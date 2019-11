Postin pääluottamusmies iloitsee kansan tuesta – ”Osa asiakkaista on laittanut jätesäkkejä postilaatikoiden päälle, ettei rikkurit saa jakaa tänne postia”

Postin käsittelyn ja kuljetuksen valtakunnallinen pääluottamusmies Jukka Kalliokoski on nähnyt ja kokenut, että osa asiakkaista Hangosta Utsjoelle on asettunut postilaisten puolelle työtaistelun tiimellyksessä.

– Osa asiakkaista on laittanut jätesäkkejä postilaatikoiden päälle, etteivät rikkurit saa jakaa tänne postia. Osa on taas ruuvannut postilaatikkonsa irti, ettei tänne saa jakaa lakon aikana postia. Kyllä joka puolelta tuleva kansan tuki on valtava. Ettei haluta, että postia edes jaettaisiin lakon aikana.

– Moni kaverini Seinäjoelta on laittanut kuvan, että tänne on tullut taas kirje ja kysynyt, etkö saa pidettyä niitä kurissa. Olen sanonut, etten saa, ne ovat yksittäisiä tapauksia, Kalliokoski naurahtaa.

Kalliokoski on kuullut ympäri Suomea samantyyppisiä tarinoita.

– Jotkut postia saaneet ovat laittaneet saamansa postin Postin keltaisen laatikon päälle saatesanoilla, ettei saa jakaa postia lakon aikana. Tuokaa tämä lakon jälkeen. Näistä hyvistä yksityiskohtaisista tarinoista nousee hymy suupieleen.

Alihankkijat ja vuokratyöntekijät jakeluhommissa

Lehden lukija ihmettelee, että kirjepostia on Seinäjoella jaettu ainakin Hyllykallion alueella.

– Työnantaja yrittää jakaa mihin saa. Se on ihan varma, ettei joka paikkaan saa, kuten haja-asutusalueille.

Joillakin helpoilla ja vakiintuneilla taajamareiteillä se voi pääluottamusmiehen mukaan onnistua.

Kalliokoskikin sanoo saaneensa Lakeuden Etapin jätelaskun viime viikolla.

– Näköjään joku on käynyt minunkin laatikolla.

Ketä nämä jakajat sitten ovat?

– Alihankkijoita ja vuokratyöntekijöitä. Eivät ne kyllä omia ole.

Millainen ongelma rikkurityövoiman käyttö on meneillään olevassa lakossa?

Pääluottamusmies Jukka Kalliokoski haluaisi korrektisti välttää rikkuri-sanan käyttöä, ja hänen mukaansa työnantaja ei tykkää yhtään rikkuri-sanan käytöstä.

– Jos rikkuri-sanaa käyttää, osa on tietenkin toimeentulonsa takia töissä. Kun ei tiedä ihmisten todellista elintasoa, jotkut ovat yksinhuoltajia ja kaikkea, ja joutuvat olemaan pakosta töissä elantonsa takia.

Pääluottamusmies tietää, että Postin työmaalla liikkuu vuokratyöläisiä, postilaisia ja suojatyöntekijöitä, jotka ovat työtaistelun ulkopuolella turvallisuuteen ja terveyteen liittyvissä töissä.

– Liiton ihmisenä tietysti toivoo, ettei töihin menisi kuin pakosta, hän sanoo diplomaattisesti.

Kalliokoski toivoo, että ihmiset yrittäisivät saada sovittuja lainojen ja laskujen järjestelyjä sekä rahallista apua omaisilta ja ystäviltä.

– Eihän tämä ole kenellekään ihmiselle mukavaa olla lakossa, ja kolmas viikko alkaa. Joulu ja kaikki lähestyy.

Pääluottamusmies pelkää konflikteja lakon jälkeen

Kalliokoski sanoo jo vähän pelkäävänsä tulevaa, ja toivoo kaikilta ymmärrystä molemmin puolin.

