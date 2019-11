Suomen Malmijalostuksen toimitusjohtaja mineraalirummutuksesta: Pelkästään sillä, että raaka-aineita on saatavilla, ei jatkojalostukseen liittyviä investointeja Suomeen tule

VAASA

Sähköautoyhtiö Teslan ilmoitus rakentaa Euroopan-tehtaansa Berliiniin ei lannista akkuteknologia-alan asiantuntijoita.

Pohjalaismaakuntien lyömättömänä valttina kansainvälisessä ja kansallisessa kilpailussa akkuvalmistajasta on jatkuvasti rummutettu loistavia raaka-ainevarantoja.

Mutta ovatko kotimainen litium, koboltti ja nikkeli kilpailuvaltteina riittävän kovia, valtion omistaman Suomen Malmijalostus Oy:n toimitusjohtaja Matti Hietanen?

– Kyllä ja ei. Suomi on ainoa Eu-maa, jossa on tarjolla kaikkia akkuteollisuuden vaatimia keskeisiä raaka-aineita. Totta kai sillä on merkitystä toimitusvarmuuden ja vastuullisuuden kannalta. Ne ovat aivan hirveän tärkeä osa Suomen kilpailukykyä, Hietanen vastaa.

Kaustisella toimintansa 2021 aloittava Keliberin litium-kaivos, ja samaan aikaan Kokkolassa aloittava malminjalostus siis kiinnostavat maailmalla, mutta tämä on vain yksi osa isoa pakettia.

– Suomi kiinnostaa siksi, että täältä saa raaka-aineita. Se on tärkeä osa kokonaisuutta, mutta se ei yksin riitä. Raaka-aineita on kohtuullisen helppo kuljettaa ympäri maailmaa. Pelkästään sillä, että raaka-aineita on saatavilla, ei jatkojalostukseen liittyviä investointeja Suomeen tule, Hietanen toteaa.

Akkubisneksessä voittajia ovat ne, jotka pystyvät tarjoamaan kilpailukykyisimmän paketin. Tärkeä osa pakettia on hintalappu.

– Raaka-aineen jalostaja ostaa raaka-aineen sieltä, mistä halvimmalla saa, Hietanen pelkistää.

– Sijoittamispäätöksissä kyse on eri maiden tuotantojen ja investointien kustannuksista. Kustannuskilpailukyvyn on pakko olla hyvä. Suomella on paljon vahvuuksia energiapuolella, jos ajatellaan sähkön hintaa, vastuullisuutta ja hiilijalanjälkeä.

Vastuullisuutta pidetäänkin Suomen kilpailuvalttina. Sitä se onkin.

– Vastuullisuuden painottamisesta Suomi hyötyy. Sitä kannattaa nostaa esille koko ajan. Sen merkitys kasvaa koko ajan.

Pohjanmaalla on muitakin, vähemmän rummutettuja valtteja. Yksi niistä on mahdollisuus kouluttaa osaavaa väkeä akkuteollisuuden tarpeisiin. Koulutusta voidaan toteuttaa Saksan malliin melko nopeasti ja räätälöidysti.

Näin on jo tehtykin.

Vaasan ammattikorkeakoulussa on loppusuoralla pari vuotta sitten alkanut akkuhanke-opintokokonaisuus, jossa ammattikorkeakoulu- ja yliopisto-opiskelijoita opetetaan suunnittelemaan akkuteknologiaa ja -sovelluksia. Näkökulmassa huomioidaan myös kiertotalous.

Ammattikorkean tekniikan yksikön johtaja Jorma Tuominen muistuttaa, että päivitettyä koulutusta tarvitaan jatkuvasti, koska akkuteknologia muuttuu nopeasti ja käyttökohteita tulee yhä lisää.

– Sinä päivänä kun joku sanoo, että akkutehdasta ryhdytään rakentamaan Vaasaan, aivan sataprosenttisen varmaa on, että alamme välittömästi rakentaa koulutusta, jonka avulla opiskelija voi suuntautua akkuteknologiaan. Myös robotiikkaa vahvistetaan. Akuthan kootaan pitkälti roboteilla.

– Insinöörejä tarvitaan, että tehdas pyörii. Siksi lupaamme myös täydennyskoulutusta insinööreille.

Opintokokonaisuutta täydentäisi Tuomisen mukaan esimerkiksi malminjalostusta tukeva osio.

– Jos kemiankin osaamista tarvitaan, haluamme yhteistyöhön myös Kokkolan ja Oulun kanssa.

Tuominen sanoo luottavansa yhä siihen, että Vaasan seutu saa havittelemansa akkuvalmistajan.

Hän uskoo, että kiinalaiset akkuvalmistajat CATL ja BYD vierailivat Vaasassa vakavin aikein. Kiinalaisilla on rahaa, ja he etsivät yhteistyökumppaneita muualtakin kuin kotimaastaan ja Aasiasta.

– Kyllä he varmasti ihan aidosti olivat täällä tunnustelemassa. Suomessa heitä kiinnostavat varmaankin rauha ja turvallisuus. Nyt pitäisi vain olla myös varasuunnitelma, etteivät perävalot ala vilkkua.

Tuominen muistuttaa, että sähköautojen ja älykännyköiden lisäksi akkuteknologiaa hyödyntää laajasti teollisuus. Energiavarastoinnin tarve on iso paikallisestikin.

– Täällä tarvitaan suuria energiavarastoja. Ajatellaan nyt vaikkapa 2021 tulevaa uutta laivaa, tuulivoimaa ja aurinkoenergiaa. Niissä käytetään nykytyypin akkumoduleja, mutta pian voi tulla uusia, samantyyppiseen teknologiaan liittyviä ratkaisuja.

Energiavarastoja tarvitaan myös sähkön tuotantopiikkien tasaamiseen.

Fakta: Missä mennään?

Sähköautoyhtiö Tesla rakentaa Euroopan-tehtaansa Berliiniin, pitkään tekeillä olleen uuden Brandenburgin lentokentän tuntumaan. Vaasa ja Mustasaari eivät olleet enää aikoihin havitelleet Teslaa.

Vaasan ja Mustasaaren kuntien rajalla odottaa jättimäinen alue, jolle on valmiiksi kaavoitettu tilat akunvalmistajaa varten.

Viime viikolla Vaasassa vieraili kaksi kiinalaista akkuvalmistajaa, CATL ja BYD. Vierailusta tihkui niukasti tietoa julkisuuteen.

Keski-Pohjanmaan litium-esiintymät tarjoavat akkuteollisuudelle raaka-ainetta.