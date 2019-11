Seamkin rehtori Tapio Varmola sai kutsun Linnan juhliin - ”Olin positiivisesti yllättynyt”

SEINÄJOKI

Seinäjoen ammattikorkeakoulun rehtorina jo 26 vuotta toiminut Tapio Varmola on saanut kutsun Linnan juhliin itsenäisyyspäivänä. Kutsu saapui pari viikkoa sitten postitse.

Millaisia ajatuksia arvokas kirjekutsu teissä herätti, yllättikö se?

– Olin hyvin iloinen ja positiivisesti yllättynyt siitä.

Saitteko kutsun juhliin ensimmäisen kerran?

– Kyllä.

Miksi arvelette, että kutsu kohdistui juuri teihin?

– Katsoin presidentti.fi -sivustolta, että tänä vuonna juhlien teemana on tieto. Olen kuullut, että pari muutakin ammattikorkeakoulun rehtoria on saanut kutsun. Ehkä siten tietoon ja osaamiseen liittyvät asiat ole tänä vuonna juhlissa enemmän esillä. Ammattikorkeakoulut kun ovat Suomessa aika suuri instituutio, joka tietoa välittää. Kutsu kohdistuu siten myös ammattikorkeakouluihin. Olen myös valtakunnallisen ammattikorkeakoulun rehtorineuvoston puheenjohtajana neljättä vuotta. Presidentti on myös tavannut kutsua henkilöitä sellaisilta paikoilta, joissa hän on vieraillut.

Millä mielin aiotte lähteä juhlimaan, jännittääkö?

– Jonkin verran. Tilaisuus on arvokas ja juhlava suomalaisten juhla, mutta ei kuitenkaan liian arvokas. Niissä tunnelmissa aion lähteä.

Oletteko tavannut presidenttiparin aikaisemmin yhdessä?

– Sauli Niinistön olen tavannut useita kertoja, mutta en paria yhdessä.

Keitä erityisesti haluaisitte tavata Linnan juhlissa?

– Ei minulla ole mitään suurempia suunnitelmia. Ehkä kollegoita ja yliopiston rehtoreita, joita tunnen sekä eteläpohjalaisia kutsun saaneita.