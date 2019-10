Politiikka ei mene enää ihon alle, sanoo Seinäjoella kaupan alan lobbarin ominaisuudessa piipahtanut Mari Kiviniemi

SEINÄJOKI

Kaupan alalla on mennyt paremmin kuin alkuvuonna odotettiin. Puheet talouden kasvun hidastumisesta eivät ole saaneet kuluttajia äkkijarrutukseen.

Näin sanoo Kaupan liiton toimitusjohtaja, Seinäjoella torstaina seminaaripuhujana piipahtanut Mari Kiviniemi.

–Täytyy välttää liikaa tuhkan ripottelua. Edelleen puhutaan kuitenkin kasvusta. Iso epävarmuus tulee ulkopuolelta, siitä mitä kansainvälisessä taloudessa tapahtuu.

Kyyti on ollut kovaa erityisesti erikoiskaupalle. Kaupan liiton ennusteen mukaan viidennes vähittäiskaupoista sulkee ovensa vuoteen 2030 mennessä.

Jopa Stockmann Helsingin ydinkeskustassa on vaikeuksissa.

–Se kertoo tästä ajasta. Kaupan pitää pystyä vastaamaan asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin.

Tavaratalojen aika ei hänen mukaansa ole ohi. Nykyisin Prismat ja Citymarketit luokitellaan tavarataloiksi siinä missä Sokokset.

–En mene ennustamaan niiden loppumista Suomessa, tavarataloihmiseksi tunnustautuva Kiviniemi sanoo.

Entä Seinäjoen kokoisen kaupungin keskustat, millainen kauppa niissä pärjää?

–Siihen ei ole patenttivastausta. Kyse on kuitenkin siitä, että keskustan pitää olla saavutettavissa muutenkin kuin joukkoliikenteen avulla. Monesti siellä pitää olla muitakin palveluita kuin pelkästään kauppoja.

Vaikka kauppojen lukumäärä vähenee, ostovoima ja kauppojen myynti eli kaupan ala kokonaisuutena kasvavat.

Verkkokauppa haastaa kivijalkakauppaa, mutta tarjoaa myös mahdollisuuksia.

–Markkinoita voi hakea rohkeasti muualtakin kuin Suomesta. Meillä on siitä hyviä esimerkkejä, Kiviniemi sanoo mainiten Finnish Design Shopin sekä Mustin ja Mirrin.

Ruotsi on onnistunut kaupallisessa maailmanvalloituksessa Suomea paremmin.

–Siellä on panostettu kaupan alan osaamiseen, ja siihen mekin pyrimme vaikuttamaan.

Vastuullisuus on tutkimusten mukaan tärkeää erityisesti nuorille sukupolville, mutta vielä ei näy sellaista trendiä, että ihmiset kuluttaisivat vähemmän.

–Nuorissakin on heitä, joille tavaran omistaminen on tärkeää ja jotka haluavat ostaa juuri sitä tiettyä merkkiä.

Kiviniemi ehti eduskuntavuosien jälkeen asua Pariisissa neljä vuotta ennen paluutaan Suomeen vuosi sitten. Kotiutuminen on sujunut oikein hyvin.

–Nykyään kun asuu ulkomailla, sitä ei ole niin täysin poissa. Pystyy seuraamaan ihan eri tavalla sitä, mitä Suomessa tapahtuu, kun vertaa niihin aikoihin, kun olin vaihto-oppilaana Saksassa.

Nykyisessä työssä on sopivasti uutta ja vanhaa maailmaa. Kaupan alan lobbarina hän on tekemisissä poliitikkojen ja virkamiesten kanssa. Tuttuja on joukossa paljon, mutta uusiakin ihmisiä on saanut opiskella.

Keskustan jäsenkirjan Kiviniemi on pitänyt, mutta muuten hän sanoo päässeensä hyvin irti politiikasta.

–Se ei mene enää sillä tavalla ihon alle. Toivotan voimia ja tsemppiä kaikille, jotka siellä ovat.

Nykyinen hallitus saa kiitosta siitä, että se on huomannut kansainvälisen kilpailun koskevan myös kaupan alaa, ei yksin vientiteollisuutta.

– Hallituksen työllisyystavoitteessa kauppa näyttelee keskeistä roolia. Kauppa on toimialoista suurin työllistäjä lähes 300 000 työntekijällään, Kiviniemi sanoo.

Fakta: Pääministeristä kaupan alan lobbariksi

Mari Kiviniemi aloitti kaupan alan edunvalvontajärjestö Kaupan liiton toimitusjohtajana tammikuussa 2019.

Syntynyt Seinäjoella vuonna 1968, lapsuudenkoti Jalasjärven Alavallissa.

Suomen pääministeri vuosina 2010–2011 ja Suomen Keskustan puheenjohtaja vuosina 2010–2012. Hallinto- ja kuntaministeri vuosina 2007–2010. Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri vuosina 2005–2006. Keskustan kansanedustaja vuosina 1995–2014.

Talousjärjestö OECD:n apulaispääsihteeri vuosina 2014–2018. Asui silloin Ranskassa Pariisissa.

Koulutukseltaan valtiotieteiden maisteri Helsingin yliopistosta.

Koti Helsingin Töölössä. Perheeseen kuuluu puoliso Juha Louhivuori sekä kaksi aikuista lasta.