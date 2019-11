”Suurin kynnys on ihmisen korvien välissä” – Ainutlaatuinen maatilacouchaus tukee yrittäjää kehittämään toimintaansa

SEINÄJOKI

Heikki Kangas ja Mikko Kraatari ovat jännän edessä. Tuoreet maatilacouchit ovat valmiita ensimmäisiin asiakaskontakteihin, joita epäilemättä on luvassa.

– Aivan liiaksi ajatellaan, että pitää pärjätä ja tehdä kaikki itse, sanoo lihakarjaa ja perunaa Lappajärvellä kasvattava Kraatari.

Isojoella syntynyt Kangas muutti Ruotsissa tehdyn työuran jälkeen Seinäjoelle, ja alkoi kiinnostua maatalouden heikkoon kannattavuuteen liittyvistä uutisista.

–Maatalossa kasvaneen pojan sympatiat ovat viljelijän puolella, ja MTK:n kautta pääsin mukaan porukkaan, kertoo toimitusjohtajana työvuotensa tehnyt Kangas.

Kangas ja Kraatari ovat osa historiallista 21 coachin ryhmää, joka on parhaillaan aloittelemassa toimintaansa. Missään muualla ei maatalousyrittäjille ole ollut tarjolla vastaavanlaista mahdollisuutta henkilökohtaiseen sparraajaan, coachiin.

– Suurin kynnys tuen hakemiseen on ihmisen korvien välissä, ei niinkään rahassa, Kraatari huomauttaa.

Maatilacouchaus on kehitetty Suomen Yrittäjäopistolla Kauhavalla. Idea lähti maitotiloilta.

– Alkoi tulla kyselyjä mentoroinnin mahdollisuudesta. Haluttiin sparrausapua, kun vanhat metodit eivät enää toimineet, muistelee Maitotilayrittäjiä johtava ähtäriläinen Juha Kantoniemi.

Syntyi Maitocoach-hanke, joka saatiin päätökseen elokuussa. Sen jälkeen hanke on tuotteistettu, ja nyt coachausta on tarjolla kaikille maaseudun yrittäjille.

– Ensimmäiset asiakkuussuhteet käynnistyvät vuoden alussa, kertoo projektipäällikkönä toimiva Jenni Koski Yrittäjäopistolta.

Coachauksessa ei ole kyse metritavarasta. Jokaisella yrittäjällä on omat tarpeensa, ja ratkaisevaa on halu kehittyä ja mennä eteenpäin.

– Saadun hyödyn määrä riippuu yrittäjästä itsestään. Joku saattaa saada mielenrauhaa omille ratkaisuilleen, kun voi pallotella ajatuksiaan coachin kanssa, Koski sanoo.

Coachit eivät ole pelkästään maatalouden ammattilaisia. Joukossa on pankki- ja liiketoimintaosaajia, businesseksperttejä, talousasiantuntijoita, eläinterveydenhuollon ammattilaisia.

–Perusperiaate on monialaisuus. Kaikki coachit ovat koulutettuja, ja he ovat sitoutuneet toimintamalliin. He eivät edusta organisaatioita, sillä puolueettomuus on tärkeää, Koski huomauttaa.

Heikki Kankaalle erityisen antoisia olivat koulutukseen sisältyneet vierailut maatiloilla. Mikko Kraatari kiittelee käytyjä keskusteluja.

– On suunniteltu, kokeiltu, analysoitu ja luotu sen pohjalta konsepti, hän selventää.

Koski on kuullut epäilyjä siitä, ettei coadchauksesta ole konkreettista hyötyä. Hän huomauttaa coachauksen olevan pitkäkestoista toimintaa, joten pikavoittoja ei ole odotettavissakaan.

– Yrittäjälle tulee helposti tilasokeutta, jota halutaan purkaa ulkopuolisen kanssa, hän toteaa.

Kangas ja Kraatari odottavat jo keskusteluja, joita he pääsevät käymään yrittäjien kanssa.

– Aivan varmasti tästä saa myös omaan yritystoimintaan niin paljon kuin vain haluaa ottaa vastaan, Kraatari uumoilee.

Kangas korostaa yrittäjän etua, ja muistuttaa jaksamisen tärkeydestä.

– Maataloudessa yrittäjällä on aina pelissä perhe-elämä, terveys ja kaikki muukin. Minun ajatukseni on, että mikäli pariskunta voi hyvin, voi yrityskin hyvin, hän huomauttaa.