Rumat joulupaidat täyttivät vaateliikkeet – Tutkija kertoo, miksi tyylittömyys kiehtoo: "Kauneinta mitä olen koskaan nähnyt"

Suomalaiset ovat innostuneet amerikkalaisten ja brittien joulupaitaperinteestä. Kulttuurintutkijan mukaan rumat joulupaidat iskevät suoraan suomalaisten huumorihermoon. Mitä rumempi neule, sitä hauskempi joulu.

Paidassa on aavistuksen ränsistyneen oloinen pukki, jonka nyrkissä oleviin sormiin on tatuoitu kirjaimet MERRY XMAS. Tätä pukkia ei tilaisi kotiin aatoksi, mutta pienen naurunhörähdyksen sen nähdessään päästää.

– Huvittavan jouluneuleen nähtyään jatkaa päivää pienen hymyn saattelemana, tiivistää Jack&Jonesin somistaja Anette Vähä-Krekula hyvän joulupaidan ominaisuudet.

Ruma joulunele on siis vedetty trendikkäästi överiksi ja sisältää huumorihermoa kutittelevan yhdistelmän. Keskellä harmainta vuodenaikaa se on piristysruiske ja kavereita yhdistävä nokkela erikoisuus.

– Ei ole lainkaan tavatonta, että samaa paitaa lähtee matkaan useampi kappale. Eräskin nuorten miesten kaveriporukka haki omaan tapahtumaansa mahdollisimman rumaa neuletta, Vähä-Krekula muistelee.

Neuleet toimivat joulusta toiseen

Joulupaidoissa tyypillisiä elementtejä ovat jouluiset sävyt ja aiheet, kuten porot ja tontut.

–Asiakkaamme pitävät tuotteista, joilla voi saada vähän lisää hauskuutta ja iloa jouluun, kertoo Lindexin lehdistöpäällikkö Aino-Marja Öster.

Vaateketju Cubuksella on käynnissä nyt neljäs joulu, kun liikkeistä löytyy amerikkalaistyyppisiä jouluneuleita. Joka vuosi joulupaidat on myyty loppuun.

–Tällä hetkellä ei laantumisen merkkejä näy. Ilo tarttuu ja jouluneuleiden luovuuden osalta vain taivas on rajana, kertoo Cubuksen markkinointikoordinaattori Linda Haglund.

Rumassa joulupaidassa on Haglundin mielestä yllätyksellisyyttä ja more is more -tyyliä. Jos neule hihityttää, ollaan oikean jäljillä.

Monet haluavat hauskat, yhteensopivat asut esimerkiksi joulukortteihin tai sosiaalisen median perhekuviin. Osa kuluttajista puolestaan kritisoi tällaisten perinteiden saapumista turhan vahvana amerikkalaistumisena ja kertakäyttökulttuurin lisääntymisenä.

–Jouluneuleeseen ei varmasti ehdi kyllästyä yhden käyttökerran jälkeen, eli neuleet toimivat joulusta toiseen, Haglund vastaa kritiikkiin.

Kuplinut pitkään pinnan alla

Helsingin yliopiston kulttuurintutkimuksen väitöskirjatutkija Anna-Leena Korpijärvi näkee rumien joulupaitojen suosiossa voimakkaita aaltoliikkeitä. 1970-luvulla mummon neuloma joulupaita koettiin tyylittömänä ja nolona, kun taas muutamaa vuotta myöhemmin niitä suorastiin toivottiin.

–Aaltoliike on jatkunut aina tänne asti ja tulee jatkumaan tästä eteenpäinkin. Nyt ollaan selkeästi jonkinlaisella aallonharjalla, mutta on vaikea ennustaa, mihin suuntaan ensi jouluna mennään.

Yhdysvalloissa moniin juhliin liittyy aiheeseen sopiva pukeutuminen, mutta suomalaisilla ei ole vastaavaa kulttuurista sesonkipukeutumista.

–Halloween on monelle yritykselle keino myydä suomalaisille naamiaisasuja ja makeisia vapun ulkopuolella.

Suomalaisien kasvavaan haluun käyttää erikoisia jouluneuleita ei löydy Korpijärven mukaan mitään suurta kulttuurista syytä. Trendin alkuperämaalla ei ole väliä, vaan sillä, että haluamme hassutella.

–Joulupaitainto on voinut kuplia pitkään pinnan alla. Osa trendeistä on kuin tulitikku eli syttyy liekkiin ja sitten häviää. Rumat villapaidat on selkeästi iskenyt suomalaiseen huumorihermoon, ja liekkiä pidetään nyt tehokkaasti yllä, Korpijärvi sanoo.

