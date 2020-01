Talonomistajien äänitorvesta taloyhtiöiden yhdistykseksi – Pohjanmaan Kiinteistöyhdistyksen satavuotiseen historiaan mahtuu sankarimaisia tekoja

Aurinkopaneelit, ilmalämpöpumput, sähköautojen latausjärjestelmät ja airbnb. Siinä aiheet, joista satavuotias Pohjanmaan Kiinteistöyhdistys ry saa toiminnanjohtaja Arto Saarikosken mukaan nykyään kysymyksiä asiakkailtaan.

Ajat ovat muuttuneet sitten vuoden 1919, jolloin Suomi toipui yhä sisällissodasta, ja Vaasassa oli huutava pula asunnoista. Silloin tarvittiin apua kovin erilaisissa aiheissa.

– Ensinnäkin yhdistys kantoi tuolloin nimeä Vaasan Suomalainen Talonomistajan Yhdistys. Se perustettiin marraskuussa 1919 ja hyväksyttiin yhdistysrekisteriin maaliskuussa 1920, Saarikoski kertoi tiistaina yhdistyksen lähes 160-sivuisen satavuotisjuhlahistoriikin julkistustilaisuudessa.

Yhdistyksen perustajia oli aikanaan 23. He olivat varakkaita suomenkielisiä talonomistajia, joilla oli varaa rakennuttaa taloja ja vuokrata niistä asuntoja. Satavuotisen historiansa aikana yhdistys on uudistunut vaasalaisten talonomistajien äänitorvesta Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan taloyhtiöiden palvelijaksi ja asukkaiden edunvalvojaksi.

– Vuosien varrella mukaan ovat tulleet, ei niinkään yhden henkilön omistamat isot talot, vaan moniomisteiset taloyhtiöt. Yhdistyksemme on muuttunut matkan varrella käytännössä taloyhtiöiden yhdistykseksi, Saarikoski selvitti.

– On hienoa, että yhdistyksen tarkoitus on pysynyt silti samana. Jäsenkunnan rakenne on vuosien varrella muuttunut, mutta olemme alusta asti valvoneet kiinteistönomistajien etuja, herätelleet kiinnostusta kiinteistöalan kysymyksiin ja tarjonneet oikeaa tietoa kiinteistöä koskevista laeista ja määräyksistä, hän huomioi.

Tiistaina julkistetun historiikin on kirjoittanut toimittaja Seppo Nurmi. 22 vuotta toiminnanjohtajana yhdistyksessä toimineelle Saarikoskellekin tuli hieman yllätyksenä, mitä kaikkea yhdistyksen historian alkuajoilta oikein paljastui.

Nurmi kaivoi esiin varsinaisen kolmen miehen sankaritarinan, jonka juonikuviot alkavat 60-luvulta tai oikeammin vuodesta 1957.

– Vuokrasäännöstely lakkautettiin silloin valtioneuvoston päätöksellä. Tätä olivat Vaasassa ajaneet sekä suomenkielinen että ruotsinkielinen talonomistajayhdistys, ja se oli yksi edunvalvontasaavutuksista, joka tänä päivänäkin välillä aina puhuttaa, Saarikoski muisteli.

– En tiedä sitten, tuliko yhdistyksen jäsenistö päätöksestä liian tyytyväiseksi, mutta pian sen jälkeen toiminta alkoi hiipua. 60-luvun alusta alkaen kokouksia ei saatu enää päätösvaltaisiksi. Alkoi parikymmentä vuotta kestänyt hiljaiselo, jonka jälkeen toiminta aloitettiin käytännössä alusta, hän kertoi.

Uuden alun yhdistykselle antoivat vuonna 1987 sen nykyinen hallituksen puheenjohtaja Jukka Kalliola sekä isännöitsijöinä toimineet Holger Kuni ja Markku Törmä.

– Kaikki paikkakunnalla toimineet kiinteistöyhdistykset olivat hiipuneet siinä vaiheessa molemmissa kieliryhmissä. Kun Kalliola, Kuni ja Törmä yhdistivät voimansa, niin tavallaan suomenkieliset ja ruotsinkieliset yhdistivät voimansa, Saarikoski selvitti.

Kolmikko sai yhdistykselle kasaan aluksi 40–50 taloyhtiötä ja lopulta 200, mutta kesti vielä vuosia ja tarvittiin yhdistyminen AKL:n Vaasan osaston kanssa, jotta yhdistyksen suojiin saatiin 290 jäsentä ja päätoiminen toiminnanjohtaja. Vaasan osasto oli valtion tuella rakennettujen taloyhtiöiden edunvalvoja.

– Siitä katseet kääntyivät kohti Kokkolaa ja Pietarsaarta. Nykyisin meillä on 630 jäsentaloa, joissa asuu yli 25 000 asukasta, Saarikoski myhäili.

Tänä päivänä yhdistys valvoo jäsentensä etuja herkeämättä.

– Seuraamme laajasti taloyhtiöiden kustannuksia. Vuotuisessa valtakunnallisessa seurannassa vertaillaan kaukolämmön, sähkön, veden ja jätehuollon hintoja sekä kiinteistöveroja, Saarikoski selvitti.

Toiminnanjohtajan mukaan 59 paikkakunnasta Kokkolassa on toiseksi edullisimmat, Pietarsaaressa viidenneksi, Mustasaaressa seitsemänneksi ja Vaasassa yhdenneksitoista edullisimmat asumiskustannukset.

– Moni pitää tärkeänä, että joku taho seuraa, jos jokin on meillä kalliimpaa kuin muualla Suomessa. Esimerkiksi Stormossenin hinnat ovat muuta valtakuntaa selvästi korkeammat. Asia on ollut pysyvän kritiikin kohteena niin kauan kuin minä olen talossa ollut, Saarikoski summasi.