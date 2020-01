Poliisi jatkaa Seinäjoen kuolonkolarin syyn selvittelyä

Annukka Latvala

Seinäjoen Nurmossa valtatiellä 19 maanantaina tapahtuneessa kuolonkolarissa oli muitakin osallisia kuin kohtalokkaasti toisiinsa törmänneet henkilöauto ja kuorma-auto.

Rikoskomisario Harri Teivaanmäen mukaan poliisilla alkaa olla tapahtumien kulusta selkeä kuva. Onnettomuutta ennen Lapuan suunnasta oli tullut autoletka, joka oli jostakin syystä hidastanut.

–Siinä yhteydessä autoletkassa on tapahtunut peräänajo, ja auto, jonka perään on ajettu, on suistunut vastaantulevien kaistalle. Seinäjoen suunnasta tullut henkilöauto on siinä vuorostaan suistunut vastaantulevien kaistalle ja osunut Lapuan suunnasta tulleen kuorma-auton eteen.

Onnettomuudessa menehtyneet kaksi henkilöä olivat Seinäjoen suunnasta tulleessa henkilöautossa.

Poliisi selvittelee nyt onnettomuuden syytä. Kaikki osalliset ovat Teivaanmäen mukaan poliisin tiedossa. Heitä kuulemalla pyritään saamaan selvyys tapahtumaan.

Onnettomuutta tutkitaan kahtena kuolemantuottamuksena ja liikenneturvallisuuden vaarantamisena.

Onnettomuushetkellä tiellä oli lumisadetta, ja tien pinta oli luminen.

Samalla seudulla sattui muitakin kolareita

Samana iltapäivänä samalla seudulla sattui muitakin kolareita.

Muista kolareista vakavin oli Länsitien ja Nurmontien risteyksessä Nurmon koulukeskuksen läheisyydessä sattunut henkilöauton ja täysperävaunuyhdistelmän yhteentörmäys. Siinä loukkaantui yksi henkilö, joka oli henkilöautossa.

Onnettomuus tapahtui, kun Ykskorvaasentien suunnasta risteykseen tullut henkilöauto oli ylittämässä Länsitietä ja samaan aikaan täysperävaunuyhdistelmä oli tulossa Länsitietä Lapuan suunnasta.

Nurmon kirkon seudulla oli maanantaina iltapäivällä tavallista enemmän autoliikennettä, koska valtatien ison kolarin vuoksi liikennettä ohjattiin onnettomuuden jälkeen pienemmille teille.