"Rex-paita on kauneinta, mitä olen koskaan nähnyt"

Yhdysvalloissa jouluneuleeseen pukeudutaan koko joulukuun ajan. Sen sijaan joulupäivänä yhdysvaltalaiset ja brittiläiset kulkevat jouluaiheisessa pyjamassa ja aamutakissa. Korpijärvi arvelee, että suomalaisille käy samalla tavalla.

–Huumoripitoinen paita sopii jouluvalmisteluihin, pikkujouluihin ja somepäivityksiin. Aattona ollaan ehkä juhlavampia.

Ruma joulupaita on trendi, joka ei iske kaikille. Toisaalta niiden tuotantoon ovat lähteneet myös monet isot muotitalot. Joulupaidasta voidaan silmää räpäyttämättä maksaa useita kymppejä.

–Itse maksoin 39 euroa joulupaidasta, jossa on tummansinisellä pohjalla tähtiä, tonttulakki päässään oleva Tyrannosaurus rex ja teksti Merry Rexmas. Jonkun mielestä hirvittävin ikinä, mutta minusta kauneinta mitä olen koskaan nähnyt, Korpijärvi tunnustaa.

Onko jouluvillapaita vain kertakäyttötuote?

Tekstiili-, vaate- ja muotialan yritysten työnantajajärjestö Suomen Tekstiili & Muoti ry:n toimitusjohtaja Anna-Kaisa Auvinen muistuttaa, ettei muodin maailma ole paikallinen, vaan globaali, mikä näkyy myös hauskojen perinteiden rantautumisena Suomeen.

–Jouluvillapaidan kanssa on sallitumpaa heittäytyä, vapauttaa tunnelmaa. Leikkisyys pukeutumisessa on välillä suomalaisillekin ihan tervetullutta vaihtelua.

Hänen mukaansa on vaikea ennustaa, jäävätkö rumat jouluneuleet jokavuotiseksi perinteeksi.

–Jotkut asiat ovat lyhytikäisiä trendejä, jotkut jäävät pysyviksi ilmiöiksi. Esimerkiksi skinny jeansien ajateltiin olevan lyhytikäinen tuote, mutta ne ovat jääneet kestosuosikeiksi.

Ostaisitko itse ruman villapaidan jouluksi?

–En ehkä rumaa, vaan sellaisen, jossa on paljon kimalletta ja jota voisin käyttää muulloinkin kuin pelkästään jouluna.

Onko jouluvillapaita siis kertakäyttötuote?

–Moni harkitsee tarkkaan, millaisia tuotteita ostaa ja pyrkii ostamaan pitkäikäisiä tuotteita, joita käyttää paljon. Jouluvillapaitaa ostaessa kuluttajan kannattaa hankkia sellainen, jolle hänellä on käyttöä useampanakin vuonna, Auvinen sanoo.

Dressmann ei lähtenyt mukaan villitykseen

Rumat jouluneuleet ovat näyttävästi esillä monen liikkeen näyteikkunoissa. Yksi erottuu joukosta, sillä miesten vaateliikeketju Dressmannin valikoimasta ei hassunhauskaa joulupaitaa löydy.

Miksei, Dressmannin markkinointikoordinaattori Jenni Ahjokivi?

–Dressmann haluaa tarjota klassisia ja tyylikkäitä vaatteita asiakkailleen, ja tästä syystä tämä tuote ei valikoimaamme sovi. Sisaryhtiömme Cubus tarjoaa näitä neuleita kylläkin.

Miksi jouluneuleet ovat juuri nyt in?

–Jouluneuleet ovat hauska sesonkitrendi, joka tarjoaa leikkisyyttä joulunaikaan.

–Trendi on ollut pinnalla Skandinaviassa jo useamman viime vuoden ja näyttää osin tulleen myös jäädäkseen. Uskon, että jouluneuleet pakataan sivuun samaan aikaan kuin kodin joulukoristeet ja otetaan esiin sitten taas ensi jouluna.

Edustaako jouluneule ehkä jonkinlaista kertakäyttökulttuuria?

–Hassu jouluneule edustaa tietyllä tavalla kertakäyttökulttuuria, mutta toisaalta tuotetta käytetään luultavimmin uudelleen seuraavanakin jouluna. Dressmann panostaa pidempiaikaisiin trendeihin pikamuotia vahvemmin. Siksi haluamme keskittyä klassikoihin ja painottaa kestävän kehityksen tärkeyttä.