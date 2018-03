Talotehtaan suuri tulipalo toi miljoonavahingot – Tuotanto jatkuu alihankkijoiden avulla

Honkatalojen tehtaalla Alavuden Kitulanmäellä syttyi suuri tulipalo perjantain ja lauantain välisenä yönä.

Pelastuslaitos sai hälytyksen tehtaalle puoli kolmen aikaan yöllä, jolloin tehdasalueella palamaan syttynyt 70 metriä pitkä ja seitsemän metriä leveä rakennus oli jo täyden palon vaiheessa.

– Rakennuksessa oli hirsihöylä, aihiovarasto ja purunpoistojärjestelmä, jota kautta palo olisi voinut levitä myös vieressä olevaan rakennukseen, päivystävä pelastuspäällikkö Keijo Kangastie kertoo.

Pelastuslaitoksen tullessa palopaikalle palavan rakennuksen vieressä oleva noin 50 x 60 metrin kokoinen rakennus höyrysi, joten sitä alettiin välittömästi jäähdyttää. Paikalle tuli 10 pelastusyksikköjä ja noin 30 palomiestä Alavudelta, Töysästä, Ähtäristä, Lehtimäeltä, Soinista ja nostolava Alajärveltä.

– Jopa poliisi tarttui letkun varteen, kun oli tarve, Kangastie kiittelee.

Palopaikalla aamupäivällä ollut päivystävä palomestari Marko Riikonen kertoo, että vesihuolto oli haasteellinen palopaikalla. Vettä jouduttiin ajamaan paikalle säiliöautoilla.

– Muissa tuotantorakennuksissa on automaattinen sammutusjärjestelmä, mutta tässä rakennuksessa sellaista ei ollut. Vesipiste täällä on, mutta se on yhteydessä automaattiseen sammutusjärjestelmään, joten sitä ei pystytty paljoa hyödyntämään.

Rakennus ja sen sisällä olleet hirsihöylä ja puutavara tuhoutuivat palossa täysin. Palosta aiheutui noin 600 000–1 000 000 euron vahingot.

– Vaikka höylä tuhoutui palossa, se ei tule keskeyttämään tehtaan tuotantoa. Höyläykset teetetään alihankkijoilla niin kauan, että höylä saadaan uusittua, tehtaan tuotantopäällikkö Jani Ekola sanoo.

Hänen mukaansa palo ei vaikuta myöskään työpaikkoihin, joita on tehtaalla noin 35.

Työt palopaikalla saatiin päätökseen vasta hieman ennen yhtätoista aamupäivällä. Jälkivartiointi jäi tehtaan omistajille.

Pelastuslaitos ja poliisi tutkivat päivän aikana palon syttymissyytä.

SANNA CANAWATI / EEVA-LIISA KULJU