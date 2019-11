Suomen Lukiolaisten Liitto sai uuden puheenjohtajan – Seinäjoki jälleen taustalla

LAPPEENRANTA

Suomen Lukiolaisten Liiton liittokokous valitsi sunnuntaina Lappeenrannassa uuden puheenjohtajan vuodelle 2020.

Hän on 19-vuotias Adina Nivukoski, joka on valmistunut ylioppilaaksi Seinäjoen lukiosta keväällä 2019. Tänä vuonna Nivukoski on toiminut Lukiolaisten liittohallituksessa.

– Lukiokoulutus on murroksessa, minkä takia on erityisen tärkeää, että lukiolaisten kädenjälki näkyy uuden opetussuunnitelman työstössä. Lähes 300 lukiolaista olivat tänä viikonloppuna linjaamassa toivomastaan tulevaisuudesta ja se, jos jokin luo toivoa, Nivukoski korosti tiedotteen mukaan.

Vuoden 2019 puheenjohtajana liitossa on toiminut Etelä-Seinäjoen lukiosta Peräseinäjoelta ylioppilaaksi valmistunut Roosa Pajunen.