Pukumies lopettaa Seinäjoella – keskustassa toimiva liike ehti vaatettaa kaupunkilaisia 35 vuoden ajan

Seinäjoen keskustassa Mega-keskuksessa sijaitseva Pukumies sulkenee ovensa tämän vuoden aikana.

Pukumiehen toimitusjohtaja Susanna Särkkä kertoo, että tarkkaa lopettamisajankohtaa ei ole vielä tiedossa. Hänen mukaansa liike toimii normaalisti vielä kevään ja kesän. Muutoksia näkynee talven mallistoissa.

Särkkä kertoo, että lopettamisen syynä on muotialan murros ja yleisen kulutuskäyttäytymisen muutos. Muotialalla muutos tapahtuu hänen mukaansa nopeasti.

– On monia syitä, mutta yleisin syy on, että osa kulutuksesta on siirtynyt verkkoon.

Särkkä kertoo, että Seinäjoella on ihan sama tilanne kuin Kokkolassa.

Yle ja Keski-Pohjanmaa uutisoivat maanantaina Kokkolan Pukumiehen lopettavan tämän vuoden aikana. Kokkolasta loppuu myös nuorisovaateliike Mick’s. Seinäjoella Mick’s laittoi ovensa säppiin jo vuonna 2015. Jyväskylän Pukumies-liikkeen ketju sulki marraskuussa 2018.

Pukumies jatkaa Särkän mukaan Rovaniemellä kuten tähän saakka.

Mick’s-myymälöitä on Oulussa ja Zeppeliinissä. Lisäksi ketju tekee hankintaa Sokos Pukumiehelle Oulussa.

Ensimmäinen Pukumies perustettiin Kokkolaan vuonna 1946. Seinäjoelle Pukumies avasi vuonna 1984.

Vuonna 1998 viiden liikkeen perheyritys myytiin oululaiselle Arina-osuuskaupalle. Tuolloin Pukumies työllisti kaikkiaan 150 ihmistä.