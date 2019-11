Sairaanhoitopiiri ottaa viikonloppuna käyttöön uuden potilastietojärjestelmän – Ensi viikolla on syytä varautua normaalia pidempiin odotus- ja käyntiaikoihin

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä otetaan viikonloppuna käyttöön uusi potilastietojärjestelmä Lifecare. Tämän vuoksi potilastietojärjestelmässä on käyttökatko, joka alkaa lauantaiaamuna kello seitsemän.

– Uusi järjestelmä otetaan käyttöön sunnuntain vastaisena yönä tai sunnuntaiaamuna. Käyttökatkon pituutta emme tarkkaan tiedä. Tuona aikana ammattilaisilla on nähtävissä käyttökatkoa edeltävä tilanne potilastietojärjestelmän tiedoista ja hoitotiedot kirjataan paperille, sairaanhoitopiirin tietohallintojohtaja Ari Pätsi kertoo.

Asiakkaalle uusi potilastietojärjestelmä ei näy mitenkään, paitsi ensi viikolla vastaanotolle tulevien on syytä varautua hieman normaalia pidempiin odotus- ja käyntiaikoihin.

– Jonkinlaista viivettä tämä varmasti aiheuttaa niin vastaanotolla kuin reseptien uusimisessa. Uuteen järjestelmään tottuminen vie henkilökunnalta aikaa. Olemme varautuneet, että se ottaa kaksi viikkoa. Siksi ensi viikon aikana vastaanottoja ei ole yhtä paljon kuin normaalisti. Muuten tulisi kaaos, Pätsi sanoo.

Uuden potilastietojärjestelmän on tarkoitus helpottaa terveydenhuollon ammattilaisten työtä.

– Tämä on käyttäjäystävällisempi kuin vanha järjestelmä. Uuden on luvattu olevan edeltäjäänsä helppokäyttöisempi ja selkeämpi, Pätsi selventää.

Tarkalleen ottaen järjestelmä on vanhan Effica-järjestelmän päivitys, mutta Pätsin mukaan nimi on uusi, koska järjestelmään tulee päivityksen myötä merkittäviä muutoksia. Uusi järjestelmä parantaa tietoturvaa, koska potilastietojen käyttäjältä vaaditaan vahva tunnistautuminen henkilökohtaisella toimikortilla. Lisäksi potilaan tilannekuvan hahmottaminen nopeutuu, koska potilaan tietojen koostesivu muuntuu käyttäjän roolin ja käyttötilanteen mukaan. Järjestelmä mahdollistaa myös lääkityksen uudistamisen etenemisen sekä älylääkekaappien käyttöönoton ja nopeuttaa niiden kehittämistä.

– Noin 8 000 ammattilaista tulee käyttämään järjestelmää. Koulutukset alkoivat elokuussa, Pätsi kertoo.

Lifecaren käyttöönottoprojekti käynnistettiin alkuvuodesta 2018. Järjestelmä piti ottaa käyttöön alun perin jo viime keväänä, mutta ajankohtaa jouduttiin siirtämään teknisten ongelmien vuoksi.

– Keväällä järjestelmä ei vastannut vaatimuksiamme. Siinä oli useita kriittisiä ongelmia, jotka järjestelmän toimittaja on nyt korjannut, Pätsi kertoo.

Sairaanhoitopiirin lisäksi järjestelmän käyttöönottoprojektissa ovat mukana maakunnan organisaatiot Lapua, Suupohja, Kaksineuvoinen, Järvi-Pohjanmaa, Kuusiokunnat, Seinäjoki, JIK ja Isokyrö. Lifecaressa on potilastietoja maakunnan kaikista asiakkaista, eli noin 190 000 ihmisestä.

– Järjestelmä kustantaa vajaat 900 000 euroa. Hinnassa näkyy, että kyseessä on päivitys. Toki siinä ei ole mukana koulutuksiin käytettyä panostusta. Työaikaa on mennyt paljon, Pätsi sanoo.

Pätsin mukaan Lifecare-potilastietojärjestelmä on käytössä joitakin vuosia.

– Una-kilpailutus on lähdössä liikkeelle ja laskemme, että tämä on siihen asti käytössä, kun kilpailutus on tuottanut meille uuden potilastietojärjestelmän. Kilpailutukseen menee kolmesta neljään vuotta ja siinä on 15 sairaanhoitopiiriä yhdessä mukana. Uuden järjestelmän kohdalla puhutaan 45–50 miljoonan euron kustannuksista, hän kertoo.