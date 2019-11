”Sisäsiistiä valtavirtaa, ei mitään lökäpöksyjä”: Seinäjoen skeittarit siirtymässä entiseen Duudsonit-halliin Kapernaumiin

SEINÄJOKI

Nuoriso-ohjaaja Toni Lahtela asettuu minirampin laidalle mittakaavaksi. Se osoittaa, että Seinäjoen nykyisen skeittihallin katto ja lamput tulevat kourussa pyöriville turhan nopeasti vastaan.

– Korkeutta tarvitaan yllättävän paljon. Kun pojat vetävät tuossa bmx-pyörillä, pää hipoo lamppua. Varmaan menisivät korkeammallekin, jos lamppua ei olisi.

Skeittihalli on auki arki-iltaisin, ja teemme haastattelua lauantaina päivällä. Aukioloaikoina hallissa ei istuskella rampeilla.

Miniramppi on noin 1 200 neliömetrin hallin ylpeys. Sen ansiosta lajin perusjuttuja pystyy harjoittelemaan ympäri vuoden.

– Ainakin tämä rakennelma pitäisi saada vietyä uuteen paikkaan. Tietysti se pitää purkaa palasiksi ja rakentaa uudestaan. Suomessa ei taida olla leveämpää ramppia, ja kaikki täällä käyneet kehuvat kaarta ja miniramppia täydelliseksi.

Itikanmäellä vanhassa teollisuushallissa on harrastettu vauhtilajeja vuodesta 2003. Viimeisin iso remontti saatiin valmiiksi vuodenvaihteessa 2012–2013.

Vaikka paikka on Toni Lahtelan mukaan palvellut hyvin tarkoitustaan, muuttoajatus on heitetty ilmoille aiemminkin. Vaihtoehtoiset tilat olisivat jääneet kuitenkin liian mataliksi. Kärrääjänkadun hallin vuokrasopimus on skeittitoimintaa pyörittävän Lakeuden Wallriver Sk8Boarding ry:n nimissä. Kaupunki on myöntänyt toimintaan vuosittain vuokratukea ja erilaisia kohdeavustuksia.

Nyt lajille on tarjolla tila, jossa korkeus ja muut ominaisuudet riittävät. Viimeksi Duudsonit Activity Parkin käytössä ollut teollisuushallin osa Kapernaumissa on vapautunut, ja kaupunki on hieronut omistajan kanssa vuokrasopimusta. Se tulee kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi maanantaina.

Paikanvaihdosta perustellaan sillä, ettei nykyiseen halliin kannata harrastajien mielestä investoida. Rakennus ja skeittirakenteet ovat käyttöikänsä päässä tai ainakin uusimisen tarpeessa.

Tarkoitus on, että Kapernaumin hallikiinteistöön siirtyy myös sähköautokerho Rytmikorjaamolta ja alivuokralaiseksi Murikka ry:n kiipeilytoiminta veturitalleilta. Laskelmien mukaan kaupungin kustannukset kasvaisivat yhteensä 25 000 eurolla vuodessa.

Skeittihallin pyörittäminen ei olisi mahdollista ilman harrastajien omaa työpanosta. Viimeisin remonttikin oli heidän tekemänsä. Rakenteiden muutostyöt ovat vaativia, koska sopivuus käyttötarkoitukseen on niin ratkaiseva.

– Pienet muutokset rakenteissa eivät välttämättä toimi kokonaisuudessa. Yritämme kuulla harrastajia ja otamme mielellään heitä myös mukaan suunnitteluun.

Harrastukseen liittyy ainakin Seinäjoella vahvasti kierrättämisen idea. Materiaaleja käytetään uudestaan niin paljon kuin on mahdollista ja järkevää.

– Viimeksi hankittiin muutamalla satasella uusia vanereita ja maksettiin muitakin materiaalikuluja, mutta suurin piirtein kaikki muu oli kierrätettyä. Iso osa vanereista käännettiin vain toisin päin, ja kaikki käyttökelpoiset ruuvit käytettiin toiseen kertaan. Kierrätys toimii tässä hommassa. Materiaaleja pystyy kuitenkin muokkaamaan, ja lopputulos on vain tekijöiden taidoista kiinni.

Skeittaus ja sen sisarlajit elävät Toni Lahtelan mielestä nyt murrosvaihetta. Skeittauksesta on tulossa sisäsiistiä valtavirtaa.

– Harrastajia ei enää pidetä seiniä sotkevina ja räkivinä lökäpöksyinä, vaan laji tunnustetaan vaativaksi vaihtoehtoliikunnaksi.

Monesti ajatellaan, että skeittaus on yksilölaji, mutta kaveriporukassa se on kuitenkin hauskempaa ja haasteellisempaa, Toni Lahtela sanoo.

Skeittihallin kävijämääräksi on ilmoitettu noin 3 200 vuodessa.