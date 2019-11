Seamk menettää satoja tuhansia euroja ja kymmeniä opiskelijoita viranomaisten hitauden takia – Vararehtori sanoo suorat sanat

SEINÄJOKI

Seinäjoen ammattikorkeakoulun (Seamk) kaikki opiskelijat eivät ole päässeet aloittamaan lukuvuottaan suunnitelmien mukaan.

51 opiskelijan saapuminen Suomeen ja Seinäjoelle junnaa Maahanmuuttovirastossa. Euroopan unionin (EU) ja Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolelta saapuvat opiskelijat tarvitsevat oleskeluluvan. He myös maksavat korkeakouluopinnoistaan lukuvuosimaksuja.

– Osa heistä on ilmoittanut saaneensa kielteisen päätöksen ja osa on ilmoittanut odottavansa vielä päätöstä, kertoo vararehtori Elina Varamäki Seamkista.

Oleskelulupaa odottavat opiskelijat ovat saaneet opiskelupaikan joko Bachelor of business administration, International business (tradenomi) tai Bachelor of health care, Nursing (sairaanhoitaja AMK) tutkinto-ohjelmasta.

Lukuvuosimaksut täytyy palauttaa

Jos opiskelija ei pääse Suomeen, puretaan opiskelijavalinta ja lukuvuosimaksu palautetaan. Seamk menettää tilanteen takia pahimmillaan satoja tuhansia euroja.

Lukuvuosimaksu on vuonna 2019 hyväksytyillä opiskelijoilla 6800 euroa. Kaikki ensimmäisen vuoden opiskelijat saivat 50 prosentin apurahan.

51 saapumatta jääneen opiskelijan lukuvuosimaksut ovat yhteensä yli 170 000 euroa.

– Opiskelijat joutuvat maksamaan joka vuosi lukuvuosimaksun, joten tämän kerrannaisvaikutukset ovat vielä huomattavasti suuremmat. Voidaan sanoa, että satoja tuhansia euroja.

Taloudellisia vaikutuksia voi tulla myös sitä kautta, että ministeriön rahoitus riippuu kokonaistutkintomääristä. Toistaiseksi vaadittu tutkintomäärä on täyttynyt.

Ainakin osa lukuvuosimaksuista on varmuudella pakko palauttaa. Nursing-koulutukseen ei voi enää saapua tänä lukuvuonna, joten kaikkiaan 10 opiskelijaksi hyväksyttyä ei aloita opintojaan.

– Internation business -ohjelman osalta viimeistä mahdollista saapumisaikaa on lykätty nyt 15. marraskuuta asti. Pahasti näyttää siltä, että tämäkään aika ei ole riittänyt, Varamäki sanoo.

Suoranaista taloudellista ahdinkoa tilanteesta ei Seamkille aiheudu.

– Olimme hieman epäileviä, tulemmeko edes saamaan lukuvuosimaksullisia opiskelijoita. Ilmiö on yllättänyt positiivisesti, Varamäki sanoo.

– Lisätulot olisi voitu kohdentaa korkeakoulun kehittämiseen.

Suomessa EU:n ja ETA-alueen ulkopuolisilta tutkinto-opiskelijoilta on pitänyt periä lukuvuosimaksuja vuodesta 2017 lähtien.

Varamäki kritisoi Maahanmuuttoviraston käsittelyn hitautta. Hän huomauttaa, että sama ongelma on korkeakouluilla ympäri Suomea.

– Tämä on turhauttavaa.

Opintonsa on EU:n ja ETA:n ulkopuolelta tulleista uusista opiskelijoista päässyt aloittamaan 30. Osa heistä ei ole tarvinnut oleskelulupaa.

– Meillä on isot hakuprosessit, ja jos vain pieni osa pääsee Seinäjoelle, on tilanne epävarmalla pohjalla.

Prableen Kour pääsi Seinäjoella vasta lokakuussa

Intialainen Prableen Kour, 20, odotti opiskeluihin tarkoitettua oleskelulupaa lokakuun puoliväliin saakka. Hän aloitti tänä syksynä Internation business -opintonsa Seinäjoen ammattikorkeakoulussa.

– Syyskuussa aloin pelätä, etten pääse tänne ollenkaan, Kour kertaa alkusyksyn tunnelmiaan.

Hän haki oleskelulupaa yhdessä miehensä kanssa. Puoliso saapui Suomeen töihin.

Aluksi pariskunnan hakemukset käsiteltiin erikseen, ja Kour ehti saada oleskeluluvan ennen miestään. Lupa jouduttiin perumaan, että hakemukset voitiin käsitellä yhdessä.

Lopulta Kour pääsi muuttamaan Suomeen ja Seinäjoelle yli kuukausi opiskeluiden alkamispäivän jälkeen.

– Minulla on Intiassa ystäviä, jotka odottavat oleskelulupaa edelleen, Kour kertoo.

– Ymmärrän, että hakemusten käsittelyyn menee aikaa. Tilanne oli silti ikävä, kun en saanut mitään tietoa hakemukseni tilanteesta, vaikka yritin sitä selvittää.

Kourin opinnot kestävät kolme ja puoli vuotta. Oleskelulupa on myönnetty vuodeksi, jonka jälkeen sille täytyy hakea jatkoa.

Maahanmuuttovirasto: Käsittely on viivästynyt

Maahanmuuttoviraston tulosalueenjohtaja Leena Turku myöntää, että kesän hakemusten käsittely on viivästynyt. Opiskelijoiden oleskelulupia on vireillä noin 880. Näistä puolet on sellaisia, joissa opiskelijan olisi jo pitänyt aloittaa opiskelunsa.

Jatkolupaa hakeneiden opiskelijoiden hakemuksia on vireillä noin 535.

– Oleskelulupaa kannattaa hakea viimeistään kolme kuukautta ennen opiskelujen alkamista, Turku sanoo.

Seamkissa opiskelijavalinnat on tehty kesäkuussa. Syksyn opinnot alkoivat 2. syyskuuta.

Oleskelulupaa varten opiskelijalla pitää olla tutkintoon johtava opiskelupaikka, varat elämiseen sekä vakuutus. Hakijalla pitää olla tietty summa rahaa tilillä ennen oleskeluluvan saamista.

– Ymmärrän, että tilanne on hankala oppilaitoksille, mutta meidän on selvitettävä nämä asiat, Turku sanoo.

Ministeri lupaa muutosta

Tiede- ja kulttuuriministeri Hanna Kosonen lupasi maanantaina Seinäjoella vieraillessaan sujuvoittaa oleskelulupaprosesseja.

– Jatkossa opiskelijoille on tarkoitus myöntää oleskelulupa koko tutkinnon ajaksi ja valmistumisen jälkeistä lupaa pidentää kahteen vuoteen, Kosonen sanoi.