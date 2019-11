Suomen lehdistön historian tuntevan emeritusprofessorin mielestä Ilkan ja Pohjalaisen yhdistyminen on ”luonnollinen liike muuttuneessa markkinatilanteessa”

Sanomalehti Ilkka on ollut syntymästään, huhtikuusta 1906 saakka levikkiään ja levikkialuettaan suurempi ja tunnetumpi nimi suomalaisen lehdistön historiassa.

Lähitulevaisuudessa maakuntalehdet Ilkka ja Pohjalainen lähtevät valloittamaan pohjalaisia mediamarkkinoita yhdistyneinä. Perjantaiaamun tiedotustilaisuudessa kerrotaan kahden maakuntalehden Ilkan ja Pohjalaisen muutoksesta yhdeksi mediabrändiksi, julkistetaan uuden lehden nimi, lanseerausaikataulu sekä päätoimittaja.

Millaisia ajatuksia yhdistymien herättää?

– Se on aika luonnollinen liike muuttuneessa markkinatilanteessa, kun päällekkäistä levikkiäkään ei ole ollut enää pitkään aikaan, Jyväskylän yliopiston journalistiikan emeritusprofessori Raimo Salokangas näkee. Ilkan ja Pohjalaisen yhteenlaskettu kokonaislevikki vuonna 2018 oli 56 171 kappaletta ja kokonaistavoittavuus 260 000 lukijaa.

Salokangas muistaa kirkkaasti 1990-luvun alun ja vuoden 1992, kun silloinen Ilkka Oy osti Aamulehdeltä tappiota tuottaneen Vaasa Oy:n osakekannan

– Kun Ilkka osti Pohjalaisen, oli jo tuolloin yrityksiä saada toimituksellista yhteistyötä tiiviimmäksi. Siinä oli sitten aika paljon kitkaa, kun erilaiset kulttuurit ja erilaiset taustat törmäsivät.

Ilkan ja Pohjalaisen yhteistoimitus perustettiin vasta vajaat kymmenen vuotta sitten vuonna 2010.

– Toisin sanoen tällaiset asiat ottavat aikaa, Salokangas tietää.

Emeritusprofessorin mielestä yhdistymisessä oikeastaan toteutuu se, mitä kumpikin lehti on koko ajan halunnut.

– Että se on kokonaisen, vanhassa mielessä, maakunnan lehti. Veikkaan, että kyllä maakunta on uudessa nimessä läsnä.

Menestyjissä kahdesta on tullut yksi

Nimien vaihtuminen kotimaisissa päivittäin ilmestyvissä sanomalehdissä on nykyisin harvinaista. Historiaan mahtuu niin menestystarinoita kuin epäonnistumisiakin.

– Menestystarinat ovat usein sellaisia, joissa on lyöty yhteen kaksi lehteä. Niitä tapahtui etenkin vuosina 1917–1918, kun puoluekenttä oli muutenkin liikkeessä.

Esimerkiksi jyväskyläläisen Keskisuomalaisen taustalla on kaksi lehteä: Keski-Suomi ja Suomalainen, joista tuli sitten Keskisuomalainen lehtien yhdistyttyä vuonna 1918.

Tänä päivänä vanhin yhä ilmestyvä suomenkielinen sanomalehti Keskisuomalainen on Suomen neljänneksi suurin päivittäin ilmestyvä sanomalehti . Sen kokonaislevikki on yli 71 000 kappaletta. Levikkiluvussa on kyse kokonaislevikistä, jossa on mukana sekä painetun lehden että digitaalinen levikki.

Suomen toiseksi vanhin edelleen ilmestyvä suomenkielinen sanomalehti Satakunnan Kansa on toinen onnistunut esimerkki vuodelta 1918, jolloin Satakunta ja Satakunnan Sanomat yhdistyivät.

– Yleensä se meni niin, että nuorsuomalainen ja vanhasuomalainen lehti yhdistettiin ja niistä tuli joko kokoomuksen tai edistyspuolueen äänenkannattajia tai jotain siltä väliltä.

Epäonnistuneet ovat ottaneet uutta vauhtia

Huonosti menestyneitä nimenmuutoksia löytyy kotimaisen lehdistön menneisyydestä aika paljon.

– Niissä lehden nimenmuutos on liittynyt ikään kuin uuden vauhdin hakemiseen, kuten Vaasan muututtua Pohjalaiseksi, Salokangas mainitsee läheisen esimerkin vuodelta 1984.

Miten Vaasan muutoksessa sitten kävi?

– Lehtisodassa taisteltiin nimenomaan suomenkielisestä Etelä-Pohjanmaasta. Kun lehden nimi oli Vaasa, asettui se valmiiksi alueen reunalle ja vielä puoliksi ruotsinkieliseen kaupunkiin. Pohjalainen oli nimi, joka alleviivasi, että tässä ollaan koko maakunnan asialla.

– Nousu siinä vaiheessa oli jo hankalaa, koska Ilkalla oli kova ja menestyksellinen offensiivi (hyökkäys) Seinäjoen talousalueella. Siitä oli enää vaikea kääntää tilannetta Pohjalaisen eduksi.

Puoluelehdistön taustoihin perehtynyt tutkija muistuttaa erityisesti demarilehdistön hankalista vaiheista nimen muuttamiseen liittyen.

– Kun ne olivat jo jääneet alakynteen, saatettiin vaihtaa nimeä tai lyödä yhteen useampia lehtiä uuden nimen kanssa.

Ilkka on talonpoikainen hengennostatusnimi

Emeritusprofessori Raimo Salokangas pitää Ilkkaa aika tyypillisenä maalaisliittolaisena nimenä, jonka taustalla on vuosina 1596–1597 käyty nuijasota ja talonpoikaiskapinan ruumiillistuma, ilmajokelainen nimismies ja tilallinen Jaakko Pentinpoika Ilkka.

– Talonpojat ikään kuin lähtevät omalle asialleen. Oletan nimen olevan Santeri Alkion keksimä, sillä Alkion lehtihän se alun perin oli.

Maalaisliitossa oli myöhemmin samantyyppisiä lehtien nimiä.

– Pohjois-Karjalassa Joensuussa ilmestyi yhteen aikaan sellainen lehti kuin vuonna 1917 perustettu Korpi-Jaakko, jonka nimi muuttui myöhemmin Karjalan maaksi.

Korpi-Jaakko oli 1700-luvun valistuspappi, joka edisti elinkeinoja, koulutusta ja varsinkin maataloutta. Jyväskylässä taas ilmestyi vuosina 1917–1932 maalaisliittolainen ja raittiushenkinen Saarijärven Paavo, joka oli kuin suoraan Runebergin ylevästä runosta repäisty hurskaan ja ahkeran talonpojan malli.

– Maalaisliittolaiseen nimeämiseen liittyivät nimenomaan talonpoikaiset sankarit.

Venäläistämistoimet eli ensimmäisen sortokauden päättyminen vuonna 1905 ei Salokankaan mukaan liittynyt Ilkan nimeämiseen.

– Kyseessä oli juuri talonpoikaisluokan hengennostatusnimi.

Ylihärmäläissyntyinen professori Salokangas on tutkinut Suomen lehdistön historiaa ja kirjoittanut muun muassa teokset: Puoluepolitiikka ja uutisjournalismi muuttuvilla lehtimarkkinoilla sekä Puolueen aseet: maalaisliiton sanomalehdistön synty ja sen asema puolueessa ja sanomalehtimarkkinoilla 1906–1916.