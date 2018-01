Seinäjokelaisen lego-taiturin käsissä palikoista syntyy vaikka mitä, haaveissa siintävät jo Eiffel-torni ja Big Ben

Seinäjokelainen Leevi Koivisto rakenteli pikkupoikana ensin pienten suosimilla duplo-palikoilla, mutta ne vaihtuivat pian haastavampiin pikkulegoihin. Koivisto oli alle nelivuotias, kun hän alkoi rakentaa legoista isoja ja näyttäviä rakennelmia.

– En ole varsinaisesti koskaan leikkinyt legoilla, joitakin sotaleikkejä lukuun ottamatta. Enemmän olen vain rakentanut, hän kertoo.

Vanhemmat huomasivat varhain poikansa intohimon legoilla rakentamiseen. Harrastus lähti hiljalleen rönsyämään ja rakennusmateriaalia hankittiin sieltä täältä, ulkomaita myöten. Osan legoista nuorukainen on saanut lahjoituksena. Kymmenessä vuodessa hänelle on kertynyt melkoinen palikkavarasto.

– Olisikohan niitä satatuhatta. Se ei varmasti kauaksi heitä. En ole koskaan myynyt palikoita eteenpäin, Koivisto kertoo.

Tällä hetkellä suurin osa legoista on varastossa muuton jäljiltä. Palikat on lajiteltuna laatikoihin värin ja muodon mukaan. Omakotitalossa 14 neliön huone oli täynnä niitä.

Joitakin teoksia lego-harrastaja on halunnut ehdottomasti säästää, kuten Lakeuden ristin tornin ja panssarivaunun. Osa suuritöisistä rakennelmista on ollut pakko purkaa tilanpuutteen vuoksi. Lakeuden risti on yksi pojan tärkeimpiä teoksia, kolmesta erikokoisesta versiosta jäljellä on suurin. Se koristaa heidän vaalean kotinsa olohuonetta ja näyttää aikaa.

– Tätä on varjeltu tarkoin, jotta se säilyisi ehjänä. Liimaa en ole käyttänyt koskaan, enkä käytä. Se olisi moraalisesti väärin, ja liimaa on hyvä olla käyttämättä senkin vuoksi, että rakennelmat voi halutessaan purkaa ja rakentaa uudelleen, Koivisto tuumii.

Lakeuden ristin tornin tekemiseen meni aikanaan puoli vuotta. Ennen rakentamista poika vieraili äitinsä kanssa rakennuksessa ja painoi mieleensä sen yksityiskohdat ja laski ikkunat. Mittasuhteet ovat prikulleen kohdallaan. Isä auttoi kellokoneistojen asentamisessa.

– Tornin rakennuspalikat ostettiin Tanskasta Legoland-reissun yhteydessä. Siihen on ollut kirkkokin, jossa oli sakastit ja kaikki, mutta sen olen purkanut, hän kertoo.

Ideoita ja inspiraatiota rakentamiseen Koivisto hakee muun muassa Youtubesta, peleistä ja televisio-ohjelmista. Ajatus Lakeuden ristin tornista sai alkunsa kotiin tulleesta seurakunnan tiedotuslehdestä. Kun hän saa idean, hän alkaa rakentaa. Paperille hän ei luonnostele mitään. Joskus – melko usein – haluttuun lopputulokseen pääseminen vaatii tuskailua ja hampaiden kiristelyä.

– Rakennetaan, puretaan ja taas rakennetaan ja puretaan, Koivisto naurahtaa.

Ensin hän kokosi näyttäviä rakennelmia, joissa oli ulkonäkö pääosassa. Noin kymmenvuotiaana hän alkoi vaatia teoksiltaan toiminnallisuutta. Panssarivaunun saaminen toimivaksi vaati kokeilua, erehtymisiä ja epätoivoa ennen onnistumista.

– Nyt telat pyörivät ja vaunu liikkuu, poika myhäilee.

Koivisto kertoo olevansa melko kriittinen kädenjälkeään kohtaan. Äiti Hannele Myllyniemi nyökyttelee vieressä.

– Hän on erittäin tarkka ja vaatii täydellisyyttä. Ei riitä, että teokset näyttävät hyvältä, vaan niiden täytyy myös toimia, Myllyniemi toteaa.

Äiti kertoo hämmästelleensä pojan kolmiulotteista hahmotuskykyä, kun tämä oli pieni. Hänen käsissään syntyi käden käänteessä pyöreitä joulukoristeita ja muita rakennelmia. Koivisto kertookin hyvistä kuvaamataidon ja käsityön numeroista.

Legoista rakentelu vaatii myös keskittymiskykyä ja rauhallisuutta, sillä isohko teos vie aikaa. Joskus lego-harrastaja rakentaa aamusta iltaan ja unohtaa kaiken muun.

– Nykyosaamisella esimerkiksi ison panssarivaunun tekeminen veisi kuukauden tai pari, hän arvioi.

Kun Koivistolta kysyy, onko hänellä haaveissa mitään tiettyä, mitä hän haluaisi ehdottomasti rakentaa, hän miettii hetken.

– Jokin kuuluisa rakennus olisi hieno tehdä, vaikkapa Eiffel-torni tai Big Ben. Myös aidon kokoinen Suzuki pv olisi mukava rakentaa. Siihen pitäisi olla melkoinen määrä legoja ja paljon tilaa, hän pohtii.

Näyttelyreissut ovat pojan mieleen. Edellisviikonloppuna hänen töitään oli esillä Pii Poon Lego-tapahtumassa Seinäjoki Areenassa. Vantaalla järjestetyissä vastaavissa tapahtumissa hän on käynyt vuosia.

– Omia töitä on mukava saada esille ja muiden töitä on mukava katsella, hän kertoo.

Näyttelyihin Koivisto on rakentanut esimerkiksi toimivan karkkikoneen, erilaisia kaupunkeja sekä Ankkalinnan. Äidin Ankkalinnasta ottamaa kuvaa silmäilemällä siitä löytää esimerkiksi Milla Magian, joka liihottelee Roope Ankan rahasäiliön liepeillä. Toisaalla Minni ja Mikki ovat treffeillä laivan kannella. Taustalla komeilevat pilvenpiirtäjät. Kaikki yksityiskohdat on tarkkaan hiottu. Väkertämälleen Milla Magialle Koivisto maalasi mustat hiukset, sillä valmista noitaa ei hahmoista löytynyt.

Muutama vuosi sitten Koivisto piti näyttelyn Seinäjoen Apila-kirjastossa. Hän rakenteli näyttelyä puoli vuotta ja siitä tulikin menestys. Kirjastossa olivat esillä muun muassa Simpsonien talo, linnarakennelma, western-kylä, pohjalaistalo sekä Provinssi-alue pienoiskoossa esiintyjineen ja yleisöineen. Festivaalilavalla soitti ZZ Top. Näyttelyn vieraskirja täyttyi kuukaudessa palautteesta ja kannustavista viesteistä.

– Se oli ponnistus, joka vaati paljon työtä. Kuljetimme töitäni peräkärryllä kirjastolle. Vieraskirjaa on ollut mukava lukea jälkikäteen. Oli mukava yllätys, kun kirjasto pyysi näyttelyä, Koivisto muistelee.