Seinäjoki uudistaa lapsiperheiden palveluita – Perheiden arkeen luvassa helpotusta

Seinäjoen kaupunki aikoo luoda perhekeskuspalvelut, jossa ydinpalvelut ovat kootusti saman katon alla. Ydinpalveluita ovat esimerkiksi neuvola-, lääkäri- ja terapiapalvelut sekä suun terveydenhuolto ja lastensuojelun avohuolto.

Uudistuksessa korostuu myös verkostomainen palveluita tukeva toiminta, eli palvelut jalkautuvat sinne, missä asiakas on.

Uudistuksen vauhdittajaksi kaupunki on palkannut perhekeskuskoordinaattorin, joka aloitti työnsä tammikuun alussa.

– Palvelut ovat kattavia ja laadukkaita jo nyt, mutta hajallaan. Paljon on parannettavaa. Ajatus on, että mahdollisimman moni palvelu jalkautuu ja tuodaan esimerkiksi päiväkotiin. Usein palveluiden perässä joudutaan sukkuloimaan paikasta toiseen päiväsaikaan. Tulevaisuudessa puheterapeutit ja psykologit voisivat vetää ryhmiä ja pitää vastaanottoa päiväkodin tiloissa, perhekeskuskoordinaattori Mikko Latva-Kiskola sanoo.

Uudistus tarkoittaa toimintakulttuurin muutosta. Latva-Kiskolan mukaan palveluita mietitään liikaa organisaatiolähtöisesti. Tähän halutaan nyt muutos. Asiakaslähtöisyys on jatkossa keskiössä. Perhekeskustoiminta antaa arjen tukea, monipuolistaa palvelutarjontaa ja antaa uusia toimintamahdollisuuksia. Tarpeiden mukainen avunsaanti mahdollistuu aiempaa nopeammin ja kohdennetummin.

– Joka instanssissa tehdään asiakkaalle tiettyä palvelutarpeen arviointia. Kun arviointia tehdään yhdessä monialaisessa tiimissä, siitä hyötyvät kaikki. Jos esimerkiksi viisilapsisessa perheessä vanhimmalla lapsella on ongelmia ja tämä on otettu huostaan, tiimi voi miettiä samalla perheen muitakin lapsia. Perheelle kohdennettu perhetyöntekijän apu voi ehkäistä ongelmia jatkossa, Latva-Kiskola selventää.

Perhekeskuspalvelut ovat alkutekijöissään. Saman katon alle koottavat ydinpalvelut voisivat sijoittua tulevaisuudessa vanhan sairaalan alueelle.

– Rahaa ajatellen on tehokkainta, jos hyödynnetään jo olemassa olevaa valmista ympäristöä. Vanhan sairaalan alue on yksi mahdollisuus perhekeskuksen sijaintipaikaksi. Siellä on jo nyt nuorisopalveluita, psykiatrian palveluita ja suun terveydenhuoltoa. Se olisi järkevä ratkaisu, Latva-Kiskola pohtii.

Toisaalta entisen terveyskeskuksen tilalle aikanaan rakennettava uusi rakennus olisi varteenotettava sijoituspaikka perhekeskuksen ydinpalveluille.

– Uutta suunniteltaessa pitää suunnitella, mitä toimijoita saman katon alle tulee. Kunnallisrakentamisessa on yhä enemmän mietittävä esimerkiksi järjestöjä. Näin saamme luotua monen toiminnan keskuksia.

Latva-Kiskola kertoo "kepeistä kokeiluista", jotka alkavat kevään aikana. Työpajoissa perhekeskus-toimintamallia rakennetaan yhdessä eri osapuolten kanssa. Mukana ovat kunta, järjestöt, seurakunta sekä muita halukkaita tahoja.

– Kokeilemme ketterästi uusia toimintatapoja palveluiden uudistamiseksi. Työpajoissa mallinnamme tulevia palveluita. Tarkoitus on tämän vuoden aikana saada selvyys ydin- ja verkostopalveluiden rakenteisiin.

Fakta: Palvelutarpeet esiin entistä paremmin

– Seinäjoen kaupunki perusti viime syksynä monialaisen perhekeskustyöryhmän. Mukana on vastuuhenkilöitä perusterveydenhuollosta, tulevasta sotesta ja varhaiskasvatuksesta.

– Työryhmää vetää sosiaalityön tulosaluejohtaja Harri Lintala.

– Varhaiskasvatusjohtaja tiivistää, että ryhmän tarkoituksena on miettiä, onko mahdollista tehdä jotain vielä paremmin.

– Uusia palveluita ei keksitä, vaan tarkoitus on kehittää ja tiivistää olemassa olevia palveluita niin, että asiakkaiden palvelutarpeet huomattaisiin entistä paremmin.

– Perheiden palveluiden uudistamista varten palkattiin perhekeskuskoordinaattori, joka aloitti työssä tammikuun alussa.

Lähde: Aija-Marita Näsänen ja Mikko Latva-Kiskola