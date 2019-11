Rikkurityövoima Postin lakossa aiheuttaa pahaa verta pohjalaismaakunnissa – ” Työnantaja yrittää murtaa lakon tavalla tai toisella”

Pitkittynyt postilakko alkaa saada yhä ikävämpiä piirteitä. Yksi niistä on rikkurityövoiman käyttö.

Onko postilakko saanut rikkurit liikkeelle myös Etelä-Pohjanmaalla?

– Valitettavasti se pitää paikkansa, Posti Oy:n Etelä-Pohjanmaan pääluottamusmies Niilo Malkamäki kertoo.

Rikkurilla tai lakonrikkojalla tarkoitetaan siis henkilöä, joka menee töihin eikä osallistu lakkoon muiden työtovereiden lakkoillessa.

Posti- ja logistiikka-alan unionin PAU:n lakot laajenivat maanantaina postinjakelun, postinkäsittelyn, pakettilajittelun ja postinkuljetuksen lisäksi myös Postin toimihenkilö- ja myymälätehtäviin koko maassa jatkuen 22.12.2019 kello 24 saakka.

Liiton kertoo työnseisausten syynä olevan työehtosopimusneuvottelujen vauhdittaminen.

Onko rikkureissa on myös PAU:n jäseniä?

– Kyllähän sinne lipsuu aina omistakin riveistä joitakin.

Malkamäen mukaan asia on vaikea, koska mukana saattaa olla hyvin pienillä työtunneilla olevia ja osa-aikaisia työntekijöitä, joilla ei tunnu olevan vaihtoehtoja, etenkään elleivät he kuulu liittoon.

Pääluottamusmiehen mielestä suurin ongelma postisektorilla rikkureita ajatellen on vuokratyövoiman ja alihankkijoiden käyttö.

Malkamäki ymmärtää, että lakkorintamasta lipsuneet näkevät tämän hetkisen tilanteen toimeentulolleen tukalana.

– Pitäisi nähdä kuitenkin tulevaisuus. Varsinkin kun siellä on paljon nuorta porukkaa, joka ei ymmärrä heidän tulevaisuutensa olevan kyseessä.

– Se koettelee, kun joulu painaa päälle. Ei se häävisti auta, vaikka lakkoavustus tuleekin. Se koettelee taloudellisesti todella lujaa, jos ajatellaan perheellistä ja osa-aikaista ihmistä.

Eikö lakko koske myös vuokratyöntekijöitä?

– Kyllä ainakin meidän (PAU:n) jäseniä. Mutta sinne on haalittu kaikki mahdollinen porukka liikkeelle. Pääluottamusmiehen havaintojen perusteella SOL:n puolelta ainakin on tullut lakon aikana ihan uusia työntekijöitä, joita ei ole ennen näkynyt Postin työpaikoilla Etelä-Pohjanmaalla.

Vuokratyöntekijöitä käytetään pääasiallisesti Postin isoimmissa toimipaikoissa. Suurin osa Etelä-Pohjanmaan alueen Postin keikkatyövoimasta tulee SOL:n kautta, jonka lisäksi Smile Henkilöstöpalvelut Oyj:n kautta saapuu jonkin verran postityöntekijöitä.

– Isoissa toimipaikoissa SOL:n vuokratyövoiman osuus on normaalistikin jopa 30 prosenttia ruuhkahuippujen tasaamisessa ja sairauspoissaolojen paikkaamisessa. Esimerkiksi Kauhajoella, jossa on iso lajittelukeskus, vuokratyövoiman osuus on ollut 30 prosenttia.

Isossa lajittelukeskuksessa painetta lisää toiminta lyhyessä aikaikkunassa, joten hetkelliseen tarpeeseen on hankala saada muuta kuin vuokratyövoimaa.

– Sieltä on tullut todella hyviäkin työntekijöitä, en kyseenalaista sitä yhtään. Heitä on otettu jopa talon omille listoille töihin, Malkamäki tarkentaa.

