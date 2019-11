Saako joulukirkossa käydä? Toimitus kysyi koulujen johtajilta, missä lasten joulujuhla reilun kuukauden kuluttua järjestetään

Koulujen joulujuhlakäytäntöjä on nyt pohdittu, kun eduskunnan apualaisoikeusasiamies linjasi, että kaikille koulun oppilaille tarkoitettua yhteistä joulujuhlaa ei voida järjestää kirkossa.

Toimitus otti yhteyttä muutamaan pohjalaiseen kuntaan ja kouluun. Kysyimme, miten joulujuhlat järjestetään.

Esimerkiksi Isossakyrössä ei ole kouluilta vuosiin käyty kirkossa.

– Tänä vuonna tosin on tarkoitus käydä, kertoo johtava rehtori Susanna Pietikäinen.

Joulukirkolle järjestetään vaihtoehto, ja joulujuhla on oppilaille erikseen.

Alavuden sivistysjohtaja Antti Takala pitää hyvänä ratkaisuna sitä, että joulukirkko ja joulujuhla pidetään erillään.

– Tässä on ehkä mennyt vähän puuroa ja velliä sekaisin. Meilläkin on joulukirkkoja ihan normaalisti, mutta joulujuhla on asia erikseen, Takala kommentoi.

Joulujuhla ja joulukirkko ovat eri asiat myös Alajärvellä.

– Kaikissa kouluissa ei joulujuhlaa ole joka vuosi ylipäätään, sivistystoimenjohtaja Esa Kaunisto sanoo.

Apulaisoikeusasiamies: Joulukirkko ei sovi joulujuhlaksi

Apulaisoikeusasiamies Pasi Pölösen linjauksen mukaan joulukirkko joulujuhlana ei ole sopiva silloinkaan, kun kirkolle on olemassa vaihtoehtoista tekemistä.

Tapauksesta uutisoi ensimmäisenä Maaseudun tulevaisuus .

Uutisointi nostatti valtavan keskustelun, jossa oli myös väärinkäsityksiä.

Opetusministeri Li Andersson (vas.) kommentoi asiaa lauantaina. Hänen mukaan vaikuttaa siltä, että suuri osa julkisuudessa asiaa kommentoineista on käsittänyt väärin apulaisoikeusasiamiehen ratkaisun.

– Ilmeisesti joillekin on syntynyt käsitys, että tässä oltaisiin kieltämässä joiltakin mahdollisuus osallistua joulukirkkoon. Näinhän ei ole, Andersson sanoo STT:lle.

Päätöksellä ei kielletä joulukirkkoon osallistumista osana joulunaikaan, vaan joulukirkko koulun joulujuhlana.

– Koulun lukukauden päättäjäisjuhla ei voi olla uskonnon harjoittamiseksi katsottava tilaisuus, Pölönen toteaa päätöksessään.

– Kyse on kaikille oppilaille yhteisestä opetukseen kuuluvasta juhlasta, joka on järjestettävä siten, että kaikki oppilaat voivat siihen osallistua vakaumuksestaan riippumatta.

Joka toinen vuosi kirkossa

Kauhavalla ei ole tehty linjanvetoa joulujuhlan järjestämisestä kirkossa. Alahärmän Kirkonkylän koulun joulujuhla järjestetään vuorovuosin kirkossa ja koulun tiloissa. Tänä vuonna vuorossa on kirkko.

Rehtori Eija Karhun mukaan ohjelma ei ole kirkossa tunnustuksellista. Juhlassa ei ole jumalanpalvelusta tai pappia pitämässä puhetta.

– Meillä voi olla joulunäytelmä, kynttiläkulkue ja lasten musiikkiesityksiä, Karhu kertoo.

Apulaisoikeusasiamies Pölönen pitää kantelupäätöksessään "lähtökohtaisesti ongelmallisena myös koulun lukukauden päättäjäisjuhlan järjestämistä kirkkosalissa".

– Kirkko on nimenomaan jumalanpalvelusten toimittamiseen tarkoitettu paikka ja siitä välittyy näin jo itsessään uskonnollisia merkityksiä, ratkaisussa todetaan.

Rehtori Karhu on toista mieltä.

– Kirkko on hyvin tunnelmallinen paikka, se jää enemmän lasten mieleen kuin koulun sali.

Joulukirkolle vaihtoehto kirjastolla

Seinäjoen perusopetusjohtaja Jari Jaskari tietää Seinäjoelta kouluja, joissa joulujuhla järjestetään kirkossa.

– Sisältö on rakennettu niin, että juhla ei ole uskonnollinen tilaisuus, Jaskari sanoo.

– Ymmärrän, että kirkko tilana voi loukata jonkun tunteita, hän jatkaa.

Seinäjoen kouluilla on lisäksi joulukirkkoja, mutta niille tulee olla näkyvästi vaihtoehtoista toimintaa.

– Olemme tehneet kirjaston kanssa hyvää yhteistyötä tässä.

Seinäjoella käytäntöihin ei ole nyt tulossa muutoksia. Seuraavaksi odotetaan, että Opetushallitus ottaa kantaa apulaisoikeusasiamiehen linjaukseen.

Joulukirkko päättää lukukauden

Seinäjoen Yhteiskoululla järjestetään lukukauden viimeisenä päivänä joulukirkko, jonka jälkeen jaetaan todistukset. Rehtori Jari Noposen mukaan joulukirkon vaihtoehtoiseen toimintaan osallistuu 10–15 oppilasta.

Lisäksi Yhteiskoululla on ennen joululomaa koulun oma, ei tunnustuksellinen joulujuhla koulun salissa. Joulujuhla on vain koulun oppilaille ja henkilökunnalle.

– Joulukirkosta menee tieto ja kutsu vanhemmille, Noponen sanoo.

Noposen mukaan joulukirkko ei ole lukukauden päätösjuhla, eikä näin ollen aseta oppilaita eriarvoiseen asemaan.

– Tämä on tasapainoilua, ja me olemme ratkaisseet asian tällaisella mallilla. Koen, että kunnioitamme kaikkia.

Keväällä Yhteiskoululla on ensin perjantaina vapaaehtoinen kevätkirkko ja lauantaina kaikille tarkoitettu kouluvuoden päätösjuhla.

Noponen pitää joulukirkkoa tärkeänä perinteenä.

– Koulun pitää pystyä vaalimaan suomalaisille tärkeitä arvoja. Muita kunnioittaen.