoitus laittaa perjantaina myyntiin.

– Se ei onneksi vielä kaada alennusmyyntejä.

Alennusmyynnit ovat uusi normaali

Stadiumin myymäläpäällikkö Joakim Jakobsson arvelee, että lakko saattaa vaikuttaa positiivisesti kivijalkakaupan suoramyyntiin.

– Tällä hetkellä ei ehkä uskalleta tilata netistä, vaikka meidän tavaramme kulkee Ruotsista Postnordin kautta. Jos lakko jatkuu, niin en tiedä, miten varastotavaramme kuljetetaan Ruotsista myymäläämme. Vielä meille siitä ei ole kuitenkaan tullut mitään ilmoituksia.

Jakobsson on työssään huomannut, että asiakkaiden kulutuskäyttäytyminen on viime vuosina muuttunut.

– Ihmiset kulkevat vain tarjousten perässä ja he ovat tottuneet, että alennuksia on koko ajan. Jos niitä ei ole, mennään toiseen kauppaan tai tilataan netistä. Black Fridayn aikana on paljon ihmisiä liikenteessä, kun kaikkialla on tarjouksia.

Stadiumissa tulevan perjantain myyntipäivään on varauduttu muutamalla lisämyyjällä. Postin lakon takia siellä ei kuitenkaan ole tehty mitään erityisjärjestelyjä henkilökunnan määrän kanssa. Jakobsson uskoo, että alennusmyyntien leviäminen koko viikon mittaiseksi on saattanut viedä pahimman ihmistungun itse Black Fridaylta.

– Huomasin viikonloppuna Turussa ollessani, että siellä jotkut liikkeet olivat aloittaneet Postin lakon takia alennuskampanjansa jo sunnuntaina. Kun alennuspäivää on venytetty viikon mittaiseksi, ei yhtenä päivänä ole niin hullua meininkiä.

Kultasepänliike myy hyvin verkossa

Kultasepänliike Salkarin omistaja Hanna Salkarin mielestä viikon mittaiseksi venytetty Blackweek on "jo lähtenyt vähän lapasesta".

– Aika monet väsyvät siihen, jos alennusmyyntiä venytetään. Joka puolella toitotetaan jo viikkoja aiemmin Black Fridayn alennusmyynnistä.

Hän ja toinen omistaja Marja-Leena Salkari kertovat, että joulusesonkia edeltävä alennuspäivä on kuitenkin lyönyt Suomessakin jo kunnolla läpi.

– Ihmiset odottavat perjantaita ja kyselevät tarjousten perään. Ostajat ovat kahdentyyppisiä; on niitä, jotka ovat harkinneet pitkään tiettyä ostosta ja odottavat, että se tulee alennukseen. Sitten on impulssiostajia, joille ei ole mitään väliä, mikä tuote on, kunhan se on vain halpa, Salkarit kertovat.

Verkkomyynnistä vastaava Hanna Salkari kertoo, että Postin lakko on selvästi vaikuttanut liikkeen verkkomyyntiin.

– Ihmiset ovat olleet varovaisempia ja meille tulee paljon kyselyitä, että tuleeko tuote varmasti perille.

Kultasepänliikkeen verkkomyynti on kasvanut viime vuosina paljon ja tavaraa liikkuu omistajien mukaan eniten pääkaupunkiseudulle. Lakon ajaksi Salkarit ovat siirtäneet verkossa myytyjen tuotteiden lähetyksen Matkahuoltoon. Se vaikuttaa suoraan heidän myyntituloihinsa.

– Pakettien lähettäminen on meille hieman kallimpaa, Marja-Leena Salkari kertoo.

Omistajat ovat huomanneet, että asiakkaat ovat hakeneet verkosta tilattuja tuotteita liikkeestä normaalia enemmän.

– Jos asiakas on tilannut tuotteen toiselta paikkakunnalta, hän on saattanut pyytää vaasalaista sukulaistaan hakemaan tuotteen suoraan meiltä.

Lakon vuoksi Salkarit ovat pidentäneet tuotteidensa palautusaikaa, jotta asiakas voi halutessaan saada tuotteen huoletta lähetettyä takaisin.

Postin lakkoon Marja-Leena Salkari uskoo jo pian löytyvän ratkaisun.

– Päättäjillä on nyt aika lailla paineita. Lakko ei vaikuta enää vain Postin kulkuun, vaan koko Suomen talouteen. Tämä pistää monet pienyrittäjät polvilleen. Tällä on ihan todellisia vaikutuksia kansalaisiin.

FAKTA: Black Friday

Black Friday on Yhdysvalloista lähtöisin oleva alennuspäivä, joka järjestetään amerikkalaisten viettämää kiitospäivää seuraavana perjantaina. Tänä vuonna päivä on perjantaina 29.11.

Black Friday on levinnyt ympäri maailmaa ja Suomessakin se on lyönyt todella läpi viimeisen kymmenen vuoden aikana.

Monet verkkokaupat ja kulutustavaraa myyvät kaupat tekevät päivän aikana vuoden myyntiennätyksen.

Black Fridayta on myyntipaineen vähentämiseksi venytetty joissain liikkeissä koko viikon mittaiseksi Blackweekiksi.

Vuonna 2017 Posti käsitteli Black Fridayn jälkeisenä maanantaina 280 000 pakettia.

Blackweek aloittaa joulumyyntisesongin. Sesongin aikana Posti kuljetti viime vuonna 1,2 miljoonaa pakettia joka viikko.