Seinäjoen Energia korottaa vesihuoltomaksujen ja kaukolämmön hintoja

Seinäjoen Energia korottaa kaukolämmön ja vesihuoltomaksujen hintoja. Korotukset tulevat voimaan vuoden alusta.

Hinnankorotuksen laskennallinen vaikutus omakotitalossa asuvalle perheelle on keskimäärin noin 12 euroa kuukaudessa. Kaukolämmön osuus korotuksesta on noin kahdeksan euroa ja vesihuoltomaksujen neljä euroa kuukaudessa.

Seinäjoen Energia oy:n toimitusjohtajan Vesa Hätilän mukaan hinnankorotusten taustalla on kustannusten nousu. Seinäjoki on kasvava kaupunki, ja vesihuoltoverkostoa joudutaan aika ajoin laajentamaan. Lisäksi verkostoa on myös kunnostettava ja huollettava vesihuoltovarmuuden takaamiseksi.

Kaukolämmön osalta suurin syy hintojen nostoon on turvepolttoaineen sekä päästöoikeuksien hintojen nousut. Päästöoikeuksien hinnat ovat yli viisinkertaistuneet vuoden 2018 alun tasosta ja turpeen verotus kiristynyt viime vuoden lopusta yli 50 prosenttia.

Hätilä kuitenkin huomauttaa, että Seinäjoen Energian asiakashinnat ovat maan edullisimpien joukossa hinnankorotusten jälkeenkin.

– Uskoakseni olemme korotusten jälkeenkin Suomen kymmenen edullisimman joukossa, hän sanoo.

Seinäjoen Energian vesihuoltomaksut ja kaukolämmön hinnat ovat pysyneet samana neljän vuoden ajan.

Sähkön siirto- tai myyntihintoihin eivät ole tällä erää muuttumassa, ne pysyvät toistaiseksi nykytasollaan.