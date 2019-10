Seinäjoki ei halua nostaa veroja, eikä käydä yt-neuvotteluja Vaasan tapaan – Säästökohteet liittyvät rekrytointeihin

Seinäjoen jokainen toimiala on ollut mukana talouden tasapainotustyössä. Lisäksi henkilöstöjärjestöjä on kuultu, ja yt-neuvottelut on onnistuttu välttämään. Seinäjoen uusi, vielä vs. rahoitusjohtaja Mika Itänen lausuu nöyrimmät kiitokset kaupungin henkilöstölle yhteistyöstä.

– Mieluummin kestävällä tavoin ajoissa, ei yt:den kautta, Itänen alleviivaa. Kuntatalous on ongelmissa ja kuluva vuosi on verokertymältään jopa historiallisen heikko koko maassa. Kuntien tilinpäätökset ovat järjestään alijäämäisiä ja monissa kunnissa on jouduttu yt:den tielle, kuten on käynyt naapurimaakunnan pääkaupungissa Vaasassa. Mutta säästöjen saamiseksi on ollut välttämätöntä tehdä vaikeita ratkaisuja. Palkkakulut ovat luonnollisesti kasvavan kaupungin suurimpia menoeriä, joten Seinäjoen kaupunki aikookin täyttää virkoja ja toimia ensi vuonna ennätyksellisen vähän. Seinäjoen kaupunginjohtajan Jorma Rasinmäen mukaan määrärahoja on ainoastaan 12 viran tai toimen täyttöön. Ne kohdistuvat herkkiin kohtiin pääasiassa sote-puolelle sosiaalitoimeen ja terveydenhuoltoon sekä sivistyspuolelle. Edellä mainittujen sektoreiden työvoima on turvattava lainkin puitteissa, sillä aluehallintovirasto on antanut välillä noottia Seinäjoelle esimerkiksi lastensuojeluilmoitusten käsittelyn venymisestä. Lisäksi määräaikaisuuksia aiotaan karsia kauttaaltaan. – Tämä on tiukka talousarvio, mutta varhaiskasvatusta, perusopetusta ja sivistystä tukeva. Investoimme tulevaisuuteen, Rasinmäki kertoo jo lähes 40 talousarvioesityksen kokemuksella. Vs. rahoitusjohtajan Itäsen mukaan kaupungin palveluksesta eläköityy vuosittain sata työntekijää. Jatkossa on tarkoitus katsoa tarkkaan, onko jokaisen eläkkeelle jääneen tilalle palkattava uutta ihmistä, vai voiko säästöjä hakea esimerkiksi rakenteita tarkastelemalla ja uudenlaista tekemistä kehittämällä. Osaltaan kaupungin strategiaan kiinteästi kuuluvasta digitalisaatiosta aiotaan saada tulevaisuudessa säästöjä henkilöstömenoihin. Kaupunginjohtaja Rasinmäen mukaan lääkäreitä ja hammaslääkäreitä on silti jatkossa mahdollisuus palkata lisää, mikäli tekijöitä löytyy avoimiin virkoihin. Veroja ei haluta korottaa Ensi vuoden talousarvioesitys on laadittu niin, että veroja ei koroteta. kaupunginjohtajan mukaan verotaso on Seinäjoella niin tapissa suurten kaupunkien kokoluokassa, ettei kiristyksien tielle haluta lähteä. – Seinäjoki on aina haastanut valtakunnalliset ennusteet kiinteistöverotuotoista. Täällä rakennetaan paljon, Itänen iloitsee. Se ei poista kuitenkaan sitä tosiasiaa, että verokertymää on kasvatettava lisää, sillä valtiontaloudesta ei ole luvassa vetoapua isoihin investointeihin, kuten asemanseudun kehittämiseen. Valtionosuuspalautukset antavat hieman hengähdystilaa, sillä niitä on luvassa kaupungille 11 miljoonaa euroa. Rinteen hallitus on luvannut 100-prosenttisen valtionosuuden kuntien uusiin tehtäviin ja velvoitteisiin, kuten työllistämispalveluihin. Rahoitusjohtajan mukaan kuntasektorin edunvalvonnan on kuitenkin seurattava, että lupaus pitää.

Heikki Peltokangas