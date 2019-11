Suviseurat Kauhavan lentokentällä jo vuonna 2022 – valmisteluissa lähdetään vuoden takamatkalta

SEINÄJOKI

Vuoden 2022 Suviseurat järjestetään Pudasjärven sijasta todennäköisesti Kauhavalla, kertoo Suomen Rauhanyhdistysten Keskusyhdistyksen SRK:n puheenjohtaja Matti Taskila . Kauhavalla tapahtumapaikkana on LSK Business Park Oy:n omistama lentokenttä eli entinen Lentosotakoulun alue.

Asiasta kertoi ensimmäisenä Kaleva.

Kauhavan Suviseurojen valmisteluja tehdään jo täysillä, vaikka keskusyhdistyksen vuosikokouksen virallinen päätös asiasta on tulossa vasta ensi kesän Suviseuroissa. Johtokunta tekee asiasta esityksen kevään aikana.

Pudasjärven valmisteluja hidastaa lentokentän vuokrasopimuksesta syntynyt kiista kaupungin ja sen vuokralaisena toimineen yrityksen välillä. Yritys on riitauttanut irtisanomisen, eikä oikeusprosessin kestosta ole tietoa.

Lentokentän käytöstä on tehty sopimus Pudasjärven kaupungin ja SRK:n kesken. Suviseurat ei voi kuitenkaan jäädä odottamaan kiistan ratkaisua, vaan vuoden 2022 tapahtuman järjestelyt on pakko siirtää Kauhavalle. Tavoitteena on järjestää Suviseurat Pudasjärvellä seuraavana vuonna 2023.

Kauhavan Suviseurojen valmisteluaika, 2,5 vuotta, on lyhyt.

– Aikataulu teettää töitä reippaasti, sillä lähdemme nyt tavallaan vuoden takamatkalta. Järjestäminen vaatii pitkän ajan, koska operaatio tehdään vapaaehtoisvoimin. Siksi emme voi jäädä odottamaan ensi kesän päätöstä.

Kauhavan Suviseurojen vastuujärjestäjä on Seinäjoen Rauhanyhdistys, joka suunnittelee tapahtumaa yhdessä kahden muun ison rauhanyhdistyksen, Kokkolan ja Perhon, kanssa. Mukana järjestelyissä ovat luonnollisesti kaikki eteläpohjalaiset rauhanyhdistykset.

Matti Taskilan mukaan valmisteluorganisaatiota rakennetaan parhaillaan, eikä esimerkiksi päätoimikunnan puheenjohtajaa ole vielä nimetty. Neuvottelut lentokenttää hallinnoivan LSK Business Parkin kanssa ovat sujuneet hyvin, ja Kauhavalla ollaan valmiita ottamaan tapahtuma vastaan.

Suviseura-alueen rakentaminen on kuin pienen kaupungin luomista tyhjästä, Matti Taskila kuvailee. Työn määrä on valtava.

Suviseurat kokoaa vuosittain 70 000–80 000 osallistujaa, ja valmistelua varten koottavassa vastuuorganisaatiossa on 600–700 ihmistä. Tapahtuman aikana tarvittava henkilöresurssi on arviolta 12 000–14 000 työvuoroa.

– Ihmismäärät ovat niin valtavia, että tuskin kukaan meistäkään osaa arvioida, kuinka paljon työtä eri pisteissä tehdään. Alueella kierrellessä hämmästyy jatkuvasti erilaisen työn ja tekijöiden määrästä ja työn jäljestä.

Perusajatuksena järjestelyissä on se, ettei ihmisten tarvitsisi lähteä tapahtuman aikana alueelta mihinkään.

SRK on päättänyt luopua peltoseuroista, sillä ison yleisötapahtuman järjestäminen pehmeällä alustalla on vuosi vuodelta riskialttiimpaa. Suviseuroja pidettäneen jatkossa vuorovuosin Kauhavan, Pudasjärven ja Lopen Räyskälän lentokentillä.

– Sään ääri-ilmiöt lisääntyvät, ja se voi johtaa katastrofeihin. Meilläkin on niistä kokemuksia joiltakin vuosilta, Matti Taskila kertoo.