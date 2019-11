Ruotsalaisvarustamon Tundraland testasi Vaasan sataman

VAASA

Wallenius Sol käyttää rahtilaivayhteydessä Belgiaan kahta alusta. Joka toinen viikko reitillä seilaa iso Thuleland ja joka toisella viikolla vähän pienempi Vasaland.

Laivat matkaavat Antwerpeniin ja Zeebruggeen.

Keskiviikkona Vaasan satamassa kävi Thulelandin sisaralus Tundraland, joka on siis aivan samanlainen kuin Thuleland, testaamassa Vaasan sataman laiturin ja muut olosuhteet.

Varustamon kaupallinen johtaja Kai Peränen tavoitettiin eurooppalaiselta lentokentältä kesken testauksen.

– Testaukset ovat rutiinia uusien reittien ja satamien ollessa kyseessä. Vaasassa on kaikki ok. Tässä testauksessa mielenkiintoista on se, että laituri on 160 metriä pitkä, mutta tämä isompi alus on 190 metriä, Peränen kertoo.

Paikalla Vaasassa oli varustamon edustaja Göteborgista. Sataman puolesta kommentoimassa oli Kvarken Portsin liikennepäällikkö Kristian Mäki-Jussila.

Kvarken Portsin osalta voi todeta, että se on toimija, joka on vuokrannut sataman. Sataman omistaa Vaasan kaupunki, joka on kohentanut olosuhteita.

Parannuksiin käytettyä summaa Mäki-Jussila ei paljasta.

Isoin työ ja kustannus ovat ilmeisesti syntyneet laiturin vieressä olevan merenpohjan ruoppaamisesta tarpeeksi syväksi.

Thuleland on 26,4 metriä leveä, kun taas Vasaland on 25,1 metriä leveä ja 155 metriä pitkä.

Wallenius Solin laivat voivat käyttää yhtä laituria. Sen sataman puoleisessa päässä ro-ro-kuljetuksiin käytettävä ajoramppi, johon Tundraland keskiviikkona kiinnittyi perä edellä eli käytännössä peruuttamalla.

Varustamon laivat kuljettavat valtaosin rahtia konteissa, jotka siirretään laivoihin terminaalitraktoreilla ja konttikurottajilla.

Ramppia on suojattu rakentamalla sen eteen veteen betonista kymmenmetrinen laatta niin sanotuksi eroosiosuojaksi ottamaan vastaan potkurivirat ja niiden nostattamat merenpohjan kiintoaineet.

Liikennepäällikkö voi seurata laivojen kiinnittymistä ja kaikkea muuta sataman toimintaa satamavalvomosta videovalvontajärjestelmän avulla.

Mäki-Jussila tarkkaili videoista laivan etupään kiinnittämistä.

– Kaikki sujuu hyvin, hän kommentoi.

Näin valtavat rahtilaivat vaativat neljän satamavalvojan toimintaa laiturilla, jotta kiinnittyminen ja lähteminen sujuvat mallikkaasti.

Satamavalvomossa on yhdestä kahteen henkilön miehitys ympäri vuorokauden vuoden jokaisena päivänä.

Nykyajan merenkulussa laivat vain piipahtavat satamassa. Aika on rahaa.

– Meillä käy vuositasolla tuollaiset 550 laivaa, jossa on myös Wasaline mukana, Mäki-Jussila kertoo.

– Säännöllinen reitti on meille superhyvä. Se tuo varmasti uutta rahtia ja palvelee alueen teollisuutta, Mäki-Jussila uskoo.

Vaasan sataman liikenne, vienti ja tuonti, on 1,5 miljoonan tonnin luokkaa.

Satamaa käyttävät valtaosin niin sanotut short see -alukset eli laivat, jotka vievät tavaraa ja materiaaleja Itämeren satamiin. Siksikin avaus Atlantille on mieluisa.

Peräsen mukaan liikenne aloitetaan ensi viikolla.

– Tärkein yhteistyökumppanimme on Wärtsilä. Ilman yrityksen mukaan tuloa ei reittiä olisi käynnistetty, hän kuvaa.

Thulelandissa ja Vasalandissa on Wärtsilän apumoottorit.

Thuleland on rakennettu Aker Yards Oy:n Rauman telakalla vuonna 2006 ja se on 23 128 bruttotonnia.

Vasaland on rakennettu 1984 Rauma Repolan Shipyardilla Raumalla ja se on 20 544 bruttotonnia.