Sulbanan tehtaalla Kauhajoella tehdään jättimäistä juustoharkkojen valmistuslaitteistoa Saksaan, arvo 10 miljoonaa

KAUHAJOKI

Kauhajoella Sulbanan tehtaalla tehdään parhaillaan yhtiön historian suurinta tilausta, Saksaan vietävää juustoharkkojen valmistuslaitteistoa. Laitteisto pystyy käsittelemään 45 kiloa painavia juustoja, jolloin esimerkiksi juustomuottien täytyy olla suuria.

– Tämä on meille yli kymmenen miljoonan euron tilaus eli suurempi kuin meidän nykyinen vuotuinen liikevaihto. Kaupat lyötiin lukkoon juhannuksena 2018. Nyt tätä on tehty niin pitkälle, että syksyllä se on valmis asennettavaksi, kertoi Suomen Sulbanan toimitusjohtaja Mikko Koskela.

Koskela ja talousjohtaja Heidi Rosenback huomauttavat, että kauppa tehtiin aikana, jolloin Sulbana oli vielä täysin sveitsiläisessä omistuksessa. Viime vuoden alussa enemmistöomistajaksi tuli saksalainen perheyhtiö ALPMA.

Omistajavaihdos on koettu Kauhajoella hyväksi asiaksi.

– Ei se ole näkynyt meidän arjessa juurikaan. Olimme tehneet heidän kanssaan yhteistyötä jo aiemmin. Yhtiön johtoa on nyt käynyt täällä Kauhajoella, ja voi sanoa, että he ovat aivan tavallisia ihmisiä, joiden kanssa on helppo tulla toimeen. Heillä on varmasti haluja kehittää tätä yksikköä, Koskela uskoi.

Syy saksalaisyhtiön omistajaksi tuloon oli se, että ALPMA on entuudestaan valmistanut laitteita pehmeille juustoille, ja Sulbana-kaupalla se sai osaamista kovien ja puolikovien juustojen laitteistovalmistukseen sekä mozzarella-juustojen laitevalmistukseen.

Mozzarella-osaaminen on Sulbanan Italian yksikössä ja kovien ja puolikovien juustojen eli "juustohöylällä höylättävien juustojen" osaaminen Kauhajoella.

Leveämmät taloudelliset hartiat

Kansainvälinen iso toimija on Rosenbackin mukaan tuonut yhtiöön leveämmät taloudelliset hartiat, ja myös kaupanteossa omistusjärjestely on alkanut näkyä.

– Meillä on tilauskannassa useita isoja projekteja, mikä takaa työllisyyden vuoden 2021 loppuun. Jos meillä aiemmin oli yleensä yhden-kahden miljoonan euron kauppoja, nyt ne ovat järjestään yli viittä miljoonaa, Koskela kuvailee.

Lähes kaikki laitteistot menevät ulkomaille, pääasiassa Keski-Eurooppaan, Pohjoismaihin tai Yhdysvaltoihin.

Sulbana palkkaa koko ajan lisää työväkeä, mutta sillä ei ole ollut missään vaiheessa työvoimapulaa. Esimerkiksi eläkkeelle lähteneiden tilalle on aina saatu uusia ihmisiä, ja yhtiön johdon mukaan se johtuu paljolti siitä, että tuotteet ja myös työtehtävät ovat ainutlaatuisia ja siksi mielenkiintoisia. Paikkoja olisi nytkin auki muun muassa ruostumattoman teräksen tig-hitsaajille, laiteasentajille, kone- ja automaatioinsinööreille ja muun muassa kirjanpitäjälle.

– Kyllä me voimme jossain vaiheessa työllistää nykyisen 50 sijaista jopa 60-70 henkeä, mutta sitten me emme enää välttämättä mahdu näihin nykyisiin tiloihin, Koskela totesi.

Kauhajoen yksikön operatiivinen johtaja Juha Yliharju esitteli tiistaina Saksaan toimitettavaa isoa laitekokonaisuutta, jonka kokoluokasta jotakin kertoo se, että kun juuston esipuristimia on laitteistoissa normaalisti yksi, niin tässä on kolme. Kun juustot tulevat kuljettimia pitkin suolaamoon, siellä on kuusi suola-allasta, kun normaalisti niitä on vain 1-2.

Sulbanan omistaa saksalainen perheyhtiö

Sulbana oy on Kauhajoella ja Seinäjoella toimiva noin 50 ihmistä työllistävä yritys, joka suunnittelee ja valmistaa meijeriteollisuudelle juustonvalmistusjärjestelmiä.

Yhtiö oli viime vuoden alkuun saakka täysin sveitsiläisessä omistuksessa, mutta vuoden 2019 alussa saksalainen perheyhtiö ALPMA osti enemmistön Sulbana-konsernista. ALPMA-konserni työllistää kaikkiaan noin 2000 ihmistä ja siitä Sulbanan Suomen, Sveitsin, Italian ja Amerikan toiminnot 90 henkeä.

Meijeriteollisuuslaitteita valmistetaan nyt ALPMA-Sulbana-tuotenimellä.

Kauhajoen yksikön vuotuinen liikevaihto on kasvanut noin 10 miljoonaan euroon.