Seinäjoki ottaa aikalisän osaan investoinneista - Paljon puhuttaneeseen siltaan löytyy suunnitteluraha

Vaikka osaan investoinneista on ollut pakko ottaa kaupungin talouden tasapainottamiseksi aikalisä, on Seinäjoen kadunrakentamisen ja kunnallistekniikan kokonaisbudjetti ensi vuodelle on 8,4 miljoonaa euroa.

Suurin summa, eli yhteensä miljoona euroa, on osoitettu Ruukintien jatkeelle. Kahden alikulun osuus investoinnista on 400 000 euroa. Vuosikymmenien kiistanaihe, Vapaudentien jatketta ei talousarviossa voi ollakaan, koska yleissuunnitelmaakaan ei ole vielä tehty. Suunnittelurahaa Vapaudentien jatkeelle on myönnetty aikaisemmin 0,2 miljoonaa. Katujen kestopäällystämiseen on ajateltu riittävän 0,8 miljoonaa ja kevyen liikenteen väyliin yhteensä puoli miljoonaa euroa. Nurmonjoentien kevyen liikenteen väylään osoitetaan summasta 150 000 euroa. Kunnallisteknisiin ja katutöihin asuntotonttituotantoa varten budjetti sisältää Niemistöön 0,45 miljoonaa, Karhuvuoreen 0,27 miljoonaa, Maunulantiehen 0,2 miljoonaa ja Pajuluoman jatkeeseen 0,14 miljoonaa euroa. Kauppajouppiin kaupungilta vielä 1,5 miljoonaa Muita merkittäviä infrahankkeita, jotka nielevät kaupungin rahoja ovat Kauppajoupin eritasoliittymän loppuunsaattaminen, johon on varattu kokonainen miljoona. Lisäksi Kauppajoupin katurakentamiseen tarvitaan rahaa puoli miljoonaa. Keskustan kehittämiseen on osoitettu budjettivaroja 0,25 miljoonaa euroa ja symbioosissa edellä mainitun kanssa elävän Asemanseudun kehittämiseen suunnittelurahaa on 200 000 euroa. Etenkin Asemanseutu kaipaisi valtiontukea, jota ilman Seinäjoki on näillä näkymin jäämässä. Törnävällä sijaitsevan vanhan ja ahtaan Björkenheimin sillan suunnitteluun rahaa osoitetaan 100 000 euroa.