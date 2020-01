Tanskalaisketju avaa toisen Suomen irkkupubeistaan Vaasaan - ravintolapäällikkö ennustaa avajaisista mieletöntä tapahtumaa, sillä yli 2 000 vierasta on ilmoittanut tulostaan

VAASA

Kilpailu janoisesta aikuisväestöstä tiukkenee olennaisesti Vaasassa perjantaina, kun tanskalaisketju The Old Irish Pub avaa toisen ravintolansa Suomessa. Hovioikeudenpuistikon irkkupubiin mahtuu asiakkaita kerralla 450.

Ravintolapäällikkö Joy Jensen ja henkilökunnan koulutuksesta kaikissa ketjun ravintoloissa vastaava Mette Pedersen sanovat tuntevansa ravintola-alan kilpailutilanteen Vaasassa.

– Kilpailu tulee olemaan kovaa, mutta kaupungissa ei ole muita samalla konseptilla toimivia ravintoloita. Sosiaalisessa mediassa jo yli 2 000 ihmistä on ilmoittanut tulevansa avajaisiin, joten perjantaista on tulossa mieletön päivä, hehkuttaa Jensen.

Tanskalaiset taitavat hyggeilyn

Ravintolansa valtiksi kaksikko nostaa tarjonnan monipuolisuuden. Pubissa pystyy seuraamaan isolta kankaalta ja useista televisioista jääkiekkoa, jalkapalloa ja muita isoja urheilutapahtumia.

Viikolla pubissa soi taustalla perinteinen irlantilainen musiikki, mutta perjantaisin ja lauantaisin laitetaan tanssiksi jopa pöydillä.

– Puoleen yöhön asti meillä on viikonloppuisin live-esiintyjiä Irlannista ja Englannista. Tämän jälkeen musiikista vastaa dj, joka soittaa kappaleita 50-80-luvuilta eli ajalta, jolloin tämän päivän aikuiset olivat bailaavia nuoria, kertoo Jensen.

Tanskalaiset korostavat, että monipuolisuus koskee myös juomavalikoimaa ja asiakaskuntaa. Ainakin ketjun muihin pubeihin ovat mahtuneet sovussa kaikki parikymppisistä eläkeikäisiin.

– Pub on kaikenikäisille ihmisille kuin toinen koti, jossa on ihanaa olla, kun kaikki on elämässä kohdillaan, maalailee Pedersen.

Tanskalaisilla on moiselle olotilalle jopa oma sana "hygge", jota ei ole käännetty muille kielille. Pohjalainen päässee lähimmäksi juutteja silloin harvoin, kun ei yhtään ahdista.

Akatemia kouluttaa laatuun

Ketju perusti ensimmäisen pubinsa lähtömaahansa vuonna 2013. Tämän jälkeen avajaisia on vietetty Tanskassa yli 20 kertaa. Norjassa ravintoloita on kesän jälkeen kymmenen.

Suomessa tanskalaiset asettuivat ensin Lahteen. Vaasan jälkeen "varmoja kohteita" ovat Jensenin mukaan Tampere, Turku ja Helsinki. Rivien välistä on luettavissa, ettei laajentuminen jää tähän.

Mikä toi ketjun heti alkumetreillä Pohjanmaalle?

– Vaasa on opiskelijakaupunki, jossa on upea tunnelma. Olemme kuulleet Vaasasta paljon hyvää. Tuleminen oli helppoa, koska iso osa vaasalaisista puhuu ruotsia.

Pub työllistää Pedersenin mukaan nyt toistakymmentä paikallista työntekijää, mutta määrää on tarkoitus kasvattaa selvästi. Tärkeä osa ravintolan konseptia on, että baarimikot koulutetaan ketjun omassa akatemiassa.

– Drinkkisi on yhtä laadukas, tilaat sen mistä pubista ja miltä baarimikolta tahansa, havainnollistaa kouluttaja.