– Toivottavasti lakossa olleiden ja töissä olleiden välille ei tule konflikteja, kun kaikki tämä loppuu. Olen sanonut työnjohdolle jo lakon aikana, että toivottavasti henkilöstön kanssa pidetään keskusteluita, palavereja ja tiedotustilaisuuksia, ja yritetään välttää yhteentörmäyksiä.

Kalliokosken mukaan sama sovinnollinen puhuttelu täytyy pitää lakon jälkeen kaikille niin alihankkijoiden työntekijöille, vuokratyöntekijöille kuin omalle henkilöstöllekin.

– Jo syyskuun alun muutaman päivän lakon jälkeen oli konfliktin poikasta, kun töissä olleet vuokratyöntekijät miestelivät, että kyllä oli mukavaa, kun olitte lakossa ja sai tehdä paljon työtunteja. En sitten yhtään hyväksy tällaista.

Vuoden 2015 työtaistelun aikana vuokratyöntekijöitä alkoi tulla Postiin koko ajan lisää.

– Silloin tuli ikäviä konflikteja, joista pidin puhutteluja jäsenistölle, etteivät aikuiset ihmiset saa käyttäytyä näin. Olen aina sanonut, ettei ketään saa lähteä syyttelemään ja tuomitsemaan.

Onko lakonrikkoja ollut joka postin sektorilla?

– Valtakunnalliset pääluottamusmiehet pitivät Postin poikkeustilanteiden johtajan Jarmo Ainasojan kanssa palaveria, että terveyteen ja turvallisuuteen liittyvät asiat, kuten lääke- ja ruokakuljetukset rajataan ulkopuolelle. Silloin sovittiin, että alueilla arvioidaan, paljonko henkilöitä tarvitaan tekemään suojatyötä.

Sitten pääluottamusmiehiltä alkoi kuulua ympäri maata huolestuttavia tietoja.

– Kyllä me siinä haistoimme, että oho, onpas nyt muka paljon terveyteen ja turvallisuuteen liittyviä asioita. Sanotaan pohjalaisittain rehellisesti, että meidän silmissämme työnantaja varautui liian paljon niihin asioihin meidän kautta, plus vielä vuokratyöntekijät päälle. Siitäkin jäi huono maku meille tulevaisuuteen. Tiedetään nyt tästä eteenpäin kuinka sovitaan, Kalliokoski paheksuu työnantajan toimia kiertää lakkoa.

– Osa suojatyöntekijöistä näki heti alkupäivinä tilanteen, että onpas täällä paljon muutakin työväkeä tekemässä sitä työtä, johon he olivat tulossa ja ilmoittivat työnantajalle, että jäävät lakkoon.

Lakkovahdeilta on tullut alihankkijoista huomautettavaa

Lakkovahdit ovat kertoneet ympäri maata tapauksia alihankkijoista, joiden työntekijät ovat alkaneet tehdä lakon aikana paljon ynnä muuta, mitä heidän alkuperäinen sopimuksensa Postin kanssa edellyttää.

– Jos vaikka Seinäjoella on alihankitettu joku kaupunginosan jakelu, alihankkija on ruvennut tekemään monenlaista muutakin postitoimintaa kuin mitä se normaalioloissa on.

Esimerkiksi kirjeiden jakelijoita on ollut lajittelemassa paketteja.

– Ymmärrän, että alihankkijoiden työntekijät ja vuokratyöntekijät, kuten kaikki muutkin käyvät töissä elääkseen ja tässä on mahdollisuus tienata vähän ylimääräistä normaalitilanteesta poiketen.

– Se nyt vaan on ikävää meidän kannalta ja aiheuttaa varmaan vihastusta tulevaisuudessa, että he rikkovat lakkoja tällä toiminnalla.

– 12 kertaa on jo tullut oltua valtakunnansovittelijan toimistolla. Täytyy henkilökohtaisesti sanoa, etten olisi koskaan uskonut tästä syntyvän tällaista sirkusta. Jostain täytyy huumoria repiä.

– Eiköhän se tällä viikolla saada ratkaistua, kun ahtaajatkin meinaavat mennä lakkoon, Kalliokoski uskoo ja toivoo.