Seinäjoen pyöräilyinfrastruktuurin edistämiselle on vielä tarvetta – ”Seinäjoella on edellytyksiä nousta parhaaksi pyöräilykaupungiksi”

SEINÄJOKI

Seinäjoen kaupunki järjesti torstaina 13. kesäkuuta pyöräilyn kehittämistyöpajan Seinäjoen kaupunginkirjastolla. Seminaarin aikana pohdittiin uusia kehitysideoita kaupungin pyöräilyinfrastruktuurin kehittämiseksi ja kuultiin kevyeen liikenteen nykytilasta ja tulevaisuudesta.

Suunnitteilla on luoda pyörille tarkoitettuja pääväyliä, parantaa pyöräilyolosuhteita ja tuoda kaupunkiin mahdollisesti kaupunkipyöriäkin. Muutamia konkreettisia hankkeita on niin ikään näkyvillä, esimerkiksi Keskustorille on sijoitettu pyörätelineitä ja pyöräilyväyliä on parannettu muun muassa Kasperissa.

Hankkeiden tavoitteena on kaupungin kehittämispäällikkö Sami Mäntymäen mukaan vuoteen luoda Seinäjoesta vuoteen 2030 mennessä "kestävän liikkumisen mallikaupunki", joka muun muassa on kaikille väestöryhmille esteetön ja tekee autottomuudesta realistisen vaihtoehdon useimmille perheille.

– Seinäjoella on edellytyksiä nousta parhaaksi pyöräilykaupungiksi, Mäntymäki kertoo.

Seinäjoki on jo vajaan vuosikymmenen pyrkinyt kehittämään kaupunkiympäristöään pyöräilijäystävällisemmäksi. Vuonna 2011 kaupunki liittyi valtakunnalliseen pyöräilykuntien verkostoon, ja käynnisti vuotta myöhemmin ensimmäisen pyöräilystrategiansa. Vuonna 2018 strategiaa päivitettiin neljän vuoden mittaisella edistysohjelmalla.

Minkä vuoksi pyöräilyyn investoidaan niin paljon?

Pyöräilyn kasvulla on pyöräilyprofessori Kalle Vaismaan mukaan positiivisia vaikutuksia niin yksilöille kuin yhteiskunnallekin. Pyöräily on ekologista ja terveellistä, mutta näiden lisäksi se myös tuo säästöjä kaupungille.

Vaismaan mukaan useissa tutkimuksissa on niin ikään havaittu, että hyvällä infrastruktuurilla pystytään kannustamaan ihmisiä valitsemaan pyöräilyn yksityisautoilun sijasta.

– Liikennesuunnittelua on kuitenkin katsottava kokonaisuutena eikä pyöräilyliikenteenä ja autoliikenteenä erikseen, Vaismaa kertoo.

Seinäjoella toteutetun asukaskyselyn mukaan pyöräilyinfrastruktuurin parantaminen vastaisi myös kaupunkilaisten toiveisiin paremmin. Yhdyskuntarakentamisen asiantuntijayritys WSP Finland Oy:n Juha Mäkisen mukaan 92 prosenttia seinäjokelaisista haluaisi pyöräillä enemmän.

Seinäjokelaisen Julio Vallejo Medinan mukaan Seinäjoki on kuitenkin jo nyt melko hyvä paikka pyöräilijälle.

– Kadut voisivat olla paremmassa kunnossa ja risteykset selkeämpiä. Keskusta-alueella ei kuitenkaan ole paljoa esteitä, Vallejo Medina summaa.