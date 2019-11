Sadat fanit piirittivät Selännettä Ideaparkin avajaisissa – Kiekkolegenda on käynyt takavuosina Seinäjoella muun muassa pesäpalloilemassa ja lypsämässä

SEINÄJOKI

Tuhatpäinen väkijoukko jonotti nimikirjoituksia pariin otteeseen torstaina Ideaparkin avajaisissa Seinäjoella, kun yksi kaikkien aikojen parhaista jääkiekkoilijoista Teemu Selänne , 49, vieraili liikkeessä torstaina. Jääkiekkolegenda esiintyi avajaisissa seinäjokelaisen autoliikkeen Bayerncarin yhteistyökumppanina.

Neljä päivää Suomessa viettänyt Selänne saapui autollaan päiväksi Seinäjoelle yhdessä Sirpa-vaimonsa kanssa. Perjantaiaamuna odottaa jo paluulento pariskunnan kotiin Kaliforniaan.

Kyselimme Kalifornian Coto de Casassa asuvalle ja vuonna 2007 Anaheimin riveissä Stanley Cupin voittaneen mestarin kuulumisia, sekä näkemyksiä muun muassa urheilusta ja autoista.

Oletko aikaisemmin ollut Seinäjoella, mitä tiedät Seinäjoesta?

– Ensimmäisen kerran olin täällä vuonna 1986. Olin pelaamassa 16-vuotiaiden poikien Suomi–Ruotsi -maaottelussa ja tein vielä ensimmäisen maaottelumaalin täällä. Sen jälkeen pelasin pesäpallon hyväntekeväisyyspelissä Tangomarkkinoiden aikaan. Lisäksi olen käynyt maatalousnäyttelyssä -90-luvun alussa. Sain kokeilla silloin lypsämistä.

Mitä sinulle tulee ensimmäisenä mieleen Seinäjoesta?

– Pesäpallo ja Maila-Jussit.

Tiesitkö, että Seinäjoki on avaruuden pääkaupunki?

– Ei hajuakaan.

Millaisia ajatuksia se sinussa herättää?

– Tähtitieteellisiä, Selänne sanoo heti ja miettii vielä "avaruuden" toista merkitystä.

– Isoja läänejä ja kaunista luontoa.

Paljonko seuraat kotonasi Suomen uutisia ja urheilua?

– Joka päivä katson netistä, mitä täällä päin tapahtuu.

Kuka on mielestäsi Vuoden urheilija Suomessa tänä vuonna?

– Hmmm. Teemu Pukki. Itse olen ollut kahdesti kakkonen, mutta koskaan en Vuoden urheilija.

Olet innokas autoharrastaja. Kuinka monta autoa sinulla on ja montako niistä on sähköautoja?

– Yhteensä 18, joista kuusi on Suomessa. Vain yksi on sähköauto.

Mikä niistä on ollut paras ja mikä surkein?

– Surkein ajettava on ollut Amphicar, joka kulkee myös vedessä lähes 10 kilometriä tunnissa. Se ei mene suoraan hetkeäkään. Paras on Audi RS 6 Avant, jollaisen pian saan. Se on samalla urheiluauto ja perheauto. Siinä on tarpeeksi hevosvoimia. Seuraavaksi haluaisin uusimman superauton La Ferrarin, mutta se on liian kallis.

Millä aikajänteellä uskot sähköautojen yleistyvän Suomessa?

– Veikkaan, että seuraavan viiden vuoden päästä yli puolet autoista on täällä sähköautoja.

Pitäisikö sähköautojen latauspisteitä rakentaa kiinteistöjen pihamaille?

– Ilman muuta.

Onko Yhdysvalloissa sähköautoissa joitain ilmiöitä, mitä Suomessa ei ole vielä nähty?

– Mielestäni ei. Ne ovat kuitenkin tosi yleisiä varsinkin Kaliforniassa ja lisääntyneet viimeisten vuosien aikana räjähdysmäisesti, kun Jaguar ja Audi tulivat täyssähköautoiksi.

Täytät ensi heinäkuussa täysiä kymmeniä vuosia. Millaisia ajatuksia se herättää sinussa?

– Pelottavia. Se kuulostaa hurjalta, mutta onneksi se on vain numero.

Miten ja missä aiot juhlia viisikymppisiä?

– En ole sitä vielä uskaltanut miettiä. Se on täysin auki.

Mitä tulevaisuuden suunnitelmia sinulla on?

– Ei mitään ihmeellisiä. Olen vielä yrittänyt kuunnella tuleeko houkutuksia lätkän pariin vielä, mutta toistaiseksi ei ole tullut.

Työllistääkö jääkiekko sinua tänä päivänä millään lailla?

– Autan hieman Duckseja (Anaheimin) hyväntekeväisyys- ja pr-hommissa omilla ehdoillani.

Millä keinoin Seinäjoelta voisi nousta NHL:ään hyviä pelaajia?

– Se vaatii vain asianmukaista valmennusta, tukijoukkoja, intohimoa ja paljon töitä. Uskon, että täälläkin tehdään hyvää juniorityötä. Vasta 16–17 -vuotiaana pitää lähteä isompiin kaupunkeihin ja korkeammalle tasolle Suomessa. Olen sitä mieltä, että pelata voi sitä ennen vähän alemmallakin tasolla tai vähän huonommassa joukkueessa pitemmällä jääajalla.

Minkä ikäisenä itse nousit SM-liigaan?

– Pelasin vielä 18-vuotiaana divarissa Jokereissa. Seuraavana vuonna nousin vasta liigapelaajaksi.

Missä vietät eläkepäiviäsi?

– Pääosin Kaliforniassa. Kesät vietän Kirkkonummella.

Koska saavut seuraavan kerran Suomeen?

–Jouluksi vanhempien luokse.

Selänne luovutti nimikkoautonsa avajaisissa

Autoilua innokkaasti harrastava Selänne toi yhdessä Bayerncarin kanssa Kaliforniasta loka-marraskuussa yli sadan kappaleen erän vähän käytettyjä ja hyvin varusteltuja Fiat 500e täyssähköautoja myyntiin Suomeen.

Näistä autoista on tehty 30 kappaletta Selänteen logolla varustettuja Edition-malleja, jotka Selänne luovutti Ideaparkin avajaisissa henkilökohtaisesti asiakkaille.

Selänne kertoi sähköautojen olevan nykyään varsin yleisiä Kaliforniassa.

– Sähköfiateja tehdään vain Kaliforniassa, jossa ne ovat hyvin suosittuja.

Bayerncarin omistaja Joni Nelimarkka kertoi sähköautojen kysynnän räjäyttäneen pankin.

– Myimme muutamassa päivässä niitä yli 30 kappaletta ympäri maan.

Päivän ajan Ideaparkissa esiintynyt Selänne näkee kauppakeskuksen tulevaisuuden lupaavana.

– Täällä on kaikki, mitä tarvitaan.

Nimikirjoituksia jakanut Selänne oli imarreltu tuhtatpäisen yleisön suosionosoituksista.

– Oli hienoa nähdä myös, kun porukka toi tänne aarrekätköistään omia vanhoja jääkiekkokaulaliinojaan tai -viirejään nimikirjoitettavaksi.