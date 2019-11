Poliisi vaikenee Erosen matkalaskujen epäselvyyksistä – "Vaarana on, että lipsautamme jotakin esitutkintaa haittaavaa"

Poliisi ei ota kantaa Vanhan Vaasan oikeuspsykiatrisen sairaalan johtavan lääkärin Markku Erosen matkalaskuja koskeviin epäselvyyksiin. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on tehnyt Erosen 27 000 euron matkalaskuista tutkintapyynnön poliisille.

Rikoskomisario Teuvo Nissilä Pohjanmaan poliisista vahvistaa sen, että esitutkinta on aloitettu. Muista yksityiskohdista poliisi vaikenee tutkinnallisista syistä.

Mutta onko asiassa syytä epäillä rikosta vai ei?

– THL on lähettänyt tutkintapyynnön ja poliisi on sen vastaanottanut. Asia on meillä työn alla, mutta mitään muuta en valitettavasti pysty kommentoimaan. Koetan turvata esitutkinnan, Nissilä kommentoi.

– Vaarana on se, että lipsautamme jotakin, mikä haittaa asian käsittelyä.

Nissilä painottaa, että henkilöön liittyvästä tutkinnasta kertoessaan poliisi pyrkii tavallista suurempaan varovaisuuteen:

– Kun jotakuta henkilöä mahdollisesti epäillään jossakin asiassa, kaikkein pahinta on, jos mediaan menee jotakin, mitä henkilö ei vielä itsekään tiedä tai mitä emme ole selvittäneet. Tämä on se ongelma.

Mutta mikä rikosnimike tapauksessa mahdollisesti voisi tulla kyseeseen? Myös siitä poliisi vaikenee.

– Kun minulla on paremmat tiedot, ja olen nähnyt arvion asiasta, on ehkä mahdollisuuksia kertoa asiasta enemmän.

Eronen on kiistänyt syyllistyneensä rikokseen.

Työmatkailiko Eronen joka viikko Vaasasta Kuopioon?

Verkkosivuillaan Helsingin sanomat uutisoi keskiviikkona, että THL:n selvityksissä Erosen rahankäytössä on paljastunut epäselvyyksiä 27 000 euron edestä. Ne koskevat matkalaskuja vuosilta 2017–2018.

Yksi keskeinen kysymys on se, tekikö Eronen kaikkia matkoja vai ei.

Pohjalaiselle Eronen kertoi keskiviikkona, että matkalaskuissa on kysymys "tavallisista matkoista" Kuopioon, eikä niihin liity mitään "eksotiikkaa".

Kuopiossa on Niuvanniemen sairaala, jossa Eronen Vanhan Vaasan sairaalan ohella työskentelee.

Miten paljon omalla autolla sitten täytyy kahden vuoden aikana työmatkustaa, että kilometrikorvauksia kertyy 27 000 euroa? Kilometrejä Vaasasta Kuopion Niuvanniemeen kertyy lyhyintä reittiä käyttäen yhteen suuntaan lähes 380 kilometriä.

Lyhyin reitti kulkee Lapuan, Alajärven, Kyyjärven ja Viitasaaren kautta.

Jos asiaa tarkastellaan Verohallinnon tämän vuoden kilometrikorvaustaksan (0,43 euroa/kilometri) mukaan, on Erosen täytynyt ajaa Vaasasta Kuopion Niuvanniemeen ja takaisin 83–84 kertaa. Vuositasolla se merkitsee keskimäärin yhtä viikoittaista menopaluureissua Vaasasta Kuopioon.

Edit. 22.11. 2019 kello 14.03