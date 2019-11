Seinäjoen Ideapark kiilaa kymmenen suurimman kauppakeskuksen joukkoon, taakse jää muun muassa paljon puhuttu Redi – Yksi keskus pitää ykköspaikkansa vuodesta toiseen

SEINÄJOKI

Seinäjoen Ideapark on avautuessaan Suomen seitsemänneksi suurin kauppakeskus liikepinta-alaltaan. Tämä selviää Suomen kauppakeskusyhdistyksen vuosittaisista tilastoista. Kauppakeskuksen kokonaispinta-ala on seitsemän hehtaaria, mutta liiketilojen osuus siitä on 63 000 neliötä.

Vertailun vuoksi: Seinäjoen torikeskuksessa vuokrattavia liiketiloja on yhteensä 6 999 neliömetrin ja Epstorilla 7 700 neliön edestä. Vaasan Rewell Centerin vuokrattavien liiketilojen pinta-ala on yhteensä 18 441 neliötä ja kauppakeskus Espenissä liikeneliöitä on yhteensä 10 000.

Liikepinta-alaltaan suurin kauppakeskus on Lempäälän Ideapark, jossa alaa on 103 027 neliötä. Perässä tulevat Espoon Sello, Vantaan Jumbo, Helsingin Pasilaan hiljattain avattu Mall of Tripla, Espoon Iso omena, Helsingin Itis ja seitsemäntenä Seinäjoen Ideapark.

Moni kauppakeskus on intoutunut markkinoinnissa superlatiiveista: on Pohjoismaiden suurinta ja Suomen suurinta esimerkiksi liikkeiden määrällä tai liikepinta-alalla mitattuna. Seinäjoen Ideaparkin toimitusjohtaja Petri Häli ei syty tästä.

– Se on ehkä vähän kornia. Me emme ole lähteneet hypettämään mitenkään koolla tai muulla, siihen ei ole tarvetta, Häli sanoo.

Kauppakeskusyhdistyksen toiminnanjohtaja Johanna Aho kertoo, että kauppakeskuksista Jumbo on vuodesta toiseen ykkönen myynnin perusteella.

– Kauppakeskukset ovat erilaisia. Jumbossa on laaja tarjonta ja ympärillä on kaikenlaista. Se on säilyttänyt asemansa vuodesta toiseen. Kamppi taas on kävijämäärän mukaan ykkönen, mutta siellä taas keskiostos on suhteellisen pieni. Se on läpikulkupaikka, Aho vertaa.

Kauppakeskuskenttä muuttuu jatkuvasti. Vuokrattavan kokonaisliikealan mukaan Lempäälän Ideapark on Suomen suurin. Tilastot menevät kuitenkin uusiksi, kun Jumbo ja Flamingo yhdistyvät hallinnollisesti.

– Omistus menee yksiin käsiin ja sitä aletaan kehittää Pohjoismaiden suurimpana viihdekeskuksena. Tämä on jatkuvaa liikettä, Aho kertoo.

Ahon mukaan Seinäjoen Ideapark on Suomen 108:s kauppakeskus. Hän kuitenkin painottaa, että luku on suuntaa antava.

– Tänä vuonna ovat avanneet kauppakeskus Lohi Lohjalla ja Mall of Tripla Helsingissä. Nyt on Seinäjoen Ideaparkin vuoro. Kokonaisluku on suuntaa antava, koska tilastoistamme puuttuu joitakin kauppakeskuksia ja lopulta on aina määrittelykysymys, mikä on kauppakeskus, Aho selventää.

Kauppakeskuksissa elämyksellisyys on tätä päivää. Ahon mukaan uusissa kauppakeskuksissa voi olla paljonkin tilaa, mikä ei ole perinteisessä vähittäismyymäläkäytössä.

– Uutta tehdessä otetaan huomioon sen hetken näkemys asiakasmarkkinasta. Usein on aiempaa enemmän kahvila- ja ravintolatarjontaa sekä viihdettä ja vapaa-ajantarjontaa. Koko ajan mennään elämyksellisempään suuntaan.

Näin on myös Seinäjoen Ideaparkissa. Toimitusjohtaja Petri Hälin mukaan prosentuaalista jakaumaa kauppakeskuksen tarjonnasta ei ole vielä tässä vaiheessa tehty.

– Kun tehtiin Lempäälän Ideapark, muodin osuus oli yli 50 prosenttia tarjonnasta. Kymmenen vuoden aikana moni asia on muuttunut ja on siirrytty vahvasti elämyksellisyyteen. Nyt mietitään, kuinka ihmisten viipymä saataisiin mahdollisimman pitkäksi ja sen vuoksi tarjonnan on oltava mahdollisimman laaja, Häli sanoo.

Uusi Ideapark on viime silausta vaille valmis torstain avajaispäivään.

– Yleisissä tiloissa tehdään viimeisiä maalaus- ja näpläyshommia. Liikkeet täyttävät hyllyjä ja somistavat, Häli kertoo.

Hän myöntää jännittävänsä avajaispäivää. Väkeä hän uskoo tulevan laajalta alueelta.

– Ainakin kaksi ihmistä tulee varmasti: äitini ja isäni, eli jollakin ovella on jonoa tiedossa, Häli naurahtaa.