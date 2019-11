Tässä kodissa perheen harrastukset ovat reilusti esillä – säilytystilan puute rintamamiestalossa pakotti nokkeliin sisustusratkaisuihin

Koko perhe laskettelee, hiihtää, luistelee, pyöräilee, pesäpalloilee, ui ja askartelee. Aktiivisesti yhdessä ja erikseen harrastava Vihersalojen perhe antaa aktiivisen elämäntapansa näkyä kotinsa sisutuksessa. Samalla ratkeaa monen harrastusvälineen säilytysongelma.

–Meillä on pyritty noudattamaan periaatetta, jonka mukaan jokaiselle tavaralle löytyy oma paikkansa. Silloin ei ole niin väliä sillä, ovatko harrastusvälineet esillä vai ei, toteaa Anna-Kaisa Vihersalo.

Perhe asuu vuonna 1948 rakennetussa rintamamiestalossa, jossa on säilytystilaa kylmässä kellarissa ja vintillä mutta lämmin varastotila on kortilla. Vihersalo myöntää haaveilevansa lämpimästä autotallista ja portaattomasta säilytystilasta aina silloin tällöin.

–Talossamme ei ole esimerkiksi kodinhoitohuonetta, mikä asettaa omat haasteensa harrastusvarusteiden huollolle.

Tavaroiden järjestelyyn ja oikeiden paikkojen hakemiseen on pitänyt nähdä vaivaa.

–Esimerkiksi kellariin on käynti vain ulkokautta. Siellä säilytetään kylmää ja kosteutta sietävät harrastusvälineet, kuten pyörät ja sukset.

Tilan puute pakotti luoviin ratkaisuihin

Aina kauden vaihtuessa Vihersalot siirtävät suksien ja pyörien paikkaa. Käytössä olevat siirtyvät kellariin ja muut kylmälle vintille.

Harvemmin tarvittavia varusteita kuten monoja, luistimia, makuupusseja sekä kausivaatteita säilytetään vintin lämpimällä puolella, joka sekin sijaitsee tikkaiden ja kattoluukun takana.

–Kodin lämpimien säilytystilojen käyttö on pitänyt suunnitella huolella. Jos meillä olisi iso kodinhoitohuone tai vaatehuone, järjestäisin tilaan hyvät kuivatusmahdollisuudet urheilukamppeille ja jokaisen omat tavarat hänelle sopivalle korkeudelle.

Arjen sujuvuudelle ja tavaroiden helpolle saatavuudelle piti keksiä muita ratkaisuja. Vihersalot päättivät mieluummin nostaa harrastusvälineensä esille kuin varastoida niitä kaappeihin.

Perheen isän retrosukset pyörivät varastossa tyhjän panttina. Aikansa niitä pyöriteltyään Vihersalot päättivät nostaa ne paraatipaikalle eteisen seinälle.

–Aika moni ihastelee suksia tullessaan kylään, mutta ei heti hoksaa niiden toimivan myös naulakkona, Anna-Kaisa Vihersalo sanoo.

Työhuoneen hyllyssä kiinnittävät huomion puolison ensimmäiset Nokia-merkkiset nappikset kokoa 28 sekä telemark-kisoissa haljennut kisakypärä ja ystävän cyberpunk-tyylillä tuunaama käytöstä poistunut kypärä.

–Pidämme tavaroista ja esineistä, joilla on historia ja tarina kerrottavanaan. Sellaisia ovat esimerkiksi kartat, vanhat lumikengät ja itse tehdyt käyttöesineet.

Mailat pystyyn kukkaruukkuun

Usein käytössä olevat pesis- ja sählymailat vaativat järkevän säilytysratkaisun. Vihersalot päätyivät ostamaan poistomyynnistä ison polyrottinkisen kukkaruukun, josta oli hukkunut sisäruukku.

–Meitä se ei haitannut, päinvastoin! Ruukku vetää ison määrän tavaraa sisäänsä ja istuu ulkonäkönsä puolesta eteisen kaappien kaveriksi. Investointi taisi maksaa 7 euroa.

Vihersalojen erikoisuuksia ovat säilytysratkaisut, joissa on yhdistetty visuaalisuus ja toimivuus. Vierashuoneessa sohvapöydän virkaa toimittaa vanha matka-arkku, jonka sisällä säilytetään kotikuntoilu- ja kehonhuoltovälineitä.

–Arkun alle nikkaroimme pyörien päällä olevan alustan, jotta arkku on helppo rullata jumppailujen alta sivuun. Vierashuoneessa on muutakin piilotettuna: vieraspeitot ja tyynyt on jemmattu sohvatyynyjen sisään, Anna-Kaisa Vihersalo naurahtaa.

Varustekassit roikkuvat valmiiksi pakattuina

Ihan kaikki ei sentään ole esillä. Eteisen isoihin vaatekaappeihin mahtuvat kulloinkin käytössä olevat urheiluvarusteet, kuten monolaukut kypärineen, uimakassit sekä pesisvarusteet.

