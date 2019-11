Raviradalla työvalmennuksessa olevat kehitysvammaiset saavat kokemusta, joka voi parhaimmillaan johtaa vaikka oikeaan palkkatyöhön – ”Yhtä arvokasta työtä teemme mekin. Ei kannata olla ennakkoluuloinen”

SEINÄJOKI

Entistä useampi kehitysvammainen on päässyt tänä vuonna Seinäjoella työn makuun Tuki- ja osaamiskeskus Eskoon järjestämässä työvalmennuksessa.

Seinäjoen Ravikeskus on työvalmennuksen ensimmäinen Eskoon ulkopuolinen yhteistyöyritys.

Ravintola- ja suurtalouskokki Petri Lassila käy työvalmennuksessa kahtena päivänä viikossa raviradan Lounaskaffila Murrossa ja kahtena päivänä kaupungin kunnossapidossa. Erikseen sovittaessa hän tulee töihin myös ravipäivinä.

Aiemmin hän on työskennellyt muun muassa Eskoon ja yrityskeskittymä Framin keittiöillä.

Lassila hakeutui työvalmennukseen lounaskahvilaan muun muassa siksi, että pitää asiakaspalvelusta.

– Pitää olla kohtelias ja ottaa asiakas huomioon. Vahvuuteni on, että tulen kaikkien kanssa toimeen. Asiakaspalvelu on tärkeä asia. Joko se tulee luonnostaan tai sitten sitä pitää harjoitella.

Tiitta Korkiakoski työskentelee kolmena päivänä viikossa ravikeskuksen lounaskahvilassa ja kahtena Seinäjoen toimintakeskuksen keittiöllä. Hänestä työ lounaskahvilassa on ollut mielenkiintoista. Sekä Korkiakosken että Lassilan työpäivän pituus on viisi tuntia.

Työhön kuuluu muun muassa ruoan valmistusta ja esillepanoa sekä asiakaspalvelua.

– Tänään olen tehnyt leipää ja kuorinut perunoita, Korkiakoski kertoo.

Yksiköstä lähdetään porukalla töihin suurella innolla

Kehitysvammaisia on työskennellyt lokakuusta alkaen myös raviradan kunnossapidossa. Ohjaaja Sirpa Palo erityiskoulutus- ja päivätoimintayksikkö Kaarisillasta käy ryhmäläisten ja kahden muun ohjaajan kanssa pääasiassa ravitapahtumien jälkeen keräämässä roskat alueelta, tyhjentämässä roskakorit ja muutoin siistimässä alueet. Keväällä ja kesällä on luvassa kasvien istuttamista ja niistä huolehtimista.

Palon mukaan asiakkaat osallistuvat työvalmennukseen suurella innolla. Sen huomaa esimerkiksi siitä, miten mielellään he lähtevät töihin.

– Kun maanantaina sanoin yhdelle asiakkaalle, että keskiviikkona mennään töihin, hymy levisi kasvoille ja peukut nousivat pystyyn.

– Hyvä mieliala on aistittavissa. Monelle on valtavan tärkeää päästä oikeisiin töihin.

Palo on todennut, että työn lomassa on myös hyvä tilaisuus keskustella.

– Kun erään asiakkaan kanssa haravoimme yhdessä rinta rinnan, hän jutteli samalla itselleen tärkeistä, henkilökohtaisista asioista. Se oli mukava huomata.

Palo opiskelee parhaillaan työvalmentajaksi oppisopimuksella. Hänestä potentiaalisia ja innokkaita työhönvalmennettavia olisi Seinäjoella paljon nykyistä enemmänkin.

"Kaikilla yrityksillä on tekemätöntä työtä"

Lassila toivoo, että kaikki erityistä tukea tarvitsevat saisivat tilaisuuden näyttää kykynsä. Hän kannustaa paikallisia yrityksiä rohkeasti ottamaan kehitysvammaisia ja muita erityistä tukea tarvitsevia työvalmennukseen.

– Kaikilla on jokin vahvuus ja jokainen tekee, mitä osaa. On paljon ihmisiä, jotka haluavat tutustua työelämään ja kokeilla vaikka osa-aikaista työtä. Yhtä arvokasta työtä teemme mekin. Ei kannata olla ennakkoluuloinen.

Ravikeskuksen toiminnanjohtaja Jyri Saranpää on Lassilan kanssa samoilla linjoilla.

– Kaikilla yrityksillä on tekemätöntä työtä ja jokainen työntekijä on arvokas.

