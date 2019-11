Sisustuskauppa pärjää keskellä harmaata teollisuusaluetta – Sitä on turhaan houkuteltu muuttamaan

SEINÄJOKI

Jos ei tunne aluetta, voi Seinäjoen teollisuusalueella hieraista silmiään. Harmauden keskeltä loistaa sisustus- ja lahjatavaraliike.

Emmas Shop Oy:n yrittäjä Emma Varis myöntää, että liikkeeseen ei eksy vahingossa. Silti hän ei pidä sijaintia Kapernaumissa huonona. Yritys on löytänyt asiakaskuntansa.

Etelä-Pohjanmaan kauppakamari valitsi Emmas Shop Oy:n vuoden 2019 digitaaliseksi eteläpohjalaisyritykseksi. Yritys toimii nimellä Emma’s & Mama’s. Yrittäjän mielestä tunnustus tuntuu hienolta, sillä kyse on arvostetusta toimijasta ja kilpailussa oli yli 20 muuta yritystä.

Kaikki lähti äidin ja tyttären harrastuksesta. Yritys perustettiin reilu viisi vuotta sitten. Emma Varis omistaa yrityksen kokonaan.

Yritys on kasvanut vähitellen. Tämän vuoden liikevaihto on yrittäjän mukaan noin miljoona euroa. Varis kertoo, että liikevaihdosta miltei 70 prosenttia tulee verkkokaupasta.

– Loput tulevat myymälästä. Jonkun verran käymme myös messuilla, hän sanoo.

Verkkokaupan myynnissä näkyy positiivisena kasvuna ne paikkakunnat, joille yritys on jalkautunut. Yksi verkkokaupan myynnin painopiste on pääkaupunkiseudulla. Yritys myy paljon myös Turun ja Oulun seudulle. Ulkomaille yritys ei toimita.

Kauppakamarin perusteluissa yhtenä puolena on esiin nostettu yrityksen sosiaalisen median hyödyntäminen. Varis kertoo, että hän on noudattanut ohjetta, jonka mukaan itsestä kannattaa tehdä ilmiö sosiaalisessa mediassa. Yrityksellä on tällä hetkellä myös neljä somelähettilästä. Varis ei suoralta kädeltä osaa arvioida, paljonko työaikaa kuluu sosiaalisen median päivittämiseen, mutta hänen mukaansa se on jokapäiväistä.

– Jos jättää päivittämättä, koko liiketoiminta pysähtyy, Varis toteaa.

Yritys hyödyntää kohdennettua markkinointia ja kehittää digitaalista ostopolkua verkossa.

Sesongin ollessa nyt kuumimmillaan yrityksellä on neljä työntekijää. Tavallisesti yritys työllistää kaksi tai kolme ihmistä. Lisäksi on harjoittelijoita.

– Vaikka tämä voi näyttäytyä ulospäin kepeänä pikkupuuhasteluna, niin toimialana tämä on äärimmäisen vaikea ja kilpailtu.

Liiketilan sijainti aiheuttaa ajoittain kummastusta. Alun perin Varis ei aikonut laittaa kivijalkamyymälää lainkaan, mutta lähti teollisuusalueen tilaan lastenvaateliikkeen alivuokralaiseksi.

Myöhemmin liikettä on houkuteltu muuttamaan keskustaan ja Ideaparkkiin. Varis pohti muuttoa. Vaakakupissa painoivat kuitenkin muun muassa vuokrat ja aukioloajat.

–Asiakkaat ovat oppineet tulemaan meille aika hyvin. Lisäksi teimme syyskuussa laajennuksen ja sen avulla saatiin toimivat tilat. Enemmän paine liiketilojen suhteen on toimiston puolella, jossa alkaa olla hyvin väkeä, Varis miettii.

Laajennuksen jälkeen teollisuusalueella olevat toimitilat ovat noin 200 neliötä. Toistaiseksi yritys aikookin pysyä nykyisellä paikallaan.

Variksen mukaan yksi syy on myös verkkokaupan suuri osuus liikevaihdosta. Hän uskoo, että tuleva kasvu tulee verkosta. Uusia kivijalkamyymälöitä ei ole tulossa, eikä Seinäjoen myymälää olla lakkauttamassa. Myymälä toimii verkkokaupan tukipisteenä.

Yrityksellä selvä kasvun hetki oli vuonna 2016, kun Seinäjoella pidettiin asuntomessut.

– Satsasimme sinne valtavasti. Lähdimme sinne teemalla, että näytellään isompaa kuin ollaankaan.

Yrityksellä oli messuilla myyntipaikan lisäksi tuotteita 20 kohteessa. Toisena käänteentekevänä seikkana Varis näkee verkkokaupan varaston ulkoistamisen. Verkkokaupan paketit pakataan Turussa ja Seinäjoelta hoidetaan verkkokaupan asiakaspalvelu.

Varis ei usko, että kasvu olisi ollut mahdollista ilman verkkokaupan logistiikan ulkoistamista Verkkologistiikalle. Ennen varaston ulkoistamista markkinointia piti himmata, sillä pakkaaminen ei onnistunut tarpeeksi nopeasti, vaikka sukulaisetkin auttoivat yömyöhään asti. Nyt se joustaa kysynnän mukaan.

– Typerin asia, mitä voisin tehdä, on, että itse käyttäisin pakkaamiseen aikaa, Varis pohtii.