– Kun he ovat osa-aikaisia, he ovat osa-aikaisia, ei sille voi mitään, eikä sille voi mitään. Vielä jos palkka- ja tes-shoppailu menee niin kuin työnantajapuoli on kaavaillut, sillä ei elä enää ollenkaan.

Mitä liittoon kuuluville rikkureille voi toimistaan seurata?

– Todennäköisesti erotetaan liitosta jossain vaiheessa. Kesken kaiken ruljanssia sen kanssa ei ruveta hääräämään. Ensiksi pitää saada iso paletti järjestykseen.

Etelä-Pohjanmaan pääluottamusmiehen mielestä on todella ikävää, että neuvotteluratkaisua ei ole löydetty. Malkamäki toivoo, että lakko saadaan pian loppumaan.

– Koko yhteiskunta huutaa, kun työtaistelu on paisunut niin isoksi. Tässä ei ole voittajia, kaikki häviävät.

– Toisaalta tässä on niin isoista asioista kysymys. Kukin voi itse ajatella, jos palkasta viedään 30–50 prosenttia, miten se vaikuttaa elintasoon ja asumiseen. Sen pitäisi kaikkien viimeistään tässä vaiheessa ymmärtää.

Malkamäki pelkää, että jos valtio-omisteisen yhtiön avaus menee läpi, koko Suomen työntekijäkentän tessit perataan läpi.

– Sillä ei ole enää merkitystä, onko maalari, autonkuljettaja tai mikä tahansa, kyllä ne perässä tulevat.

Onko myös Postin keskijohtoa hätyytelty pakettilajitteluun?

– Siellä on ollut pääasiassa vuokratyöntekijöitä. Sitä en osaa sanoa paljonko johtoporrasta on ollut lajittelussa töissä, Malkamäki kommentoi.

– Kaikki resurssit on varmasti haalittu kasaan mitä on pystytty. Työnantaja yrittää murtaa lakon tavalla tai toisella.

Kesäkuussa Postin hallinnon ja esimiestehtävien yt-neuvottelut päättyivät lähes sadan työpaikan vähenemiseen. Samaan aikaan irtisanottiin 106 Postin palvelumyyjää, kun Posti päätti lopettaa 18 myymälää.

Postin johtoportaan yt-neuvottelujen jälkeen esimiehiä liittyi PAU:sta Toimihenkilöliitto Erton ja Yleinen Työttömyyskassa YTK:n jäseniksi.

Entäs sitten, kun lakko aikanaan loppuu ja lakossa olleet ja rikkurit kohtaavat töissä?

– Siellä ei välttämättä ole mitkään hilpeät tunnelmat. Eikä välttämättä ole kiva tulla työmaalle. Varmasti se kaikennäköisiä jännitteitä aiheuttaa. Toivon kyllä, ettei se paisu konflikteiksi ja käsikähmäksi, koska töitä pitää jatkossakin tehdä samalla porukalla. Sen tietää, että suukopua syntyy.

Ovatko rikkurit iso ongelma Pohjanmaalla?

– Ei se iso ongelma ole ollut, mutta jonkin verran on ollut vuokratyöntekijöitä, jotka ovat jakaneet muutakin kuin terveyteen ja turvallisuuteen liittyvää postia, Vaasan ja Kokkolan alueen pääluottamusmies Jesper Sundström kertoo työnantajan keinosta kiertää työtaistelutoimia.

PAU rajaa työnseisausten ulkopuolelle turvallisuuteen ja terveyteen liittyvät työt. PAU:n mukaan jos työnantaja rikkoo lakkoa vuokratyöntekijöillä tai muilla työntekijöillä, tulee nämä tehtävät hoitaa kyseisillä lakon rikkojilla.

Onko PAU; jäseniä ollut töissä?

– Työnjohtotehtävissä on ollut PAU:n jäseniä töissä. Samoin muutamia muita liiton ihmisiä, Sundström

Miten lakkorintama on kestänyt Pohjanmaalla?

– Kaikki on mukana tässä. Ei ole mitään merkkejä, että periksi annetaan, kun on kerran aloitettu.