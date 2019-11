Sosiaali- ja terveysvaliokunta esittää laajan päivystyksen statusta Vaasan keskussairaalalle

Sosiaali- ja terveysvaliokunta esittää Vaasan keskussairaalalle laajan päivystyksen statusta.

Muutoksia terveydenhuoltolakiin esitetään keskiviikkona 6. marraskuuta. Lakimuutoksen myötä Vaasan sairaanhoitopiirille lisätään velvoite järjestää laajan ympärivuorokautisen päivystyksen yksikkö keskussairaalan yhteyteen.

Pitkään kestänyt prosessi laajan päivystyksen statuksen ympärillä lähestyy lopullista etappiaan. Syksyllä 2016 tehty päätös laajan päivystyksen sairaaloista astui voimaan 1. tammikuuta 2018. Sen jälkeen Vaasan keskussairaalassa on koko ajan toiminut erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon ympärivuorokautinen yhteispäivystys neljällätoista erikoisalalla, joita täydennetään lakimuutoksen myötä kahdella erikoisalalla.

– osiaali- ja terveysvaliokunnan tänään julkaisema mietintö on pitkäjänteisen työn tulosta. Alueemme koko väestö ja päättäjät ovat olleet yhtenä rintamana laajan päivystyksen asiassa ja me Vaasan keskussairaalan ammattilaiset olemme kiitollisia kaikesta tuesta näiden kolmen vuoden aikana. Tämä on meidän yhteinen saavutuksemme, kommentoi sairaanhoitopiirin johtaja Marina Kinnunen.

Lakimuutos astuu voiman vuoden 2020 alussa.