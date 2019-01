Suomalaisten terapiantarve on kasvussa, leimaantumisen pelko on vähentynyt – Uusi matalan kynnyksen terapiapaikka avasi Vaasassa

VAASA

Matalan kynnyksen terapiapaikka, psykoterapiakeskus Vastaamo on avannut ovensa tammikuun alussa Vaasassa. Vastaamon tarkoituksena on parantaa mielenterveyspalveluiden saatavuutta sekä tehdä hyvää mielenterveyttä edistävää ja mielenterveyden häiriöitä ehkäisevää työtä.

Sopivat tilat löytyivät muutamassa kuukaudessa.

– Olemme tyytyväisiä. Asiakkaita on tullut ihan mukavasti siihen nähden, että olemme juuri aloittaneet, kognitiivinen käyttäytymisterapeutti Merja Peltonen sanoo.

Yritys kampanjoi netissä.

– Etenkin nuoret löytävät meidät siksi hyvin netistä. Vanhemmat ihmiset eivät välttämättä vielä tiedä meistä riittävästi, lisää Vaasan Vastaamon henkilöstöpäällikkö, pari- ja perhepsykoterapeutti Tuija Tiainen.

Asiakkaaksi tuleminen ei edellytä lähetettä.

– Aikoja on helppo varata netistä, usein ajan voi saada jopa samalle päivälle, Peltonen kertoo.

Tiainen luonnehtii Vastaamoa matalan kynnyksen paikaksi.

– Tänne voi tulla keskustelemaan mistä tahansa elämänkriisistä tai mietityttävästä ajatuksesta, joko kertaluonteisesti, kriisiapuna tai pitkäaikaisena Kela-terapiana.

Ensimmäisten viikkojen aikana asiakkaiden ikäjakauma on ollut 16-vuotiasta eläkeläisiin.

– Terapiaan hakeudutaan esimerkiksi yksinäisyyden, sosiaalisten pelkojen, ahdistuksen, unettomuuden ja ihmissuhdekriisien takia. Asiakkaalla voi myös olla vain puhumisen tarve, Tiainen kertoo.

Terapiaistunto on mahdollista järjestää myös turvatun videoyhteyden kautta internet-sivulla.

Kilpailijoistaan yritys aikoo erottua muun muassa tarjoamalla yksilö-, pari- ja perheterapiaa saman katon alla.

– Täällä on kaikki samassa paikassa. Avun saaminen on helpompaa, Peltonen toteaa.

Tiaisen ja Peltosen mukaan asiakkaille järjestetään tarpeen mukaan erilaisia ryhmiä, esimerkiksi eronneille ja syrjäytyneille.

Naisten mukaan terapiatarve on kasvussa.

– Ihmiset ovat aiempaa tietoisempia mahdollisuudesta hakeutua terapiaan. Ennen haettiin apua fyysisiin sairauksiin. Nykyään etenkin monet nuoret tietävät, että psyykkisistä vaikeuksista ei tarvitse selvitä yksin, vaan apua on saatavilla, Tiainen toteaa.

– Suomalaisilla on sellainen mentaliteetti, että pitää pärjätä itse, ja on noloa, jos on psyykkisiä häiriöitä. Pitää välillä nöyrtyä itsensä edessä ja uskaltaa hakea apua, hän sanoo.

Leimaantumisen pelko on vähentynyt takavuosista.

– Aihe ei ole enää niin tabu, koska julkisuudessakin puhutaan psyykkistä ongelmista. Avoimuus on lisääntynyt. Ajatellaan, että ihmisillä on oikeus hoitaa itseään kokonaisvaltaisesti, Peltonen sanoo.

Tiaisen mukaan he haluavat rohkaista leimaantumista pelkääviä käymään.

– Ehkä he muuttavat käsitystään sen jälkeen.

Ihmiset eivät välttämättä voi huonommin kuin takavuosina, nyt he osaavat ja haluavat hakeutua paremmin avun pariin.

– Toisaalta kohtaamme paljon ihmisiä, jotka palavat loppuun työssään. Elämänarvoja pitää pohtia uudestaan. Pyrimme pohtimaan uusia ajatus- ja käyttäytymismalleja asiakkaiden kanssa, Tiainen toteaa.

Psykoterapiakeskus Vastaamo Oy

Suomalainen perheyhtiö. Omistajat ovat Ville, Nina ja Petu Tapio.

Vastaamo.fi-verkkopalvelu perustettiin 2008. Toiminta alkoi 2010. Ensimmäinen fyysinen vastaanotto perustettiin 2012 Helsinkiin. Yhtiö toimii 17 paikkakunnalla. Työntekijöitä on lähes 280.

Vuonna 2012 liikevaihto oli noin 0,5 miljoonaa euroa ja 2017 noin 8,5 miljoonaa euroa.

Yhtiö käyttää yli puolet voitoistaan yhteiskunnallisen hyvän tuottamiseen. Yhtiö ja sen omistajat maksavat veronsa Suomeen.

Vastaamon psykoterapeutit, psykologit ja psykiatrit ovat Valviran hyväksymiä terveydenhuollon ammattilaisia.

Vastaamossa käytetään Käypä hoito -suositusten mukaisia hoitomenetelmiä.

Lähde: www.vastaamo.fi