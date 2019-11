Tämä muutos ei suomalaista lihansyöjää innosta: ”Planetaarisessa ruokavaliossa pihviä suositellaan 15 grammaa päivässä, meillä 500 grammaa viikossa”

SEINÄJOKI

Suomi tarvitsee ehdottomasti ruokasuositusten päivityksen. Pihvinsyöjiä se tuskin miellyttäisi, mutta professori emerita Sirpa Kurpan mielestä totuutta on vain katsottava silmiin.

– Kun planetaarisessa ruokavaliossa pihviä suositellaan syötäväksi 15 grammaa päivässä, on meidän nykyinen suosituksemme 500 grammaa viikossa, hän vertaa.

Planetaarinen dieetti, ruokasuositus, perustuu maapallon terveyden ylläpitoon. Lihan määrää lukuun ottamatta suomalainen nykysuositus ei kuitenkaan ole siihen verrattuna kovin erilainen.

– Jopa maidon suositusmäärät ovat suurin piirteen samoja mitä ne ovat meilläkin. Viljatuotteita meidän tulisi sen sijaan syödä enemmän, mitä me nyt syömme, mikä tuntuu leivänsyöjäkansalle oudolta, Kurppa toteaa.

Lihasta saatava proteiini tulisi Kurpan mukaan korvata herneillä, härkäpavuilla, linsseillä.

Ruokaturvan suhteen Suomi on maailman kärkimaita. Kurpan lista suomalaisen yhteiskunnan hyvistä puolista on pitkä.

– Meillä on toimiva logistiikka, osaaminen on korkealla tasolla, samoin hygienia, joka on oleellinen osa ruokaturvallisuutta hän antaa esimerkeiksi.

Energiaomavaraisuus on ollut heikolla tasolla, mutta Kurpan mukaan sekin kasvaa vähitellen.

– Kun energiatulo otetaan huomioon, on Suomen ruokaomavaraisuus ollut noin 50 prosenttia. Taustalla on tuontienergia.

Ruuan tuotannon määrä on kasvanut huikeasti. Hehtaarisadot ovat kasvaneet 193 prosenttiyksiköllä sitten 1960-luvun, mikä ei ole ollut aivan ongelmatonta.

– Maaperän hiilivaranto on pudonnut, ja myös torjunta-aineiden aiheuttamat ongelmat ovat lisääntyneet. Paljon puhutaan glysofaatista, Kurppa sanoo.

Kurppa kaipaa myös keskusteluilmapiiriin muutosta.

–Meidän on opittava keskustelemaan siten, että hyväksymme ihmisten erilaiset valinnat ja näkemykset. Nyt eri mieltä olevat leimataan herkästi, hän huomauttaa.

Tuotannon kasvun ohessa myös ruuan kulutus on lisääntynyt huimasti. Kurpan mukaan suomalainen kuluttaa nyt yksitoista kertaa enemmän kuin 1900-luvun alussa.

– Ruuan hinta on pudonnut. Kun 1900-luvun alussa ruokaan kului 70 prosenttia tuloista, on osuus nyt alle 20 prosenttia, hän sanoo.

Ruuan hinnan laskua on seurannut ylenmääräinen energiansaanti, joka näkyy terveysongelmina.

– Lokakuun lopulla maailmassa oli 838 miljoonaa aliravittua ihmistä. Samanaikaisesti meillä on 1,9 miljardia ylipainoista tai lihavaa.

Kurpan mielestä ruokajärjestelmässä on globaalilla tasolla isoja ongelmia ja haasteita.

– Miten saadaan riittävästi jalostuskapasiteettia, jotta pystytään vastaamaan haasteisiin. Myös energiakysymys on ratkaistava nopeasti, sillä on päästävä irti fossiilisten polttoaineiden käytöstä.