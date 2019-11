Seinäjoen keilahallin toimintaa kehitetään kannattavammaksi, uuden yrittäjän haku jatkuu

SEINÄJOKI

Seinäjoen keilahallin toiminta jatkuu Seinäjoen Palloiluhallit Oy:n konkurssista (10.9.) huolimatta. Hallin avasi kiinteistön pääomistaja Merritec Oy:n taustalla toimivat henkilöt kuutisen viikkoa sitten.

Merritecin pääomistaja, toimitusjohtaja Antti Punkarin mukaan toimintaan haetaan yhä uutta alan yrittäjää, mutta sen löytäminen ottaa aikansa, kun edellinen teki viisi vuotta tappiota. Punkari vetää toimintaa yhtiönsä kautta, kunnes ratkaisu löytyy. Merritec omistaa 80 prosenttia hallista, Seinäjoen Palloiluhallit Oy 20 prosenttia.

Ensimmäinen yritys saada toiminnalle jatkaja pian Seinäjoen Palloiluhallit Oy:n konkurssiuutisen jälkeen ei vielä tuottanut tulosta.

– Neljä tahoa on ollut paikasta vakavasti kiinnostunutta ja muutama kyselijä päälle, mutta usko sijoittaa tähän ja ottaa riskiä on aika kovassa, Punkari toteaa viitaten edellisten yrittäjien tappiollisiin vuosiin.

– Minun on pakko saada tämä pyörimään, tässä on paljon kiinni.

Punkari on päättänyt pyörittää hallin toimintaa tarvittava määrä, kunnes uusi yrittäjä löytyy. Töissä on nyt viidestä kuuteen henkilöä ja heillä on omat vastuualueet.

– Todennäköisesti vuosi pitää mennä, jotta pystyy näyttämään, että homma toimii ja kannattaa.

Hallin aukioloaikoja on hieman supistettu. Kesän ajaksi niitä tullaan supistamaan enemmän.

– Kesä on älyttömän hiljainen, Punkari perustelee kokemuksesta.

Kuntosalin palveluajat sen sijaan laajenevat. Salille tulee toinenkin ovi, jota kautta kulku järjestetään.

– Sinne tehdään nykyaikainen korttisysteemi. Sen jälkeen kuntosalille pääsee kortin avulla aamuviidestä puoleen yöhön joka päivä.

Hallin omaa keittiötä ei ole avattu vielä uudelleen, mutta ruokailu järjestyy ennakkoon tilattaessa.

– Meillä on kolme eri toimittajaa, kolme eritasoista ruokavaihtoehtoa, mitä saa, Punkari kertoo yhteistyöstä keittiöiden kanssa.

Hallin palveluja, esimerkiksi kahvilan, on jonkun verran mietitty paremmin toimiviksi, ja paikkoja on Punkarin sanoin fiksailtu.

Keilahallin tuloksesta kisa- ja harjoittelutoiminta jakautuu Punkarin arvion mukaan huvitoiminnan kanssa puoliksi.

– Jos koko talon liikevaihdosta noin 60 prosenttia tulee radalta ja 40 muualta, niin radalta tulevasta on 50 prosenttia kilpailua ja 50 hohtokeilausta.

Monitoimisella hallilla pelataan myös esimerkiksi squashia, sulkapalloa ja biljardia.

Keilahallille on tarve, siitä ei ole epäselvyyttä. Atrian keilaajiin kuuluva seinäjokelainen Jukka Kuusisto aloitti keilailun vuosi sitten.

– Minulla on selkärankareuma. Selkä ei ole vaivannut sen jälkeen, kun aloitin keilailun. Käyn viikolla lähes joka päivä.

Kuntosalilla porukka Markku Ala-Riihimäki, Markku Kalliomäki ja Juhani Ala-Hallila treenaavat aamupäivällä. Heidän mielestään on hyvä, että keilahallin kuntosalin aukioloajat laajenevat.