Saranpää kertoo ravikeskuksen ponitallin tehneen Eskoon kanssa yhteistyötä jo pitkään. Kun Eskoosta sitten tarjottiin innokasta työvoimaa, ravikeskus tarttui tilaisuuteen mielellään. Yhteistyöstä hyötyvät molemmat.

Raviradan siisteys on Saranpään mukaan nyt entistä paremmalla tolalla.

– Omat resurssimme ovat rajalliset. Olemme tavanneet laittaa paikat kuntoon aina ennen seuraavia raveja, mutta nyt se tehdään heti ravien jälkeen. Paikat ovat koko ajan siistinä.

Saamastaan työvoimasta ravikeskus maksaa korvausta Eskoolle.

Työvalmennus voi johtaa oikeaan palkkatyöhön

Ravikeskuksen lounaskahvila on viettänyt hiljaiseloa pari vuotta. Nyt paikkaa ylläpitää Seinäjoen kaupunki, joka on tehnyt tiloista vuokrasopimuksen 31. joulukuuta 2020 saakka. Lounaskahvila toimii samalla kehitysvammaisten työvalmennuspaikkana. Seinäjoen vammaispalvelujen päällikkö Kristiina Kepon mukaan työvalmennukseen osallistuvalta vaaditaan tiettyjä perustaitoja, kuten kykyä huolehtia itsestään ja noudattaa aikatauluja.

Työntekijän osaamisen ja rohkeuden karttuessa työvalmennus voi Kepon mukaan johtaa työllistymiseen avoimilla työmarkkinoilla tai palkkatuella jatkamiseen jossain toisessa työpaikassa.

Esimerkiksi eräs työhönvalmennettava aloitti tammikuussa työt Eskoon uudessa kahvilassa ja työskentelee nyt sen lisäksi yhtenä päivänä viikossa ravikeskuksen lounaskahvilassa.

– Eli hän sai aloittaa ensin tutussa ja turvallisessa paikassa ennen siirtymistä tänne, palveluesimies Liisa Puskala erityiskoulutus- ja päivätoimintayksikkö Kaarisillasta kertoo.

Fakta: Tuhannet kehitysvammaiset kykenisivät ja haluaisivat palkkatyöhön

- Eskoo on tehnyt yritysten kanssa sopimuksia työvalmennuksesta Seinäjoen lisäksi myös Vaasan Tervajoella, Kristiinankaupungissa ja Pietarsaaressa. Valmennuksessa on tällä hetkellä 17 työntekijää.

- Suomessa on noin 25 000 työikäistä kehitysvammaista henkilöä. Vain noin 500–600 henkilöä tekee työsuhteista palkkatyötä. Valtaosa palkkatyöntekijöistä on työllistynyt työvalmennuksen avulla.

- Kehitysvammaisista henkilöistä nykyistä huomattavasti isompi määrä – arvioiden mukaan noin 3 000 henkilöä – voisi työllistyä tavalliseen palkkatyöhön. Suomessa on tuhansia kehitysvammaisia henkilöitä, joilla on sekä koulutus että halua työntekoon.

- Noin 9 000 kehitysvammaista ihmisistä Suomessa osallistuu työtoimintaan tai työllistymistä tukevaan toimintaan. Yli 2 000 henkilöä on avotyötoiminnassa. Avotyötoiminta on tavallisilla työpaikoilla tehtävää työtä, josta kunta maksaa työosuusrahaa. Työosuusraha on keskimäärin seitsemän euroa päivässä.

- Työtoimintaan osallistuvilla ei ole työsuhdetta, vaan toiminta määritellään sosiaalipalveluksi. Näin ollen työstä ei saa työsuhteeseen kuuluvia etuja, kuten palkkaa ja vuosilomia. Työtoiminta ei myöskään kerrytä eläkettä. Moni työtoiminnassa oleva tekee tuottavia työtehtäviä, mutta ilman työsuhdetta ja sen tuomaa suojaa ja etuja. Jotkut ovat työskennelleet vuosia tai jopa vuosikymmeniä ilman työntekijälle kuuluvia oikeuksia.

- Suuri osa kehitysvammaisista on työkyvyttömyyseläkkeellä ja haluaisi työskennellä osa-aikaisesti. Työkyvyttömyyseläkkeellä oleva saa ansaita 737,45 euroa kuukaudessa. Jos palkka on suurempi, eläkettä ei makseta. Jotta työnteko on kehitysvammaiselle kannattavaa, hänen tulee ansaita alle 737,45 euroa tai yli 1 700 kuukaudessa. (Lähde: Kehitysvammaliitto)