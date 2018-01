Raju riita Sedun koulutustiloissa – Miesopiskelija löi toista vasaralla päähän

Päivystäjät tekevät pitkiä päiviä Vaasan hätäkeskuksessa – Pastuhov: Kiire on jo helpottanut

Kova pula osaavista ammattilaisista on johtanut siihen, että Vaasan hätäkeskuksessa on tehty edellisinä vuosina valtavasti ylitöitä, kertovat työntekijät. Hätäkeskuksen johtaja Kari Pastuhov toppuuttelee, että kiire on jo hellittänyt ja hellittää lisää, kun kurssi tuo uusia työntekijöitä syksyllä. Lue lisää