Rakennusperintökilpailussa saatu tunnustus sai sitkeän puurtajan liikuttumaan, yhdistys palkitsi alueelta kahdeksan kohdetta

ALAJÄRVI

Alvar Aallon veljelleen Väinölle suunnittelema "Villa Väinölä" oli näyttämönä Etelä-Pohjanmaan kotiseutu- ja museoyhdistyksen rakennusperintökilpailun palkintojenjakopaikkana.

Alajärven kaupungin nykyään omistama rakennus oli yksi kunniakilven saajista. Rakennusta on korjattu pieteetillä vuosia ja tänä vuonna se on saatu todenteolla käyttöön kokonaisuudessaan. Kävijöitä on ollut jo 2000. Rakennus toimii näyttely-, konsertti ja kokoustilana.

Rakennusperintökilpailu on järjestetty 12 kertaa. Nykyään kisa käydään joka toinen vuosi. Rakennusperintötyöryhmän puheenjohtaja Tuija Ahola kertoi, että sen tarkoituksena on herättää kiinnostusta vanhaa rakennuskulttuuria kohtaan, lisätä sen arvostusta ja nostaa esiin hyvin säilyneitä, perinteisillä tavoilla ja materiaaleilla korjattuja rakennuksia.

Ehdokkaita oli 12. Niitä oli saanut esittää niin kunnat, kotiseutu- ja museoyhdistykset kuin yksityiset henkilötkin.

Rakennuksen tulee olla myös mielekkäässä käytössä. Ikä ei kuitenkaan ollut palkintoperuste, mutta rakennuksessa tuli näkyä aikakautensa henki.

Yksi palkinnon noutaneista oli Heikki Häkkinen, joka on kunnostanut 1970-luvulla omistukseensa Jalasjärven Koskuella siirtynyttä sukutaloa 25 vuotta. Nyt alkaa olla valmista, ainakin hetkeksi.

– Remontti on tehty kahdesta paikasta, sisältä ja ulkoa, Häkkinen vitsaili.

Urakka on ollut valtava, mutta eteenpäin Häkkistä urakassa ajoi muun muassa suvun perintö.

– Isoisäni isä on rakentanut talon 1875. Olen syntynyt talossa, en kuitenkaan peräkammarissa vaan "vähäskammaris".

Heikkinen piti saamaansa kulttuurikilpeä suuressa arvossa.

– Tätä remppaa on tehty 25 vuotta ja kun tällainen ulkopuolinen joukko nyt toteaa, että tämä kunnostus on tehty huolella, niin onhan se aivan liikuttavaa.

Palkintojen jaosta päättänyt rakennustyöryhmä kiersi kohteita kesän aikana. Ahola sanoo tehtävän olleen valtavan mielenkiintoinen, sillä suurin osa ehdolla olleista kohteista oli yksityiskoteja, joihin ei olisi muuten päässyt tutustumaankaan.

Ehdolle asettuneiden kohteiden tuli olla Etelä-Pohjanmaan tai suomenkielisen Pohjanmaan alueelta.