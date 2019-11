”Sinä olet lukion ekspertti, tiedät arjen asiat” – Lukiolaisten Liiton tuore seinäjokelaispuheenjohtaja kannustaa lukiolaisia vaikuttamaan

SEINÄJOKI

Vuosi opiskelijavaihdossa Yhdysvalloissa herätti Adina Nivukosken . Hän näki, miten suuri vaikutus nuorten arkeen on sillä, millainen on yhteiskunta ja miten se voi.

– Meillä kaikilla on mahdollisuus koulutukseen, siellä kaikki on kiinni rahasta, Nivukoski sanoo.

Seinäjoelle palattuaan Nivukoski palasi lukion opiskelijakunnan toimintaan ja oli sen puheenjohtaja. Sieltä tie vei Lukiolaisten Liiton hallitukseen, jota hän ensi vuoden alusta alkaen johtaa puheenjohtajana. Valinta tehtiin viikonloppuna Lappeenrannassa.

– Minut valittiin ehkä siksi, että olin jo ollut hallituksessa, ja minulla on myös liiton ulkopuolisia ajatuksia. Edunvalvonta ja koulutuspolitiikka kiinnostavat.

Nivukoski kannustaa lukiolaisia vaikuttamaan itseään ja kavereitaan koskeviin asioihin.

– Ellet sinä tee sitä, kuka tekee? Sinä olet lukiolaisuuden ekspertti, ja tiedät arjen asiat, hän sanoo.

Nivukoski on havainnut, että yhä useampi nuori vaikuttaa arjen pienillä päätöksillä. Katsotaan, mitä valitaan ruokalautaselle tai millaisesta liikkeestä ostetaan vaatteet.

– Yhteiset asiat kiinnostavat, mutta ei niistä välttämättä huudella ulospäin, hän huomauttaa.

Lukioiden uusi opetussuunnitelma julkistettiin viime viikolla. Lukiolaisten liitolta on ollut edustus valmistelutyössä, ja Nivukosken mielestä suunnitelma sisältää paljon hyvää.

–Kurssikokonaisuuksista tulee moduleja, korkeakouluopinnot tulevat osaksi lukio-opintoja. Todella tärkeää on, että lukiolaisten hyvinvointiin kiinnitetään huomiota. Jää nähtäväksi, miten se toteutuu.

Nivukoski pitää yhtenä lukio-opetuksen suurista puutteista koulupsykologien määrän riittämättömyyttä.

– Ei ole resursseja ongelmien ennaltaehkäisyyn, mikä siirtää ongelmat korkeakouluihin.

Lukiolaisten uupuminen on yhä yleisempää. Nivukoski sanoo tahdin olevan nopea, mutta myös opintoihin liittyvät uudistukset syövät opiskelijan jaksamista.

– Esimerkiksi korkeakoulujen pääsykoeuudistuksesta on puhuttu ja kirjoitettu lehdissä pelottelemalla, mikä on vastuutonta. Lukiolaisen tieto on ollut iltapäivälehtien otsikoissa. Itseänikin pelotti, ennen kuin kuulin, millainen uudistus on oikeasti, hän myöntää.

Keskustelu epäkohdista on toki tarpeen, Nivukoski muistuttaa.

Edessä edustus Unescon yleiskokouksessa Pariisissa

Nivukoski haluaa opiskella rauhan- ja konfliktintutkimusta. Häntä kiinnostaa kansainvälinen diplomatia, ja hän haluaisi olla vaikuttamassa koulutuksellisen tasa-arvon kehittämiseen.

– Ihmisen yleismaailmallinen hyvinvointi on kiinnostavaa. Koulutuserot eri maiden välillä ovat suuria, ja vaikka meillä onkin esimerkiksi toisella asteella ongelmia, menee meillä kansainvälisesti katsottuna hyvin, Nivukoski sanoo.

Torstaina Nivukoski hyppäsi lentokoneeseen ja matkusti Pariisiin. Hän osallistuu Unescon yleiskokoukseen Suomen nuorisodelegaattina, ja pitää puheenvuoron koulutuskomitean kokouksessa.

– Puheenvuoro on kirjoitettu minulle valmiiksi, enkä ole nähnyt sitä vielä, Nivukoski huomauttaa.

Paikalla on käytännössä koko maailma, sillä Nivukosken tietojen mukaan vain Pohjois-Korea ja Yhdysvallat puuttuva

Yksi puolentoista viikon matkan kohokohdista on 20-vuotissyntymäpäivät, joita Nivukoski pääsee viettämään yhdessä vaihto-oppilasvuoden ystävänsä kanssa.

– Odotan sitä aivan innoissani, hän myöntää.

Tiesitkö tämän Lukiolaisten Liitosta?

Lukiolaisten liitto on Suomen suurin vapaaehtoiseen jäsenyyteen perustuva opiskelijajärjestö. Jäseniä noin 50 000.

Poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton toimija, joka on perustettu vuonna 1985.

Liiton tärkein tehtävä on toimia lukiolaisten äänenä yhteiskunnassa. Liitto edistää, valvoo ja puolustaa lukiolaisten etuja.

Liitto tarjoaa jäsenilleen sekä paikallisia että valtakunnallisia jäsenetuja, järjestää tapahtumia ja koulutuksia sekä kustantaa lukiolaisten omaa lehteä Improbaturia.

Paikallista toimintaa pyörittää 12 piiri- ja jäsenjärjestöä, jotka koostuvat alueiden lukiolaisista.

Liittokokousten välillä liiton toimintaa johtaa liittohallitus, jonka jäsenet ovat lukiolaisia eri puolilta maata.

Puheenjohtajisto, pääsihteeri sekä palkatut toimihenkilöt pyörittävät liiton käytännön toimintaa.