Suljettavassa muovilaatikossa säilytetään sellaiset työvaatteet, joita ei tarvitse joka käytön jälkeen pestä. Naulakkokaapin seinään on naulattu kassikoukkuja valmiiksi pakattuja varustekasseja varten.

–Raivailemme kaappeja aina sitä mukaa, kun tarvetta uusille säilytettäville tavaroille ilmenee. Nurkissa ja tasoilla pyörivät nyssäkät tai tavaraläjät haluamme pois silmistä.

Hyvä kysymys: Miten hienhajun saa pois urheiluvälineistä?

Urheiluvaatteet saattavat haiskahtaa. Miten hienhajun saa parhaiten pois, Marttaliiton neuvonnan johtaja Teija Jerkku?

–Hajun poistaminen vaatteista vaatii usein pesun 60 asteessa. Treenivaatteista, jotka vaativat alhaisen lämpötilan, hienhajua voi olla vaikea saada pois. Urheiluvaatteita kannattaakin pestä usein.

–Ihan pienen happihyppelyn jälkeen vaatteita ei toki aina tarvitse pestä, mutta mitä pidempään hiki ja lika pinttyvät, sen vaikeampi niitä on saada pois. Ja onhan se mukavampi treenatakin, kun on puhtaat treenivaatteet.

Urheiluvaatteille on myös erillisiä pesuaineita. Millainen teho niissä on?

–Useimmiten pärjätään ihan tavallisilla pesuaineilla. Sport-aineet on toki suunniteltu juuri teknisille tekstiileille ja ulkovaatteiden pesuun.

–Värilliset vaatteet pitävät värinsä, kun ne pesee kirjopyykille tarkoitetulla pesuaineella ja vaaleat vaatteet valkaisuainetta sisältävällä pesuaineella. Eri pesuaineet tehoavat eri tavalla, joten joskus pesuaineen vaihto voi auttaa.

–Kannattaa myös kokeilla nestemäisen pesuaineen hieromista ongelmakohtiin ennen varsinaista pesua.

Entä sitten urheiluvälineet? Auttaako, jos säilytystilaan laittaa tuoksupussin?

–Useimmiten välineet on pakko tuoda kotiin sisälle. Parveketta tai pihaa, jos sellainen on, kannattaa hyödyntää sään salliessa.

–Tuoksujen käyttäminen on makuasia, mutta harvemmin niillä pystyy peittämään hien ja lian hajua. Tuoksusta ja hiestä voi tulla jopa pahempi hajuyhdistelmä. Tuoksut ovat myös ympäristön näkökulmasta turhia.

Kommentti: Minä vai munasuojat - molemmille ei ole tilaa saunan lauteilla

Voitontahto ja harrastusinto tuoksuvat pinttyneelle hielle.

Näin olen päätellyt pyykkikoriin heitetyistä nihkeistä tekstiileistä.

Koska pyykkihuollosta vastaan meidän perheessä minä, sullon henkeä pidätellen koneeseen kahden kiekkoilevan mieshenkilön hikipukuja.

Perään litra urheilupesuainetta sekä pyyntö raikastua rajusti.

Tiesittekö muuten, että on olemassa kiekkovarusteiden alle puettava kokopuku?

Se on sellainen vauvojen potkupuvun näköinen vaatekappale, jonka pitäisi imeä kaikki se hiki, joka virtaa pelien ja harjoitusten aikana niin kiekkoilevasta aikuisesta miehestä kuin esiteinistä.

Pitkään perheemme kiekkokamoja, niin ison kuin pienen, kuivateltiin meillä saunan lauteilla. Sinne ne menivät siististi kahteen riviin: yläriville miehen kamat ja alalauteelle pojan. Siellä oli kypärää ja munasuojaa, luistimia ja sisältä nihkeitä kiekkohanskoja.

Olin päättänyt tehdä kaikkeni, että jokainen meille kotiin sisään astuva ei aivan ulko-ovella asti haistaisi sitä tosiasiaa, että talossa asuu kiekkoharrastajia.

Käytössä oli raikastimia ja huonetuoksuja. Usein kuulin sanovani: hei, laitatko pliis vähän dödöä.

Se, joka sanoo, ettei lapsi haise hieltä, on tervetullut meille.

Siihen kun yhdistetään vielä kiekkovarusteet, joita ei saa jonkin peleihin liittyvän taikauskon takia pestä, voitte uskoa lemun laadun. Se on pysäyttävä.

Niinpä oli tehtävä raju ratkaisu: toinen meistä lähtee saunanlauteilta. Minä tai munarit.

Siksi haluankin näin julkisesti kiittää kaikkia taivaankappaleita tästä kaudesta. Lapsemme joukkue sai jäähallin säilytystiloista oman kuivurin, ja koko joukkueen kiekkokamat kuivuvat nykyisin siellä. Uskon, että ilooni yhtyvät kaikki muutkin joukkueen isät ja äidit.

Vielä pitäisi keksiä, mihin tuon isomman kiekkomiehen kamat saisi.