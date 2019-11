Seinäjoen budjettivaltuustossa päädyttiin äänestämään muun muassa koulupsykologeista

Seinäjoen ensi vuoden henkilöstösuunnitelmasta jouduttiin äänestämään budjettivaltuustossa.

Sosiaali- ja terveyspuolelle ollaan palkkaamassa kahta psykologia, joista toinen on osoitettu alakoulutiimiin. Vihreiden valtuustoryhmän mukaan kyseessä on tärkeä lisäys, mutta ei riittävä.

Vihreiden Henna Rantasaari esitti vasemmistoliiton Antti Knuuttilan kannattamana, että Terveydenhuollon toimialalle perustetaan kaksi koulupsykologin virkaa.

– Tällä hetkellä oppilaiden on odotettava pääsyä psykologille jopa vuosi, kun lain mukaan vastaanotolle tulisi päästä seitsemässä vuorokaudessa. Siinä paukkuvat kaikki mahdolliset suositukset ja vaatimukset. Inhimillisiä kärsimyksiä en uskalla edes ajatella. Siksi esitämme henkilöstösuunnitelmaan lisäyksen siten, että Terveydenhuollon toimialalle perustetaan kaksi koulupsykologin virkaa 1.8.2020 alkaen. Kulut näistä kahdesta ovat vuodelle 2020 noin 50 000 euroa, perustuen toimialan laskelmaan. Seuraavana vuonna kulut ovat 120 000 euroa. Koko kaupungin henkilöstökulut ovat vuodelle 2020 201,7 miljoonaa. 50 000 euroa ja kaksi psykologia on siellä pisaraakin pienempi osuus, Rantasaari esitti.

Äänestyksessä kaupunginhallituksen esityksen mukainen henkilöstösuunnitelma voitti Rantasaaren esityksen selvästi äänin 47–4.

Myös toinen äänestys päättyi samoin luvuin

Toinen äänestys koski vuoden 2020 talousarvioehdotus ja taloussuunnitelma vuosille 2021–2023.

Asiasta käydyn keskustelun jälkeen valtuuston puheenjohtaja Kimmo Heinonen (kok.) totesi Antti Knuuttilan ehdottaneen Henna Rantasaaren kannattamana, että tuloslaskelman kohta maksutuotot muutetaan 20 262 000 euroksi ja lisätään perusopetukseen + 260 000 euroa, erityisopetukseen + 62 000 euroa, lukiokoulutukseen + 175 000 euroa sekä erityispalveluihin + 50 000 euroa.

Sen jälkeen, kun oli tehty kannatusta saanut kaupunginhallituksen ehdotuksesta poikkeava ehdotus, valtuuston puheenjohtaja Heinonen totesi, että suoritetaan nimenhuutoäänestys.

Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin 47 jaa-ääntä kaupunginhallituksen esityksen puolesta ja 4 ei-ääntä vasemmistoliiton Knuuttilan esityksestä. Täten valtuuston hyväksyi kaupunginhallituksen ehdotuksen.

Verot pysyvät ennallaan

Seinäjoen kaupunginvaltuusto päätti pitää niin tulovero- (21%) kuin kiinteistöverotkin ennallaan, ja budjettivaltuusto venyi odotetusti tuntien mittaiseksi.

Ryhmäpuheenvuorojen lisäksi pidettiin kymmeniä yksittäisten valtuutettujen puheenvuoroja ja etenkin vielä neljän tunnin kokoustamisen jälkeen paljolti kiitelty Seinäjoen kaupungin hyvinvointiraportti kirvoitti ajatuksia.

– Ensi vuoden talousarviota leimaa vahvasti menokehityksen korjaaminen maltillisemmalle tasolle. Keskustan valtuustoryhmä sitoutuu talouden tasapainottamiseen. Se on ainoa vaihtoehto, että voimme pitää kiinni hyvistä palveluista ja investoida tulevaisuudessakin, kertoi Irene Turenius (kesk.) ryhmäpuheenvuorossaan.

– Talousarvion lähtökohtana on ollut tuloksellisesti positiivinen talousarvio vaikka tulopuolella on epävarmuutta ja menopuolella on epävarmuutta. Uskomme, että ainakin nollatulokseen on mahdollista päästä. Se tarkoittaa talouden tarkkaa ja jatkuvaa seurantaa ja mahdollisten korjausliikkeiden nopeaa tekemistä, sanoi kokoomuksen ryhmäpuheenvuoron pitänyt Pertti Mäki-Hakola.

SDP:n Harry Wallin nosti esiin verotulojen kasvun väkiluvun kasvun, hyvän työllisyysasteen sekä sen, että uusia yrityksiä syntyy jatkuvasti

– Toteutuuko kevään palkkaratkaisu yhden prosentin mukaan, jonka perusteelle talousarvio on tehty? Pitävätkö investointien budjetit ja miten verotulot kehittyvät? Wallin kiteytti haasteet.

– Investointeihin ryhmämme on tyytyväinen. Hyvä että panostetaan kouluihin, enkä malta odottaa, että uusi Tammikampus valmistuu. Sivistykseen panostaminen tulee aina takaisin monin verroin, nosti esiin vihreiden Henna Rantasaari.

– On hienoa, että vuodelle 2020 on tulossa rakennusarviointien vaikuttavuuden arviointia: eurojen rinnalle on tulossa rakennusinvestointien tulot, vaikutus käyttötalouteen, hyötyvaikutukset, kiireellisyys. Vuodesta 2021 lähtien arviointi tulee myös muihin investointeihin, kiteytti Kati Nummensalo (kd.)

– Todella tiukkaa taloudenpitoa ja tärkeää olisi, että tasapainotetaan taloutta etukenossa, vaikka yhden prosentin kasvu asukasluvussa tarkoittaa edelleen kovaa investointitarvetta, kansalaispuoleen Piia Kattelus kommentoi.

– Nyt tulevalle vuodelle tulovero puolelle kirjataan tuloja, jotka ovat jo tälle vuodelle käytetty ja joiden suuruudesta tai yleensäkään edes niiden saamisesta tai olemassa olosta ei ole varmuutta? Vaikuttaa siltä, että tämä talousarvio on meidän ikioma savijaloillaan seisova jättiläinen, Antti Knuuttila (vas.) paukautti.